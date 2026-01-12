Napadalni droni z umetno inteligenco so tu

V rusko-ukrajinski vojni so zakorakali v dobo množičnih letalnikov kamikaz, ki so se zmožni proti cilju usmeriti samostojno.

V posnetkih skozi »oči« napadalnih brezpilotnih letalnikov v Ukrajini je vse večkrat opaziti novo srhljivo podrobnost: pomembne objekte v sliki, kot so ljudje in vozila, obkrožajo barviti okvirji, ponekod s pripisano klasifikacijo in opcijo »engage« – napadi. To pomeni, da je letalnikov nadzorni sistem zmožen samodejno prepoznavati objekte v vidnem polju svojih kameric, kar utira pot k avtomatizaciji napadanja, saj se naprava usmeri na cilj, ne da bi jo pilot natančno upravljal. Človek zgolj označi želeni objekt, pritisne na gumb in stroj od tu dalje vse postori sam. Z drugimi besedami: v končni (terminalni) fazi dron upravlja umetna inteligenca oziroma strojno učeni algoritem. Takšna zmogljivost je bila približno zadnji dve leti in pol »sveti gral« razvijalcev jurišnih letalnikov v ...