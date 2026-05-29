Naveza z Leico se je splačala: xiaomija delata odlične fotografije

Xiaomi 17T in 17T pro se lahko pohvalita z odličnimi kamerami, pri čemer izstopa telefoto leča s petkratno optično povečavo in optično stabilizacijo slike.

Kitajski Xiaomi je v zadnjih letih zabeležil izrazito rast in se prebil med tri največje proizvajalce pametnih telefonov na svetu: pred njim sta le Samsung in Apple. Podobno kot Huawei pred leti, dokler ga ZDA niso ustavile – do določene mere. Xiaomi se je leta 2021 sicer že znašel na Pentagonovem seznamu podjetij, ki domnevno sodelujejo s kitajsko vojsko, a ga je ameriško obrambno ministrstvo po uspešni Xiaomijevi tožbi na sodišču v okrožju Columbia in doseženem dogovoru umaknilo s črnega seznama. Xiaomi je letos že predstavil luksuzno premijsko serijo telefonov xiaomi 17, zdaj pa je na Dunaju obelodanil še »normalno« premijsko serijo 17T, ki prinaša razumno razmerje med vrhunskimi zmogljivostmi in ceno. Pametna telefona slišita na imeni xiaomi 17T in xiaomi 17T pro, prvič doslej pa sta ...