Narava kot navdih za znanstvene preboje

V nadaljevanju preberite:

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je konec septembra na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani uspešno organizirala festivalski teden, katerega namen je bil povečati zaupanje javnosti v znanost in delovanje poklicnih raziskovalcev, spodbuditi ustvarjalnost mladih ter utrditi sodelovanje med Slovenijo in Indijo na znanstvenoraziskovalnem in razvojno-tehnološkem področju.

Festivalski teden se je začel s tradicionalnim, že 31. slovenskim festivalom znanosti, ki ga SZF organizira neprekinjeno od leta 1994 in velja za enega najstarejših tovrstnih festivalov v Evropi. Sledil je prvi slovensko-indijski festival znanosti, inovacij, pametnih tehnologij in gospodarstva, ki ga je SZF pripravila v sodelovanju z direktoratom za gospodarsko, kulturno in znanstveno diplomacijo na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, indijskim veleposlaništvom v Ljubljani, slovenskim veleposlaništvom v New Delhiju, Raziskovalnim in informacijskim inštitutom za države v razvoju v New Delhiju ter fundacijo cGanga.

Geslo letošnjega slovenskega festivala znanosti, ki je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, je bilo Iz narave v raziskovalni laboratorij, s čimer je organizator želel poudariti temeljno vlogo opazovanja narave kot vir navdiha za znanstvene in tehnološke preboje. Festival je v središče postavil razmerje med človekom in naravo ter vlogo znanosti pri razumevanju in reševanju izzivov, od naravnih nesreč do podnebnih sprememb.