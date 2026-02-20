  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    Nasa: polet starlinerja resen neuspeh, astronavta sta bila v hudi nevarnosti

    Vodstvo je prevzelo odgovornost za dogajanje na poletu, na katerem sta največ tvegala astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams.
    Astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams sta bila v resni nevarnosti, ko v nekem trenutku nista več mogla obvladovati plovila. FOTO: Joe Skipper/Reuters  
    Astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams sta bila v resni nevarnosti, ko v nekem trenutku nista več mogla obvladovati plovila. FOTO: Joe Skipper/Reuters  
    Saša Senica
    20. 2. 2026 | 08:30
    20. 2. 2026 | 15:35
    5:36
    Nasa je uradno priznala, da je bil testni polet Boeingove kapsule starliner junija 2024, s katerim sta letela Butch Wilmore in Sunita Williams, resen neuspeh. V predstavljenem poročilu preiskovalne komisije so polet uvrstili v kategorijo nesreč tipa A. Vesoljska agencija je nase prevzela velik del odgovornosti in se zavezala, da se podoben dogodek ne sme več zgoditi. 

    »Vesoljsko plovilo starliner se je srečevalo z izzivi med svojimi misijami brez posadke in misijami s posadko. Medtem ko je Boeing zgradil starlinerja, ga je Nasa sprejela in z njim v vesolje izstrelila dva astronavta. Tehnične težave, ki so nastale med priklopom na Mednarodno vesoljsko postajo, so bile zelo očitne,« je dejal prvi mož Nase Jared Isaacman. »Da bi se lotili misij, ki spreminjajo svet, moramo biti transparentni glede svojih uspehov in pomanjkljivosti. Moramo priznati svoje napake in zagotoviti, da se nikoli več ne ponovijo,« je še zatrdil. »Uradno razglašamo nesrečo tipa A in zagotavljamo odgovornost vodstva, da se takšne situacije nikoli več ne ponovijo. Veselimo se sodelovanja z Boeingom, obe organizaciji izvajata korektivne ukrepe. Starliner pa bo znova letel šele, ko bo zares pripravljen,« je še zatrdil.

    Boeingov starliner bo naslednjič proti postaji letel brez posadke. FOTO: Nasa/AFP
    Boeingov starliner bo naslednjič proti postaji letel brez posadke. FOTO: Nasa/AFP

    V okviru te razglasitve je Jared Isaacman poslal pismo vsem zaposlenim v agenciji, v katerem je priznal pomanjkljivosti tako razvijalca Boeinga kot tudi same agencije. Starlinerja je Nasa naročila v komercialnem programu za prevoz posadke, poleg Boeinga je kapsulo – veliko uspešneje – zagotovil še Spacex. »Nasa je dovolila, da so programski cilji – imeti dve kapsuli za prevoz posadke – vplivali na inženirske in operativne odločitve, še posebej med odpravo in nemudoma po njej. Te napake popravljamo,« je še dodal Isaacman, ki je tudi izdal navodilo, da se objavi 311 strani dolgo notranje poročilo, ki podrobno opisuje ugotovitve preiskovalne skupine programa, ki je preiskovala let starlinerja.

    »Starliner ima pomanjkljivosti v zasnovi in inženirstvu, ki jih je treba odpraviti, vendar pomanjkljivost, ki najbolj vzbuja skrb in jo je razkrila preiskava, ni povezana s strojno opremo, ampak z odločanjem in vodenjem, kar bi lahko, če ne bi bilo nadzora, pripeljalo do notranje kulture, nezdružljive z leti ljudi v vesolje,« je, kot navaja Ars Technica, Isaacman napisal v pismu zaposlenim. Kakšni ukrepi sledijo, ni povedal.

    Razsežnosti težav priznali šele po pristanku

    Starlinerja so na prvi testni polet s posadko na Mednarodno vesoljsko postajo izstrelili 5. junija 2024. Let je bil načrtovan kot od osem- do največ 14-dnevni, a se je že kmalu pokazalo, da bosta Sunita Williams in Butch Wilmore na postaji dlje. Že na poti proti postaji je imel starliner ogromno težav, saj so odpovedali potisniki. Kako zelo resno je bilo, je Nasa priznala šele, ko je bilo vsega konec. Wilmore v nekem trenutku ni mogel v celoti nadzorovati starlinerja. A ti potisniki so bili pomembni ne le za parkiranje kapsule na postajo, ampak tudi za ustrezno nadzorovanje plovila ob vnovičnem vstopu v atmosfero. Astronavta sta se tako znašla pred dilemo: kaj je večje tveganje – poskus pristajanja ali poskus vrnitve na Zemljo?

    Dragon FOTO: Nasa/Reuters
    Dragon FOTO: Nasa/Reuters

    K sreči sta se pripojila na postajo, in kot se je spominjala Williamsova, je bil to »zelo zelo dober dan«. Sledili so tedni ugibanja, kaj sledi. Nasa je na koncu odločila, da se bo starliner prazen vrnil na Zemljo septembra 2024, Wilmore in Williamsova pa sta se kasneje, marca 2025, varno vrnila na Zemljo z odpravo Crew-9 v Spacexovem dragonu. Februarja lani je Nasa ustanovila neodvisno preiskovalno skupino, da bi raziskala tehnične, organizacijske in kulturne dejavnike, ki so prispevali k težavam med testnim poletom.

    Preiskovalci so odkrili preplet kombiniranih okvar strojne opreme in napačnih korakov vodstva, ki je ustvaril »tvegane razmere, ki niso skladne z Nasinimi standardi varnosti vesoljskih poletov s posadko«. Čeprav ni bilo poškodb, je Nasa testni polet razvrstila kot nesrečo tipa A, kar je oznaka najvišje stopnje nesreč. S tem so tudi priznali, da je obstajala možnost še večje (tudi tragične) nesreče.

    Starliner bo znova poletel proti postaji, a brez posadke, le s tovorom. Kdaj naj bi to bilo – omenjal se je letošnji april – Isaacman ni odgovoril. »Zavezani smo, da pomagamo Boeingu pri reševanju tega problema, odpravljanju tehničnih izzivov, popolnem razumevanju tveganj, povezanih s tem plovilom, in poskusu, da jih čim bolj zmanjšamo,« je dejal. »In če bomo lahko izvedli večino priporočil iz poročila, bomo ponovno poleteli.«

