  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Nekdanji šef Googla: Evropa nima strategije za umetno inteligenco

    Eric Schmidt opozarja na tveganja za Evropejce zaradi njihove tehnološke odvisnosti. Če EU ne bo veliko vlagala, bo na koncu uporabljala kitajske modele.
    Prihodnost je v umetni inteligenci. Kako se bo Evropa znašla na tej poti? FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Galerija
    Prihodnost je v umetni inteligenci. Kako se bo Evropa znašla na tej poti? FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    S. I.
    30. 1. 2026 | 12:37
    30. 1. 2026 | 13:12
    6:15
    A+A-

    Eric Schmidt je že skoraj dve desetletji osrednja osebnost pri Googlu, med letoma 2001 in 2017 je bil izvršni direktor in predsednik uprave podjetja in Alphabeta, konglomerata, katerega del je Google. Kot aktivni podpornik ameriške demokratske stranke je vzdrževal tesen odnos z Barackom Obamo. Trenutno je med drugim izvršni direktor in vlagatelj v letalsko-vesoljsko podjetje Relativity Space. Kakor piše angleška izdaja španskega dnevnika El Pais, se je prejšnji teden v Davosu srečal s skupino novinarjev, kjer je opozoril, da »Evropa v resnici nima nobene strategije za umetno inteligenco« in da »bo, če ni pripravljena porabiti veliko denarja za evropske modele, na koncu uporabljala kitajske modele«.

    Schmidt je simbol časa, ko je Silicijeva dolina kazala večinsko nagnjenost k liberalnim in demokratskim idejam. Januarja 2017 se je Sergey Brin, soustanovitelj Googla, pridružil uličnemu protestu proti priseljenski politiki republikanskega predsednika Donalda Trumpa, ki je tedaj ravno začel svoj prvi mandat. Tam je bil tudi Sam Altman, izvršni direktor družbe OpenAI. Danes se je veliko spremenilo. Schmidt se še vedno nagiba na stran demokratov, a velik del Silicijeve doline se približuje Trumpovi administraciji, kar dokazuje podoba tehnoloških voditeljev, ki so se udeležili Trumpove druge inavguracije – med njimi so bili Elon Musk (Tesla, SpaceX), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta) in tudi Sergey Brin, piše El Pais.

    Resno opozorilo Evropejcem

    »Res je pomembno, da Evropa pripravi model odprte kode, ki ga vodi sama. Ameriška podjetja se večinoma preusmerjajo na zaprtokodno programsko opremo, kar pomeni, da bo plačljiva in licencirana. Kitajska ima v svojem pristopu večinoma odprtokodno programsko opremo. Če Evropa ne bo ukrepala in če ne bo pripravljena porabiti veliko denarja za lastne evropske modele UI, bo na koncu uporabljala kitajske modele. To pa verjetno ni dober izid za Evropo,« je na srečanju z novinarji v Davosu dejal Schmidt.

    »Da bi to dosegla, se mora Evropa lotiti cen energije. Nima zelo velikih podatkovnih centrov. Ima ogromno, ogromno vrhunskih tehničnih talentov in potrebuje veliko denarja. Se pravi, veliko denarja in veliko strojne opreme,« je po pisanju El Paisa dejal Schmidt, ki v Evropi v tem sektorju opaža pomanjkanje strateške jasnosti.

    »Evropa v resnici nima nobene strategije za umetno inteligenco. Ameriško strategijo lahko razumemo kot iskanje splošne umetne inteligence, kitajsko strategijo pa lahko razumemo kot nekaj drugačnega. Kitajska strategija je uporaba umetne inteligence v vsem, vsepovsod, pri vseh nas. To sta različni strategiji, ki imata različni potencialni poti,« je dejal Schmidt.

    Vse, o čemer govori Schmidt, kaže na potrebo po skupnem evropskem ukrepanju, glede na obseg potrebnih naložb ter povpraševanje po energiji in podatkih. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je to v panelni razpravi povzela takole: »Umetna inteligenca je kapitalsko intenzivna, energetsko intenzivna in podatkovno intenzivna. In uspeva, ko je vsega tega v izobilju. Če ne bomo sodelovali, če ne bomo opredelili novih pravil igre, bo na voljo manj podatkov za obdelavo. Manj kapitala bo krožilo. In to ne spodbuja sektorja, ki je trenutno vodilni in je zelo obetaven glede produktivnosti. Torej smo v položaju, ko nimamo alternativ.«

    Naslednji veliki korak

    Glede uvedbe splošne umetne inteligence Schmidt meni, da bo to trajalo dlje, kot si misli večina strokovnjakov. »V San Franciscu ljudje verjamejo, da se bo to zgodilo v dveh ali treh letih. Jaz ne: mislim, da bo trajalo nekoliko dlje,« ga povzema španski časnik.

    Naslednji korak, superinteligenco, postavlja v obdobje od 10 do 20 let. »Široko soglasje o splošni umetni inteligenci pomeni računalniški sistem, ki kaže na splošno inteligenco, ki jo imajo ljudje. Trenutni modeli, ki temeljijo na jeziku, počnejo tisto, za kar so bili usposobljeni. Nimajo še sposobnosti, da bi sami ukrepali. Zdaj prehajamo od jezika k sklepanju: začenjamo reševati probleme. Naslednji veliki korak so sistemi, ki lahko izberejo, na katerem problemu bodo delali. In potem je tu še superinteligenca, ki je na splošno opredeljena kot točka, ko računalniški sistemi postanejo inteligentnejši od vseh nas. Če računalniki – ne kdaj, ampak če – lahko postanejo superinteligentni, potem smo v zelo, zelo drugačnem režimu človeštva.«

    Kljub izjemni pomembnosti geopolitičnih napetosti so bile umetna inteligenca, njene možnosti, njene obljube in tveganja zelo prisotne v razpravah v Davosu, še piše El Pais, prav tako pa tudi zavedanje o tesnih povezavah mnogih glavnih akterjev UI s Trumpovo administracijo, kot v primeru Elona Muska – ki je bil odločilen za milijarderjevo zmago, še preden so se med njima pojavila nesoglasja – ali Petra Thiela, ustanovitelja Palantirja, podjetja z izjemno povezavo z ameriško administracijo s pogodbo v vrednosti 10 milijard dolarjev za dobavo programske opreme in umetne inteligence Pentagonu za vojskovanje prihodnosti.

    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višji minimalni plači bo sledilo še nekaj dvigov

    Za vse zaposlene bosta višja letni in zimski regres. Kreditna sposobnost ostaja nespremenjena.
    Barbara Hočevar 30. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Volitve

    Trump in Grenlandija: nepričakovani dar za dansko premierko

    Vprašanje je, ali bodo kmalu razpisali volitve in izkoristili svoje politične uspehe.
    29. 1. 2026 | 10:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Več iz teme

    umetna inteligencaGoogleEric SchmidtEvropa

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Odločitev Donalda Trumpa

    Kevin Warsh je kandidat za prihodnjega predsednika Fed

    Nekdanji guverner in zdaj profesor na univerzi Stanford naj bi ameriško centralno banko vodil po predstavah republikanskega predsednika.
    Barbara Kramžar 30. 1. 2026 | 13:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (30. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 30. 1. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Žreb parov

    Benfica in Jose Mourinho znova nad Real

    Znani so pari dodatnih kvalifikacij za osmino finala lige prvakov. Atletico z Janom Oblakom se bo za preboj med 16 najboljših pomeril z Bruggejem.
    30. 1. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Predsednica umaknila predlog kandidature Keršmanca za ustavnega sodnika

    Glede Keršmanca so sicer v teh dneh ponovni razmislek opravljali tudi v poslanski skupini Svoboda.
    30. 1. 2026 | 13:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Četrta sezona serije

    Beli lotos se vrača na staro celino

    Četrta sezona se bo dogajala v Franciji, med lokacijami bodo Pariz, filmski festival v Cannesu in luksuzni hotel Château de La Messardière na Azurni obali.
    30. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Žreb parov

    Benfica in Jose Mourinho znova nad Real

    Znani so pari dodatnih kvalifikacij za osmino finala lige prvakov. Atletico z Janom Oblakom se bo za preboj med 16 najboljših pomeril z Bruggejem.
    30. 1. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Predsednica umaknila predlog kandidature Keršmanca za ustavnega sodnika

    Glede Keršmanca so sicer v teh dneh ponovni razmislek opravljali tudi v poslanski skupini Svoboda.
    30. 1. 2026 | 13:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Četrta sezona serije

    Beli lotos se vrača na staro celino

    Četrta sezona se bo dogajala v Franciji, med lokacijami bodo Pariz, filmski festival v Cannesu in luksuzni hotel Château de La Messardière na Azurni obali.
    30. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo