Nastala je nova jedrska sila

Mednarodno priznanega strokovnjaka za trajnostno umetno inteligenco, profesorja na univerzah v Antwerpnu in Gentu ter avtorja knjige Sustainable AI (Trajnostna UI) dr. Erika Mannensa so gostili na Univerzi v Ljubljani v sklopu Festivala hrane za možgane. Mannens je na predavanju opozoril na negativne učinke umetne inteligence na ljudi in planet, z njeno rabo se namreč porabi ogromno energije. Poudarja tudi, da mora Evropa razviti svojo umetno inteligenco. Letos so na festivalu obravnavali trajnostne vidike digitalizacije, med drugim sinergije in razhajanja med dvema razvojnima prioritetama oziroma prehodoma – zelenim in digitalnim.

Vodite ekipo približno 50 znanstvenikov, ki preučujejo vpliv spleta, umetne inteligence in sorodnih tehnologij na družbo in prihodnost. Veliko teh rešitev je bilo prvotno razvitih za vojaške namene. Menite, da lahko prihodnost prinese odmik od te precej temne dediščine?

Dobro vprašanje. Lahko bi samo resignirano rekli, da stvari pač potekajo tako. Sam pa upam, da bomo ravnali previdno. V času, ko svetu vladajo ljudje, ki jim pravim »oranžni norci«, moramo zelo dobro premisliti, kaj bomo storili z umetno inteligenco. Lahko sledimo velikim tehnološkim podjetjem, ki zdaj z umetno inteligenco stremijo k svetovni prevladi, ker to želijo tudi politični voditelji.