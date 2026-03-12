Nebo utripa v vijoličasto modrikasti svetlobi

Darko Kolar je doktorski študent in raziskovalec na Centru za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

To je teleskop. Glavna naloga teleskopa je, da zbere čim več svetlobe in s tem omogoči opazovanje oddaljenih objektov, ki so drugače pretemni, da bi jih videli. Vsi teleskopi delujejo tako, da svetlobo, ki jo zajamejo z objektivom, zberejo v točki – gorišču, kjer nastane slika opazovanega objekta.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Ukvarjam se z razvojem lidarskega sistema, ki bo narejen za merjenje lastnosti atmosfere nad observatorijem Polje teleskopov Čerenkova (CTAO) na La Palmi. Lidar je naprava, ki z uporabo laserskih žarkov omogoča meritev razdalje do tarče. V našem primeru so tarče vsi delci (mineralni prah, saje, vodne kapljice in drugi aerosoli), prisotni v smeri opazovanja teleskopov. Ti delci vplivajo na fotone svetlobe Čerenkova, ki nastanejo pri interakciji kozmičnih visokoenergijskih fotonov z Zemljino atmosfero – več ko je delcev, manj teh fotonov pride do observatorija. Naš lidarski sistem bo tako observatoriju pomagal pravilno umeriti zaznane fotone Čerenkova in s tem določiti lastnosti kozmičnih visokoenergijskih fotonov, ki so jih povzročili.

Zakaj imate radi znanost?

Znanost je osnovna podlaga za napredek. Skozi raziskovalno delo – opazovanja, eksperimente in nova odkritja – poganja inovacije in izboljšuje življenje. Pomaga nam najti rešitve za vsakdanje probleme in odgovore na pomembna vprašanja ter poglablja naše razumevanje sveta okoli nas na vseh velikostnih skalah, od atomov do galaksij.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Kozmični visokoenergijski fotoni omogočajo vpogled v najbolj energijsko intenzivne pojave v vesolju, kot so galaktični izbruhi supernov ali dogajanje v okolici supermasivnih črnih lukenj v središčih galaksij. CTAO, bodoči največji observatorij za astronomijo z visokoenergijskimi fotoni, bo tako lahko pomagal najti odgovore na vprašanja, povezana s temi ekstremnimi pojavi in okolji.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalec?

Iz časa, ko sem hodil še v vrtec, se spomnim, kako smo se poleti na morje zaradi prometa odpravili ponoči. Ker je bilo spravljanje prtljage v premajhen prtljažnik za mamo in očeta kar zamudno delo, sem si čas krajšal z gledanjem zvezd, predvsem pa sem si želel videti kak utrinek. Takrat se je najverjetneje začelo tudi moje zanimanje za raziskovanje vesolja.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Prosti čas ponavadi razporejam med igranjem računalniških in družabnih namiznih iger ter fitnesom in športom na prostem (tek, kolesarjenje, plezanje). Sem tudi član skavtov, tako da rad taborim v naravi in se malce odklopim od modernega sveta.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Rekel bi, da jih je več, in sicer, da svoje raziskovalno delo opravlja vestno in objektivno, upošteva vsa povezana dejstva in opazovanja, zavedati pa se mora tudi, da se lahko kdaj (včasih tudi večkrat) zmoti.

Darko Kolar FOTO: Borut Peterlin

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Po mojem bo to odkritje, povezano s temno snovjo. Običajna snov (sestavljena iz osnovnih delcev – kvarkov in leptonov), ki nas obdaja, predstavlja le približno 15 odstotkov mase vse snovi v vesolju; 85 odstotkov preostale mase pripada neznanim delcem, ki so jim dali ime temna snov in o katerih za zdaj zagotovo ne vemo nič drugega kot to, da z običajno snovjo interagirajo prek gravitacijske sile ter so tako pomemben gradnik vesolja (tudi naše galaksije).

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Seveda, a le začasno. Potovanje do tja in bivanje na Marsu bi morala biti edinstvena izkušnja, a se mi zdi, da bi mi bilo vsaj za zdaj (dolgoročno gledano) bivanje na Zemlji vseeno lepše.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Stavil bi na obnovljive vire oziroma kombinacijo teh, pri kateri pa bi bilo treba natančno upoštevati vse prednosti in slabosti posameznih virov.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Priporočil bi kanala Vsauce in Veritasium na youtubu. Kanal Vsauce trenutno nekoliko stagnira, a ima bogat arhiv prispevkov o naravoslovnih znanostih, matematiki, antropologiji in filozofiji. Kanal Veritasium pa nekajkrat na mesec objavlja prispevke, v katerih so predstavljena pomembna odkritja s področja znanosti in inženirstva.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Vesolje naš planet neprestano »bombardira« z visokoenergijskimi fotoni, ki v atmosferi za sabo pustijo sledi v obliki kratkih in šibkih bliskov svetlobe Čerenkova. Če bi imeli dovolj občutljive oči, bi tako lahko v temni in jasni noči videli, kako nebo utripa v vijoličasto modrikasti svetlobi.