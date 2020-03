Našli dolenjski meteorit

Iskanje je obrodilo sadove. Geologje sporočil, da so našli ostanke vesoljskega kamna, ki je konec februarja eksplodiral nad Dolenjsko. Poimenovali smo ga meteorit Novo Mesto. Vsekakor so najdbe zelo veseli, a za zdaj o podrobnostih ostajajo skrivnostni.Vse bodo pojasnili (in tudi pokazali vesoljski kamen!) na novinarski konferenci ob 15. uri v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. Meteorit na tleh lahko prepoznamo , ker ponavadi izstopa med kamni v okolici. Na zunaj so temni – črni ali temno rjavi, saj so prekriti z žgalno skorjo. Skorja nastane, ko letijo skozi atmosfero z veliko hitrostjo in začnejo izgorevati. Notranjost pa je svetla.Glede na sestavo poznamo različne meteorite: kovinske – železove in nikljeve, in kamnite, med katerimi prevladujejo silikati. Posebnost je tudi, da so vsi naravno magnetni, kar lahko hitro preverimo z občutljivo kompasovo iglo.Po prvih izračunih je bil kamen pred eksplozijo težak od pet do šest ton, premer pa je imel od enega do dveh metrov, kar ga uvršča med relativno velike. Vesoljski »obiskovalec« je eksplodiral na višini okoli 34,5 kilometra, pri tem se je sprostilo toliko energije, kot če bi eksplodiralo 0,34 kilotone TNT.Geološki zavod Slovenije je sicer v minulih dneh postregel z novimi oceanimi o velikosti meteoroida.