Nasa išče novo generacijo raziskovalcev za misije na Luno in Mars

Nasa išče novo generacijo raziskovalcev, ki bi lahko postali del zgodovinskih vesoljskih misij in se v prihodnjih letih podali na Luno, poroča The Guardian. Ameriška vesoljska agencija je namreč odprla razpis za nove astronavtske kandidate, ki bi sodelovali pri uresničevanju ambicioznih načrtov za raziskovanje Lune in pozneje tudi Marsa.

Izbrani kandidati bi lahko sodelovali pri vzpostavitvi stalne lunarne baze, na kateri bi astronavti živeli in delali, ter pri razvoju tehnologij in sistemov, potrebnih za prihodnje odprave na Mars.

»To je izjemen čas za pridružitev Nasinemu astronavtskemu korpusu,« je ob objavi razpisa povedal direktor agencije Jared Isaacman. Po njegovih besedah bi lahko novi astronavti hodili po Luninem površju, živeli in delali v lunarni bazi ter pomagali razvijati sisteme, ki bodo nekoč omogočili odprave človeških posadk na Mars.

Naslednji cilj: Luna, nato Mars

Razpis je del Nasinega programa Artemis, s katerim želijo Američani ponovno poslati človeško posadko na Luno. Vodstvo agencije je nedavno predstavilo načrte, po katerih naj bi se ameriški astronavti na Lunino površje vrnili leta 2028. Pri uresničevanju načrtovanega pristanka naj bi sodelovali tudi zasebni vesoljski podjetji SpaceX in Blue Origin.

Dolgoročni cilj programa je vzpostavitev infrastrukture za trajnejšo človeško navzočnost na Luni, ki bi služila kot izhodišče za zahtevnejše raziskovalne odprave, med drugim na Mars.

Vodja Nasinega astronavtskega oddelka Scott Tingle je poudaril, da ne gre zgolj za novo poklicno priložnost, temveč za možnost sodelovanja pri misijah, ki bodo pomembno zaznamovale prihodnost človeškega raziskovanja vesolja.

»To je priložnost, da postanejo del zapuščine raziskovalcev, ki so premikali meje odkrivanja,« je dejal.

Nova generacija astronavtov bo tako lahko sodelovala pri enem najambicioznejših poglavij sodobnega raziskovanja vesolja – vrnitvi človeka na Luno in pripravi na prve odprave s posadko na Mars.