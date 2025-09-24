Nasa želi astronavte poslati proti Luni že februarja prihodnje leto

V ameriški vesoljski agenciji Nasa so predvidevali, da bi bila lahko izstrelitev odprave Artemis 2, ko bo četverica astronavtov odpotovala okoli Lune, aprila prihodnje leto. A očitno so se načrti spremenili, saj so na včerajšnji novinarski konferenci objavili, da bi mogočno raketo SLS in kapsulo orion v nebo pognali že 5. februarja. »Vrnili se bomo k Luni po več kot 50 letih,« je poudarila Lakiesha Hawkins, namestnica Nasinega administratorja.

Pojasnila je, da imajo po okoli pet dni časa februarja, marca ali aprila, ko so pogoji dovolj ugodni, da z najmanj energije izstrelijo raketo in opravijo pot okoli Lune. Zadnji datum za izstrelitev je 26. april. Poskušali bodo ujeti prvi možni datum, vendar pa ne bodo tvegali, je dodala. »Poudarili bi radi, da je varnost pri nas na prvem mestu. Ko se pripravljamo in sestavljamo raketo, vseskozi zagotavljamo, da so vsi sistemi varni.«

Odpravo Artemis 2 sestavljajo štirje astronavti: poveljnik posadke bo Nasin astronavt Reid Wiseman, pilot Victor Glover, na krovu kapsule orion bosta še astronavtka Christina Koch in Kanadčan Jeremy Hansen. Orion bo na pot poslala mogočna raketa SLS. Gre pa za podobno odpravo, kot je bila Apollo 8, ko je trojica astronavtov decembra 1968 poletela okoli Lune.

Tokrat naj bi popotovanje trajalo deset dni, s kapsulo se ne bodo spustili v orbito okoli Lune. »Nam nevidno stran Lune bodo obkrožili na razdalji več kot 9200 kilometrov, kar je precej dlje, kot v nekaterih prejšnjih misijah,« je dejal vodja poleta Jeff Radigan.

V mogočni stavbi na Floridi gradijo raketo SLS. Prvič je uspešno ta tip rakete poletel novembra 2022. FOTO: Nasa/Kim Shiflett

Artemis 2 sledi prvi odpravi Artemis 1, ko na krovu oriona ni bilo posadke. Izstrelitev je bila novembra 2022, štiri tedne pozneje se je kapsula srečno vrnila na Zemljo, vendar pa toplotni ščit ni deloval optimalno ob povratku v atmosfero, zato so Artemis 2 iz letošnjega leta preložili na prihodnje, da so predelali in izboljšali zaščito.

»Opravili smo številne teste, da smo ugotovili, kaj se je dogajalo s toplotnim ščitom. Vendar pa bo ponovni vstop kapsule v odpravi Artemis 2 pod drugačnim kotom, tako da temperature ne bodo tako visoke,« je dodal Radigan.

Tudi raketa SLS, ki jo za Naso gradita Boeing in Northrop Grumman, je skoraj že sestavljena v Nasini stavbi za sestavljanje vozil v Kennedyjevem centru na Floridi. Pri Nasi menijo, da bo celotna konstrukcija, vključno z orionom, pripravljena oktobra letos. Pri odpravah sodeluje tudi evropska industrija, ki pripravlja servisni modul oriona, ta zagotavlja zrak, vodo, elektriko, pogon in nadzor temperature.

Servisni modul za kapsulo orion so sestavila evropska podjetja, ki jih je izbrala Evropska vesoljska agencija. FOTO: Steve Nesius/Reuters

So pa pri Nasi novinarjem poudarili, da še vedno gre za testni polet. Astronavti morajo seveda biti na varnem, a hkrati bodo poskušali preizkusiti številne sisteme, nujne za pristajanje na Luni, in srečen povratek. Ključen je seveda sistem za zagotavljanje življenjskih pogojev v kapsuli.

Če bo odprava uspešna, bo sledil pristanek na Luni v odpravi Artemis 3, ki je predvidena za sredino leta 2027. Ta je izjemno kompleksna, saj je vanjo vključena še raketa starship podjetja Spacex. Zgornja stopnja starshipa naj bi bila namreč tista, ki bo v orbiti Lune pobrala astronavte, ki se bodo do tja pripeljali z orionom in raketo SLS, in se spustila na površje.

Mnogi dvomijo, da bi lahko odprava stekla že leta 2027, saj sistemi še niso dokončani, a vseeno vodilni možje pri Nasi in v ameriški politiki upajo, da bodo Luno znova osvojili pred Kitajsko, ki namerava s posadko pristajati na površju do konca desetletja. Američani so zadnjič na Luni stali leta 1972 v odpravi Apollo 17.