Z roboti bodo poskušali rešiti teleskop, ki se bliža Zemlji

Ameriška vesoljska agencija Nasa bo predvidoma ta teden začela reševalno misijo, s katero želi podaljšati življenjsko dobo vesoljskega teleskopa Swift. Teleskop, ki od leta 2004 opazuje vesoljske eksplozije, zaradi povečane Sončeve aktivnosti vse hitreje izgublja višino orbite, zato ga nameravajo dvigniti na varnejšo višino.

Nasa je sklenila pogodbo s podjetjem Katalyst Space Technologies v višini 30 milijonov dolarjev, ki je razvilo robotsko plovilo Link. Plovilo bodo izstrelili z Marshallovih otokov v Tihem oceanu z raketo Pegasus, ki jo v zrak ponese letalo. Po načrtih bi lahko vzletela že v torek.

Avtonomno plovilo bo po izstrelitvi potrebovalo približno mesec dni, da doseže teleskop Swift, nato pa naj bi ga v naslednjih dveh mesecih v orbito dvignilo s sedanjih približno 360 kilometrov na okoli 600 kilometrov nad Zemljo.

Pri Nasi so ocenili, da mora biti teleskop še vedno višje od 300 kilometrov, da bo reševanje mogoče. To mejo naj bi dosegel oktobra, zato je misija časovno zelo občutljiva.

Uspeh misije ni zagotovljen

Swift, težak približno 1,4 tone, ni bil zasnovan za servisiranje ali zajemanje v vesolju. Robotsko plovilo Link je opremljeno s tremi robotskimi rokami z oprijemali, s katerimi bo poskušalo varno prijeti observatorij in ga premakniti v višjo orbito. Pri podjetju Katalyst opozarjajo, da uspeh misije ni zagotovljen.

Posnetek gama žarkov s teleskopom Swift. FOTO: Nasa

Pri Nasi so februarja ustavili znanstvena opazovanja s teleskopom in izključili vse znanstvene instrumente, da bi upočasnili njegovo spuščanje proti Zemlji ter pridobili več časa za izvedbo reševalne misije.

Direktor podjetja Katalyst Space Technologies Ghonhee Lee je za AP dejal, da gre za prvo ameriško robotsko misijo te vrste. Doslej je podoben manever uspešno izvedla le Kitajska, ki je pred štirimi leti satelit prestavila v višjo orbito.

Če bo misija uspešna, bi teleskop Swift znanstvena opazovanja znova lahko začel že septembra. Pri Nasi poudarjajo, da si gradnje novega tovrstnega observatorija trenutno ne morejo privoščiti, zato želijo ohraniti delovanje obstoječega.

Uspeh misije bi lahko odprl vrata tudi prihodnjim servisnim posegom v vesolju. V podjetju Katalyst med drugim menijo, da bi lahko v prihodnjih letih podobno podaljšali življenjsko dobo tudi vesoljskega teleskopa Hubble, ki prav tako zaradi vpliva Sončeve aktivnosti postopoma izgublja višino orbite.