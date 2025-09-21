Nasa obudila lunarno odpravo in jo zaupala Jeffu Bezosu

Odpravo Viper – robotsko vozilo za raziskovanje polarnega dela Lune – je Nasa pred dobrim letom zaradi prevelikih stroškov postavila v kot. Te dni pa je ameriška vesoljska agencija sporočila, da so z roverja »obrisali prah« in da je znova v igri, da konec leta 2027 odpotuje na Luno. Prevozno sredstvo in pristajalno platformo bo zagotovilo podjetje Jeffa Bezosa Blue Origin.

»Nasa vodi v raziskovanju Lune in ta odprav je le ena izmed mnogih, s katero podpiramo ameriško industrijo pri njeni poti k dolgoročni prisotnosti na površju Lune,« je dejal vršilec dolžnosti Nasinega administratorja Sean Duffy. ZDA si želijo, da bi njihovi astronavti v prihodnjih letih znova stali na Luni, Duffy je bil pred tedni izjemno nezadovoljen, ko je tudi nekdanji vodja Nase dejal, da bo verjetno kitajska posadka prej na površju Meseca kot ameriška. A dejstvo je, da Američanom stvari ne gredo po načrtih, ki so izjemno kompleksni, večinoma gre za javno-zasebna partnerstva.

V načrtih programa Artemis je tudi kopica manjših robotskih odprav, s katerimi želijo preveriti stanje na Luni, predvsem na južnem polu, kjer naj bi astronavti tudi pristali. Polarna območja so zanimiva, ker naj bi bil tam led – voda pa je nujna surovina, če si človeštvo želi vzpostaviti stalna oporišča. Rover Viper bo imel nalogo, da pregleda, kako obilne so zaloge ledu, ki ga lahko razcepijo na vodik in kisik, iz česar lahko nato izdelajo raketno gorivo. Viper bi moral po prvotnih načrtih na površju Lune pristati že konec leta 2023 na krovu pristajalnik Griffin, ki ga izdeluje zasebno podjetje Astrobotic v Nasinem programu komercialnih lunarnih plovil. Spomnimo: podjetje je proti Luni januarja lani poslalo odpravo Peregrine, a po ločitvi od tovornega prostora rakete Vulcan je plovilo začelo puščati gorivo, po nekaj dneh so nad Peregrinom obupali, plovilo je zgorelo v ozračju.

Podjetje ima zamude tudi pri izdelavi nosilnega pristajalnika Griffin in datum odhoda Viperja s površja Zemlje se je zamikal in zamikal, hkrati so rasli stroški, tako je Nasa projekt izdelave roverja v velikosti manjšega avtomobila, čeprav je bil že sestavljen, prekinila. Zanj so sicer do julija 2024 porabili 380 milijonov evrov, s prekinitvijo del pa so prihranili slabih 80 milijonov evrov. Hkrati je takrat agencija obljubila, da lahko roverja prevzame kakšno zasebno podjetje in prevzame tudi del stroškov razvoja, sicer pa bo šel v razgradnjo.

Očitno se je Nasi ponudilo podjetje Blue Origin. Prispevalo bo okoli 180 milijonov evrov. Vozilo bo Bezosovo podjetje naložilo na pristajalnik Blue Moon Mark 1, ki naj bi ga sicer predstavili konec letošnjega leta (Nasa sicer z Blue Originom sodeluje pri pripravi odprav v programu Artemis). Če bo šlo vse po načrtih, bo Viper poletel čez dve leti in vodo na Luni iskal okoli sto dni. Znanstveni del odprave bo nadzorovala Nasa, za vse ostalo – od rakete do pristajanja, pa bo poskrbel Blue Origin.