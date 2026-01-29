Ne le, kako dolgo živimo, temveč kako in zakaj

Poleg medicinskega ali demografskega vidika je pomembno tudi vprašanje vrednot.

Temeljni biokemijski in biološki procesi v naših celicah vplivajo na uravnoteženost – homeostazo celotnega organizma. Upad homeostaze oslabi imunski sistem, kar pomeni večjo dovzetnost za okužbe in počasnejše okrevanje, zaradi nedejavnih senescentnih določenih imunskih celic pa tudi nizko kronično vnetje. Hormonske spremembe, ki ta pojav neizogibno spremljajo, dodatno vplivajo na telesno sestavo in presnovo, tako imenovani metabolizem. V zvezi s tem je treba poudariti hipotezo energijskega kompromisa, o kateri piše tudi prof. dr. Tadej Strojnik v monografiji Biomedicinski temelji staranja. Po tej mora telo oziroma organizem razporejati svojo (končno) energijo, ki jo pridobiva s presnovo hrane, med najpomembnejši funkciji našega organizma, to sta popravljanje predvsem številnih ...