Napredni modeli umetne inteligence naj bi bili blizu prebojev pri desetletja starih matematičnih problemih, ki so temelj sodobnega šifriranja. Če bi omogočili lažje razbijanje šifriranih podatkov, bi bile posledice za banke, vlade in zasebne komunikacije lahko ogromne.

V vodilnih laboratorijih za umetno inteligenco naj bi se skrivali pomembni matematični preboji, ki bi lahko v prihodnjih mesecih zamajali temelje kibernetske varnosti. Tako meni več uglednih strokovnjakov, čeprav za zdaj ni javnih dokazov, da je katero od podjetij že dejansko našlo način za učinkovito razbijanje sodobnega šifriranja.

Scott Aaronson, eden vodilnih teoretičnih računalničarjev, je za Guardian dejal, da iz več zanesljivih virov prihajajo »dobro potrjene govorice«, da so zmogljivi modeli umetne inteligence naredili pomemben napredek pri matematičnih problemih, povezanih s kriptografijo.

Če bi umetna inteligenca odkrila nov način za razbijanje šifriranja, bi lahko bile posledice daljnosežne: od razkritja bančnih transakcij in diplomatskih komunikacij do zasebne elektronske pošte. Vlade, banke, obveščevalne službe in tehnološka podjetja bi morale zato zelo hitro posodobiti varnostne sisteme.

»Ne vemo, kje je meja«

»Ljudje, ki so menili, da umetna inteligenca ne more narediti nič zanimivega na področju matematike, se zdaj zagotovo motijo,« je dejal Steven Murdoch z University College London. Po njegovih besedah zato ni več jasno, kje so meje zmogljivosti umetne inteligence.

Podobno opozarja matematik Marcus du Sautoy. Kot je dejal za BBC, še ni jasno, kakšne bodo širše posledice nedavnih odkritij. Možno je, da je umetna inteligenca rešila enega od ključnih problemov, povezanih z zaščito elektronskih skrivnosti, vendar je zaradi izjemnih posledic takšen preboj lahko tudi namenoma zamolčan.

Za zdaj nobeno od vodilnih podjetij z umetno inteligenco – med njimi OpenAI in Anthropic – ni objavilo konkretnega odkritja, povezanega z razbijanjem šifriranja.

Priprave že potekajo

Nevarnost ni povsem nova. Vlade in tehnološka podjetja se že več let pripravljajo na prihod kvantnih računalnikov, ki bi lahko nekoč zlomili številne danes uporabljane šifrirne algoritme.

Toda razvoj kvantnih računalnikov, ki bi bili sposobni takšnega napada, naj bi bil še leta oddaljen. Zdaj strokovnjake skrbi predvsem možnost, da bi umetna inteligenca do podobnega preboja prišla bistveno hitreje.

Alan Woodward z Univerze Surrey opozarja, da morebitno matematično odkritje še ne bi pomenilo, da bo šifriranje čez noč postalo neuporabno. Ključna težava bi bila predvsem hitrost, s katero bi se lahko informacije o novem načinu napada razširile in začele uporabljati.

»Velike banke in vlade morajo biti pripravljene na hitro ukrepanje,« je dejal. Tisti, ki bodo lahko varnostne sisteme hitro prilagodili, bodo po njegovem mnenju bolje zaščiteni, medtem ko bi počasnejše organizacije lahko ostale izpostavljene.

Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da morajo človeški matematiki in računalničarji še preveriti številne dokaze, ki jih ustvarjajo najnovejši modeli umetne inteligence. Prav zato za zdaj ni mogoče trditi, da je bilo sodobno šifriranje že zares ogroženo.

A trend je jasen: umetna inteligenca rešuje matematične probleme, za katere so številni strokovnjaki še pred kratkim menili, da bodo ostali nerešeni desetletja.