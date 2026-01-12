  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Znanoteh

    Napadalni droni z umetno inteligenco so tu

    V rusko-ukrajinski vojni so zakorakali v dobo množičnih letalnikov kamikaz, ki so se zmožni proti cilju usmeriti samostojno.
    Zadnji dve leti se trudijo letalnike FPV izboljšati tako, da bi bilo njihovo delovanje zanesljivejše in odporno v čim širšem spektru razmer na bojišču. FOTO: George Calin/Inquam Photos/Reuters
    Zadnji dve leti se trudijo letalnike FPV izboljšati tako, da bi bilo njihovo delovanje zanesljivejše in odporno v čim širšem spektru razmer na bojišču. FOTO: George Calin/Inquam Photos/Reuters
    Jurij Kristan
    12. 1. 2026 | 08:05
    12:04
    V posnetkih skozi »oči« napadalnih brezpilotnih letalnikov v Ukrajini je vse večkrat opaziti novo srhljivo podrobnost: pomembne objekte v sliki, kot so ljudje in vozila, obkrožajo barviti okvirji, ponekod s pripisano klasifikacijo in opcijo »engage« – napadi. To pomeni, da je letalnikov nadzorni sistem zmožen samodejno prepoznavati objekte v vidnem polju svojih kameric, kar utira pot k avtomatizaciji napadanja, saj se naprava usmeri na cilj, ne da bi jo pilot natančno upravljal. Človek zgolj označi želeni objekt, pritisne na gumb in stroj od tu dalje vse postori sam. Z drugimi besedami: v končni (terminalni) fazi dron upravlja umetna inteligenca oziroma strojno učeni algoritem. Takšna zmogljivost je bila približno zadnji dve leti in pol »sveti gral« razvijalcev jurišnih letalnikov v ...
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v vzorcu ugotovila preseženo vsebnost sorbinske kisline.
    9. 1. 2026 | 20:18
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Pri pluženju je ponoči umrl 28-letnik

    Med vožnjo po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini.
    10. 1. 2026 | 12:59
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Kazenska preiskava proti predsedniku ameriške centralne banke

    Krivo naj bi bilo zavajanje ob dragi obnovi zgradbe v prestolnici Washington, Jerome Powell vidi politično vmešavanje v monetarne odločitve.
    Barbara Kramžar, Barbara Kramžar 12. 1. 2026 | 09:21
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kolumna

    Barbara Pešut: Smrtno sem že utrujena, a to me ohranja živo

    V teh letih se mi vračajo spomini na preteklost. Veste, nimam več dosti za izgubljati in pišem.
    Barbara Pešut 12. 1. 2026 | 09:05
    Novice  |  Znanoteh
    Znanost za prihodnost

    Od živih stavb do večopravilnih domačih robotov

    Na eni strani vračanje k naravi, na drugi bodo roboti naši negovalci.
    12. 1. 2026 | 09:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    BBC serija na TV Slovenija

    »V petem delu izgine vsa fasada,« pravi Katarina Čas

    Mini serija, triler in drama Divja češnja raziskuje in ironizira življenje privilegiranih družin.
    Vesna Milek 12. 1. 2026 | 09:00
    Novice  |  Svet
    Odklop

    Meta v Avstraliji zaprla več kot pol milijona računov

    Nova avstralska zakonodaja prepoveduje družbena omrežja za otroke, mlajše od 16 let.
    12. 1. 2026 | 08:59
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova programska oprema že odklenjena

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oglašujte z vsebinami na naših portalih

    Želite povečati prepoznavnost vaše blagovne znamke? Želite prebuditi pozornost naših bralcev? Kreativna vsebina je korak v pravo smer.
    Promo Delo 21. 2. 2023 | 12:52
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
