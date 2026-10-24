Nasa spreminja načrte osvajanja Lune in znova izbira med Muskom in Bezosom

»Pot, na kateri smo trenutno, je izvedljiva,« je dejal Jared Isaacman, direktor Nase. »Imamo mandat, sredstva in podporo deležnikov, da nalogo izvedemo – in prav to nameravamo storiti.« Tako je prvi mož ameriške vesoljske agencije zavrnil vse večje dvome, da bo Američanom leta 2028 uspelo vnovič stopiti na površje Lune. Znano je, da so načrtih zelo kompleksni, saj vključujejo več različnih plovil, pri čemer nekatera še niso niti operativna.

Nasa je preučila vsak element programa Artemis in pripravila spremembe, ki podjetjem, zadolženim za lunarne pristajalnike, pomagajo pri uresničevanju in pospeševanju njihovih načrtov. Vendar še vedno ni zagotovila, da se jim bo izšlo. Pri Nasi, kot so pojasnili na novinarski konferenci, še vedno za poletje 2027 načrtujejo odpravo Artemis 3, ki vključuje združevanje plovila orion s komercialnimi plovili blue moon in starship v orbiti okoli Zemlje. Odprava Artemis 4, ko naj bi astronavti znova pristali na Luni, pa bo, tako pravijo, leta 2028.

Med največjimi novostmi je, da se bo starship podjetja SpaceX z vesoljsko kapsulo orion združil še v visoki Zemljini orbiti, še preden se odpravita proti Luni. Pri podjetju Blue origin zasnova misije vključuje štiri izstrelitve rakete new glenn, vendar ne predvideva prečrpavanja goriva med vesoljskimi plovili.

Fotografija iz odprave Artemis 2 FOTO: Nasa/Reuters

Poleg tega načrti podjetja Blue origin dopuščajo možnost, da se njihov lunarni pristajalnik blue moon v nizki lunini orbiti sreča s plovilom orion. Največja zahteva, ki so jo imeli Spacexovi inženirji, je bila odprava zahteve po združevanju s plovilom orion v tako imenovani skoraj pravokotni halo orbiti okoli Lune, navaja portal ArsTechnica. Ta manever je zahteval več energije in prinašal dodatne težave. Ko je Nasa v začetku letošnjega leta opustila projekt vesoljske postaje Lunar gateway, je bila ta težava za SpaceX odpravljena.

V začetnih odpravah Artemis s človeško posadko za pristanek na Luni bodo astronavti vzleteli v Nasinem plovilu orion na vrhu rakete SLS. Nato se bo orion povezal z enim ali drugim komercialnim plovilom – starship ali blue moon. Dva astronavta se bosta presedla in se odpeljala na površje, dva člana posadke pa bosta ostala na krovu oriona.

Da bi pospešili razvoj za pristanek leta 2028, se pristajalna modula in orion ne bosta več srečevala v skoraj pravokotni halo orbiti okoli Lune, temveč se bosta namesto tega srečala v orbiti, ki se razlikuje za vsakega partnerja, odvisno od njunih sistemov, so poudarili pri Nasi. Obe podjetji morata pred bližajočimi se misijami Artemis s posadko na Luno izvesti demonstracijsko misijo brez posadke s svojima pristajalnima moduloma. Nasa bo pred misijami s posadko certificirala sisteme pristajalnih modulov, da bi zagotovila varnost in uspeh misije, so poudarili.

SpaceX bo imel črpalko za gorivo

Podjetje Elona Muska še naprej, kot so pojasnili pri Nasi, načrtuje povezovanje več plovil za prenos kriogenega tekočega goriva v vesolju. Podjetje bo pred izstrelitvijo starshipa, ki bo posebej oblikovan za posadko in pristajanje (tega do zdaj še nismo videli), v nizkozemeljsko orbito izstrelilo več drugih tovornih starhipov. Ti bodo bencinska črpalka, ki bo počakala na pristajalni modul in ga napolnil za gorivom, da ga bo imel dovolj za pot do Lune. Ta manever naj bi, kot so nedavno povedali pri Spacexu, prvič spremljali prihodnje leto.

Tu nastopi prva sprememba v načrtih: starship za posadko bo orion počakal kar v orbiti okoli Zemlje. Združena se bosta podala proti Luni. Nasa zato nekoliko spreminja svoje plovilo, da ga bo starship lahko potisnil naprej. Pristajalni modul bo dva člana posadke za nekaj dni pripeljal na Lunino površino, preden ju bo dostavil nazaj v Orion za vožnjo nazaj na Zemljo.

Ta novi koncept bo znatno zmanjšal količino goriva, ki ga mora starship zbrati v vesolju, hkrati pa skrajšal čas, ki ga astronavti, ki zapuščajo Lunino površino v starshipu, potrebujejo za ponovno povezavo z orionom, so pojasnili pri Nasi.

Načrt pristajanja za SpaceX FOTO: Nasa

Ključno vprašanje glede arhitekture podjetja SpaceX je, koliko polnjenj goriva je potrebnih za popolno oskrbo stsarshipa za misijo na Luno. Pri Nasi so ocenili, da bi morali izstreliti približno 22 tankerjev. Elon Musk se z oceno ne strinja in meni, da bo dejansko število znašalo od šest do osem, je poročal ArsTecnica. Na novinarski konferenci, na kateri so predstavili spremembe, predstavniki Nase na ta vprašanja niso želeli podajati številk. Še vedno obstaja precej negotovosti glede nosilnosti plovila starship, pa tudi glede tega, koliko kriogenega metana in tekočega kisika bo v orbiti izhlapelo ter kako učinkovit bo postopek prečrpavanja pogonskih sredstev iz ene ladje v drugo. Vendar pa je glede ocene 6 do 8 izstrelitev, ki jo je podal Musk, predstavnik Nase dejal, da je to sicer mogoče, vendar predstavlja »končni potencialni ciljni scenarij« za starship.

Blue origin s tremi stopnjami

Tudi Blue origin je načrtoval točenje goriva, a so načrte zdaj spremenili. Raje bodo uporabili tri prenosne stopnje za pošiljanje pristajalnega modula Blue moon mark 2 alpha na Luno. Na podlagi obstoječe strojne opreme mark 1 in mark 2 lahko delujejo kot večstopenjska raketa.

Izstrelijo se v nizko Zemljino orbito, sledi pa jim pristajalni modul mark 2. Celotno plovilo se odpravi v eliptično polarno orbito okoli Lune, pri čemer se vsaka prenosna stopnja loči ob določenem času, so opisali pri Nasi. V primerjavi s prej načrtovano skoraj pravokotno halo orbito eliptična polarna orbita ponuja hitrejšo vrnitev s površja v orion, zmanjšuje potrebe po pogonskem gorivu pristajalnega modula blue moon in maksimizira zmogljivost, ki jo ponuja SLS. Tudi v tem primeru bosta na Luni pristala dva člana posadke, dva bosta ostala v orionu. Blue origin gradi na izkušnja iz robotskih odprav na Luno.

Načrt pristajanja za Blue origin FOTO: Nasa

Ko bodo demonstracijske odprave končane, bo Nasa ocenila in določila, katero podjetje bo prvo izbrano za varno dostavo astronavtov na površje Lune leta 2028. V skladu s prvotnimi pogodbami je bil sistem za pristajanje s človeško posadko starship dodeljen misijama artemis 3 in 4, medtem ko bi za Artemis 5 uporabili plovilo podjetje Blue origin Jeffa Bezosa. V skladu s prerazporeditvijo pogodb oba ponudnika sodelujeta v misiji Artemis 3 v nizki Zemljini orbiti, za naslednjo opravo pa se bosta morala milijarderja s svojima podjetjema torej izkazati s tehnično dovršenostjo.

Raketa SLS za odpravo Artemis 3 FOTO: Gregg Newton/AFP

V teh prvih odpravah ob vnovičnem povratku na Luno Nasa načrtuje dva približno dve uri dolga sprehoda po Luni. Astronavti bodo sprehode po Luni uporabljali za zbiranje lunarnih vzorcev in testiranje zmogljivosti vesoljske obleke, ki jo je zagotovil Axiom Space.

Podjetji Blue origin in SpaceX sta vključili dodatne razvojne mejnike, ki Nasi omogočajo boljši vpogled v proces razvoja pristajalnih modulov. S tem se zmanjšujejo tveganja in povečuje varnost astronavtov v pripravah na pristanke s človeško posadko na Luni. SpaceX za svoj pristajalni modul Starship dodaja dve demonstraciji bivalnega modula za posadko, imenovanega »Cabin 1«. Blue Origin pa uvaja nove preizkuse z vključitvijo ljudi ter mejnike za preverjanje pripravljenosti strojne opreme, kar bo optimiziralo usposabljanje ter zemeljske in letalske operacije.

Sodelovanje z ULA

Nasa je še sporočila, da v sodelovanju s podjetjem United Launch Alliance razvija »razširjeno« različico zgornje stopnje centaur V. V kombinaciji z osrednjo stopnjo rakete SLS bi ta zgornja stopnja plovilu orion omogočila doseganje nizke lunine orbite. To je pomemben dosežek. Za Naso je bilo že dolgo neprijetno dejstvo, da orion – zaradi svojega servisnega modula z omejenimi zmogljivostmi – nima zadostne hitrosti, da bi se lahko plovilo utirilo v orbito okoli Lune in se nato tudi iztirilo in vrnilo na Zemljo. V zelo uspešni odpravi Artemis 2 se astronavti niso utirili v orbito. »Pripeljati orion v nizko lunino orbito pomeni rešiti težave s pogonom in integracijo vesoljskih plovil, ki so bile predolgo nerešene,« je dejal Isaacman.