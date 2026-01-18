Nasino megaraketo do izstrelišča vozili kar 12 ur

Nasina megaraketa SLS se bohoti na izstrelitveni ploščadi v Cape Canaveralu na Floridi, kjer potekajo zadnje priprave na izstrelitev posadke proti Luni po več kot 50 letih. Kar 98 metrov visoko raketo s polnim imenom vesoljski izstrelitveni sistem (space launch system) so kar 12 ur po polžje premikali iz orjaške stavbe za sestavljanje plovil do ploščadi 39B. Pot je dolga 6,5 kilometra, ogromen transporter se je premikal s hitrostjo 1,3 kilometra na uro.

Ko je raketa, na kateri je tudi že kapsula orion za prevoz posadke, zapustila stavbo, so inženirji naredili načrtovano pavzo, da so premaknili tudi ročaj za posadko – to je most, ki posadki in osebju omogoča dostop do oriona.

SLS stoji na izstrelišču 39B na Floridi FOTO: Joe Raedle/AFP

Sedaj, ko je raketa na svojem mestu, bodo potekali zadnji testi, pregledi in generalka, preden bo dana zeleno luč za 10-dnevno misijo Artemis 2, v okviru katere bodo štirje astronavti potovali okoli Lune. Po načrtih bi raketa lahko poletela že 6. februarja, a odprti so tudi drugi datumi kasneje v februarju ali pa v marcu oziroma aprilu.

Če bo obveljal omenjeni datum, bo »mokra vaja« potekala 2. februarja, so pojasnili pri Nasi. Pri tem raketo napolnijo z gorivom, izvedejo odštevanje do zadnje sekunde, nato pa iz rakete gorivo tudi izpraznijo.

Na krovu oriona bodo trije Nasini astronavti Reid Wiseman, Victor Glover in Christina Koch ter kanadski astronavt Jeremy Hansen. Prvič po letu 1972 bodo poleteli v smeri Lune, a šlo bo za odpravo brez pristanka. Približno deset dni bodo potovali okoli Lune in nazaj. Gre za nujno predpripravo za pristanek na površju Lune, ki ga Američani načrtujejo za leto 2027, kar pa je zelo negotovo, saj številne komponente za pristajanje še niso dokončane. ZDA si sicer želijo vzpostaviti stalno prisotnost na Luni, naslednji korak pa je seveda pristanek na Marsu.