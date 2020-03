Našli planet, kjer dežuje železo

Znanstveniki so odkrili velikanski eksoplanet , na katerem se temperature podnevi dvignejo tudi nad 2400 stopinj Celzija, kar je dovolj, da se uparijo celo kovine. Močni vetrovi nato železovo paro odnesejo na nočno stran, ker kondenzirajo in na površje padejo kot železove kapljice, so sporočili iz Evropskega južnega observatorija (ESO).Planet so poimenovali WASP 76b, od nas je oddaljen okoli 390 svetlobnih let in leži v ozvezdju Rib, opisujejo v študiji pod vodstvom profesorja z ženevske univerzeNa svojo zvezdo je planet plimsko zaklenjen, kar pomeni, da okoli svoje osi zaokroži v istem času, kolikor ga potrebuje, da zaokroži okoli svoje zvezde. Na Zemljo je plimsko zaklenjena Luna, zato vseskozi vidimo le en njen obraz.Dnevna stran planeta tako prejme nekaj tisočkrat več sevanja od zvezde, kot ga prejme Zemlja od Sonca. Na planetu je tako vroče, da molekule razpadejo na atome in kovine izparevajo. Razlika med dnevno in nočno stranjo pa povzroča močne vetrove, ki prenašajo kovinsko paro. Na nočni strani so temperature precej nižje od dnevnih, a za naše razmere še vedno nepredstavljivo visoke, saj se gibljejo okoli 1500 stopinj Celzija, so ugotovili znanstveniki v študiji, objavljeni v reviji Nature.