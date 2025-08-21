Narava je velik navdih za robotiko

Dr. Tena Žužek je raziskovalka v Laboratoriju za mehatroniko, proizvodne sisteme in avtomatizacijo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Pri delu je moj stalni spremljevalec računalnik, pa naj gre za simulacije, programiranje robotov, prenos teorije v prakso ali prebiranje najnovejših raziskav. Sem pa zelo vesela vsakič, ko je treba kakšnega robota razstaviti ali sestaviti in lahko vzamem v roke izvijač.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

V zadnjih nekaj letih se ukvarjam predvsem z večrobotskimi sistemi, natančneje s flotami mobilnih robotov. Ko imamo opravka z več roboti, je treba poskrbeti, da ti usklajeno delujejo in skupaj dosežejo želeni cilj. To je lahko na primer čim hitrejši prenos surovin med posameznimi postajami v skladišču ali pa čim učinkovitejše kartiranje neznanega območja. Pri tem je treba zagotoviti tudi odpornost sistema proti spremembam in okvaram.

Zakaj imate radi znanost?

Ker postavlja vedno nova vprašanja, hkrati pa skriva vse odgovore.

Tena Žužek. FOTO: Jure Dvoršak

Uporaba večrobotskih sistemov ima lahko številne koristi na različnih področjih, od proizvodnje, logistike, kmetijstva do zdravstva. Velik potencial so tudi avtonomni roboti, ki omogočajo raziskovanje območij, ki so za ljudi nevarna ali pa nedostopna: iskanje žrtev na območjih naravnih nesreč, odkrivanje min in raziskovanje nebesnih teles.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

Od nekdaj sta me veselili matematika in fizika, vendar o poklicu raziskovalke nisem nikoli prav resno razmišljala. Po študiju se mi je ponudila priložnost, da postanem mlada raziskovalka. Na tem mestu sem se zagotovo naučila vztrajnosti in potrpežljivosti, vendar pa je odločitev, da ostanem oziroma postanem raziskovalka, prišla šele po zaključku doktorskega študija, ko sem področje proizvodnje zamenjala s področjem robotike. Ko sem dobila priložnost sodelovati pri projektu, ki se ukvarja z roboti za vesoljske misije, pa mislim, da je bila usoda zapečatena.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Rada preizkušam različne športe (boks, lakros) in igram družabne igre – trenutno največ časa namenim bridžu, vsak teden pa si vzamem tudi čas za lustik z gospo Ano, ki jo obiskujem v sklopu prostovoljstva pod okriljem Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Radovednost, nenehen dvom, vztrajnost.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Verjetno bodo precejšnja prelomnica veliki jezikovni modeli. Upam, da bo – mogoče tudi s pomočjo teh – prišlo do kakšnega večjega preboja v medicini ali pa energetiki.

Sodelavci Laboratorija za mehatroniko, proizvodne sisteme in avtomatizacijo (Lampa) ljubljanske fakultete so v projektu TerraScout izdelali večrobotski sistem za raziskovanje Lune. FOTO: Jure Dvoršak

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Ne, bi pa z veseljem sodelovala pri pripravah na misijo, testiranjih in kasneje spremljala dogajanje iz kontrolne sobe.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Na kombinacijo jedrske energije in obnovljivih virov.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Uh, težko vprašanje. Mogoče z Nikolo Teslo ali pa z Lise Meitner, fizičarko, ki je delovala na področju radioaktivnosti in jedrske fizike.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Bralcu, ki ga zanima svet robotike, za uvod toplo priporočam knjigo Robotski sistemi Roka Vrabiča. Čeprav bi lahko kdo rekel, da sem malo pristranska, ker me je Rok uvedel v svet robotike, knjiga res zelo pregledno in na zabaven način predstavi osnove in daje podlago za nadaljnje branje in raziskovanje področja. Sicer pa priporočam tudi oddajo Frekvenca X na Valu 202, za malo mlajše pa oddajo Radiovedni.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Japonci so razvili robota, ki se ob večjem naporu – podobno kot človek – poti: voda kroži skozi kovinsko ogrodje, izhlapeva skozi drobne odprtine in tako hladi okoliške komponente. Sploh je narava velik navdih za robotiko, tudi za večrobotske sisteme: posnemanje kolonij mravelj je na primer v pomoč pri razvoju algoritmov za iskanje optimalnih poti, obnašanje jat ptic in rib pa za usklajeno gibanje flote robotov.