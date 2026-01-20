  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Nad Slovenijo znova viden severni sij

    Kljub mrazu so nekateri vsaj del noči prebili zunaj in opazovali obarvano nebo. Je pa večini pogled zastirala megla oziroma nizka oblačnost.
    Severni sij so posnele številke spletne kamere v hribih. FOTO: spletna kamera nad Voglom
    Galerija
    Severni sij so posnele številke spletne kamere v hribih. FOTO: spletna kamera nad Voglom
    S. S.
    20. 1. 2026 | 07:48
    20. 1. 2026 | 08:35
    A+A-

    Ogromen izbruh koronarne mase (CME) s Sonca je trčil v Zemljo oziroma bolje rečeno njeno zaščitno magnetno polje in sprožil močne geomagnetne nevihte. Tako se je znova pričakovalo obarvano nebo: polarni sij je bilo tudi to noč mogoče videti južneje kot običajno.

    Tudi pri nas (opazovanje je bilo možno na višinah nad meglo) se je nebo obarvalo v roza in rdeče odtenke z vmesnimi zelenimi progami. Kot je na omrežju X zapisal geolog dr. Jure Atanackov, ki redno spremlja dogajanje na nebu, česa takšnega na našem nebu še ni videl: »Kakšno predstavo smo do zdaj doživeli na nebu nad Slovenijo! V 27 letih opazovanja severnih sijev še nikoli nisem videl tako intenzivne protonske aurore. Zelo svetla, živo zelena, izjemno dinamična. Tukaj v Dolenji vasi v zahodni Sloveniji je brutalno, temperatura je minus dve stopinji Celzija in piha močan severovzhodni veter.«

    Geomagnetna nevihta je dosegla stopnjo G4 okoli 20.38 po srednjeevropskem času (najvišja stopnja je G5). Ta stopnja že pomeni, da lahko nastanejo težave v delovanju satelitov. CME se je po podatkih ameriškega urada NOAA sprožil med močnim sončnim izbruhom razreda X 18. januarja in se približal Zemlji s hitrostjo od tisoč do 1400 kilometrov na sekundo. 

    Nad mestom Quickborn na severu Nemčije. FOTO: Jonas Walzberg Reuters  
    Nad mestom Quickborn na severu Nemčije. FOTO: Jonas Walzberg Reuters  

    CME je ob Zemljo trčil v času, da je bilo opazovanje dogajanja primerno predvsem za Evropejce, saj se je geomagnetna nevihta začela ravno, ko se je znočilo. Severni sij so tako opazovali tudi v Franciji, Nemčiji, Avstriji in seveda še višje v severnih predelih Evrope. 

    Nad mestom Falkensee, Brandenburg, Nemčija FOTO: Liesa Johannssen/Reuters  
    Nad mestom Falkensee, Brandenburg, Nemčija FOTO: Liesa Johannssen/Reuters  

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ostri odzivi na Trumpove grožnje

    Nemška industrija ima Trumpa dovolj

    Gospodarstvo in tudi ekonomski svetovalci Merzeve vlade podpirajo protiukrepe.
    Barbara Zimic 19. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Levica rešuje večinoma ljudi, ki je sploh ne volijo

    Dr. Samo Uhan o političnih posledicah ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije za predsednika vlade in levosredinski pol.
    Uroš Esih 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Sonceseverni sijastronomijavremeSlovenija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Avstralija

    Po štirih napadih morskih psov v 48 urah Avstralija zapira plaže

    V širši regiji Sydneyja so v zadnjih dneh obravnavali več napadov morskih psov, kar strokovnjaki povezujejo z obdobjem obilnega deževja.
    20. 1. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Aktivnost Sonca

    Nad Slovenijo znova viden severni sij

    Kljub mrazu so nekateri vsaj del noči prebili zunaj in opazovali obarvano nebo. Je pa večini pogled zastirala megla oziroma nizka oblačnost.
    20. 1. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Močnik ali mlečni sok – preprosta jed iz kuhinj naših babic

    Že malo pozabljena stara slovenska jed, ki jo v osnovi naredimo iz samo treh sestavin – moke, jajca in mleka.
    Mirjam Grilc 20. 1. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    ZDA že drugič uradno zapuščajo pariški sporazum o podnebju

    Od ponovnega prevzema predsedniškega položaja Trumpova administracija sprejema ukrepe, ki so v nasprotju s podnebno politiko.
    20. 1. 2026 | 07:27
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, zakaj ni novih oddaj Jutro na Planetu? Zakaj simultano prevajanje kljub podnapisom?

    Bralce tokrat zanima, zakaj Planet TV ponavlja stare oddaje Jutro na Planetu? In zakaj na TVS že nekaj časa opažajo prakso simultanega prevajanja, čeprav so dodani podnapisi?
    20. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Močnik ali mlečni sok – preprosta jed iz kuhinj naših babic

    Že malo pozabljena stara slovenska jed, ki jo v osnovi naredimo iz samo treh sestavin – moke, jajca in mleka.
    Mirjam Grilc 20. 1. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    ZDA že drugič uradno zapuščajo pariški sporazum o podnebju

    Od ponovnega prevzema predsedniškega položaja Trumpova administracija sprejema ukrepe, ki so v nasprotju s podnebno politiko.
    20. 1. 2026 | 07:27
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, zakaj ni novih oddaj Jutro na Planetu? Zakaj simultano prevajanje kljub podnapisom?

    Bralce tokrat zanima, zakaj Planet TV ponavlja stare oddaje Jutro na Planetu? In zakaj na TVS že nekaj časa opažajo prakso simultanega prevajanja, čeprav so dodani podnapisi?
    20. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo