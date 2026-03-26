Namesto premišljevanja prevlada performans

Družbena omrežja zasebne pripovedi spreminjajo v javne spektakle, pravi Slavko Splichal.

Umetna inteligenca kot ena najvplivnejših tehnologij 21. stoletja spreminja skoraj vsa področja družbenega življenja, od gospodarstva in zdravstva do izobraževanja in politike. Demokracija je odvisna od aktivnega dialoga in okolja, ki omogoča, da državljani odkrito razpravljajo o vladnih odločitvah na podlagi preverljivih informacij, celovitih analiz in doslednega preizpraševanja, kar je naloga javnih medijev. Vzpon nestabilnih, kratkotrajnih in platformno posredovanih oblik javnega udejstvovanja Splichal opredeljuje kot »gig javnosti«.Sodobno digitalno okolje v temeljih spreminja javni prostor, zato moramo ponovno premisliti, kako se dialog kot osnovni element demokracije danes sploh oblikuje. Oceniti moramo, kako ga okrepiti, prepoznati njegove ranljivosti ter se spoprijeti z ...