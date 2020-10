Ne le znanost, tudi popularizacija znanosti

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.Najpogosteje uporabljam računalnik in superračunalniške gruče, ob pomoči katerih poganjam programe, računam, izrišem in preverjam, kaj se dogaja v modelu vesolja. Tako lahko sledim razvoju večjega območja vesolja in raziskujem zanimive vesoljske strukture.Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?Zanimata me nastanek in razvoj vesoljskih orjakov, jat galaksij. To so območja, kjer domuje na tisoče galaksij, ki jih veže gravitacija, tu najdemo tudi veliko vročega plina, ki ga opazujejo rentgenski teleskopi, še ...