Nad Slovenijo znova viden severni sij

Ogromen izbruh koronarne mase (CME) s Sonca je trčil v Zemljo oziroma bolje rečeno njeno zaščitno magnetno polje in sprožil močne geomagnetne nevihte. Tako se je znova pričakovalo obarvano nebo: polarni sij je bilo tudi to noč mogoče videti južneje kot običajno.

Tudi pri nas (opazovanje je bilo možno na višinah nad meglo) se je nebo obarvalo v roza in rdeče odtenke z vmesnimi zelenimi progami. Kot je na omrežju X zapisal geolog dr. Jure Atanackov, ki redno spremlja dogajanje na nebu, česa takšnega na našem nebu še ni videl: »Kakšno predstavo smo do zdaj doživeli na nebu nad Slovenijo! V 27 letih opazovanja severnih sijev še nikoli nisem videl tako intenzivne protonske aurore. Zelo svetla, živo zelena, izjemno dinamična. Tukaj v Dolenji vasi v zahodni Sloveniji je brutalno, temperatura je minus dve stopinji Celzija in piha močan severovzhodni veter.«

Geomagnetna nevihta je dosegla stopnjo G4 okoli 20.38 po srednjeevropskem času (najvišja stopnja je G5). Ta stopnja že pomeni, da lahko nastanejo težave v delovanju satelitov. CME se je po podatkih ameriškega urada NOAA sprožil med močnim sončnim izbruhom razreda X 18. januarja in se približal Zemlji s hitrostjo od tisoč do 1400 kilometrov na sekundo.

Nad mestom Quickborn na severu Nemčije. FOTO: Jonas Walzberg Reuters

CME je ob Zemljo trčil v času, da je bilo opazovanje dogajanja primerno predvsem za Evropejce, saj se je geomagnetna nevihta začela ravno, ko se je znočilo. Severni sij so tako opazovali tudi v Franciji, Nemčiji, Avstriji in seveda še višje v severnih predelih Evrope.