Nemška vesoljska raketa pripravljena: na krovu tudi slovenski satelit

Nemško zasebno vesoljsko podjetje Isar Aerospace se pripravlja na drugo izstrelitev njihove rakete spectrum iz vesoljskega izstrelišča Andøya na severu Norveške. Vsekakor upamo, da bo tokrat šlo dlje in višje kot prvič, ko je raketa eksplodirala vsega 30 sekund po dvigu s tal, še posebej zato, ker je na raketi tudi slovenski satelit Trisat-S.

Izstrelitev bo predvidoma jutri ob 21. uri po srednjeevropskem času, vendar pa se ta časovnica še lahko spremeni glede na vreme in druge dejavnike.

Vesoljska raketa spectrum je visoka 28 metrov, premer pa je dva metra, ima deset motorjev in v nizkozemeljsko orbito lahko ponese do tisoč kilogramov tovora. Izstrelitev rakete – tokrat so odpravo poimenovali »Naprej in navzgor« – je kvalifikacijski polet, so navedli na spletni strani podjetja. Ime odprave »simbolizira naš neizmerni zagon za napredek in nenehno izboljševanje ter odraža našo odločenost, da nadgradimo uspehe in izkušnje, pridobljene med našim prvim testnim poletom«.

Ta se je zgodil pred desetimi meseci in končal se je hitro, vendar pa z jasnim dokazom, da je raketa sposobna poleteti. Velikokrat se namreč testne rakete razletijo že na tleh, kmalu po prižigu motorjev. Iz testnega spectruma se je marca lani začelo kaditi ob strani, nato je začel padati in je silovito eksplodiral.

Tako se je marca lani razletel testni spectrum. FOTO: Isar Aerospace/Reuters

V nasprotju s testnim poletom ima drugi spectrum potnike: pet komercialnih cubesatov in en izobraževalni nanosatelit. Med temi so nemški, norveški, bolgarski, avstrijski in slovenski satelit – Trisat-S, ki so ga sestavili na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in podjetju Skylabs.

Glavni cilj satelita Trisat-S, ki sledi Trisatu in Trisatu-R, je predstaviti tehnološke novosti za prihodnje dolgotrajno raziskovanje vesolja: napredno zmogljivost hibernacije baterij in ultraminiaturizirano navigacijo na podlagi slikanja, so pojasnili na spletni strani satelita.

»Najprej tehnologija oceni izjemno nizko stopnjo samopraznjenja in hitro obnovitev napetosti primarnih baterij po daljšem obdobju hibernacije v orbiti – ključne zahteve za vesoljska plovila, za katera se pričakuje, da bodo dolgo časa v mirovanju. Neprekinjene meritve na kraju samem omogočajo vpogled v kemijo baterij, dolgoročne učinke sevanja in napoved celotne življenjske dobe.«

Satelit pa je opremljen tudi z ultramajhnim sistemom slikanja z izjemno nizko porabo energije, ki zagotavlja popoln vizualni pregled za določanje lege in orbite za avtonomno navigacijo v orbitalnih režimih in okoljih globokega vesolja, kjer so tradicionalne metode pozicioniranja omejene. »Skupaj te zmogljivosti tvorijo celovito predstavitev energetsko avtonomne hibernacije vesoljskih plovil in navigacije na podlagi slikanja – dveh temeljnih elementov za prihodnje arhitekture globokega vesolja,« so še pojasnili ustvarjalci satelita.

Isar Aerospace dobil sofinanciranje Ese

»Ta kvalifikacijski polet je premišljen korak k zagotavljanju suverenega dostopa do vesolja za Evropo in zavezniške države. Le deset mesecev po tem, ko smo dokazali, da je mogoče nosilne rakete zasnovati, zgraditi in izstreliti s celinskih evropskih tal, smo ponovno pripravljeni leteti. Takojšnja potreba Evrope po dostopu do vesolja je jasna. Hitra iteracija je bistvena za razvoj vesoljskih zmogljivosti ravno takrat, ko so potrebne,« je za spletno stran podjetja povedal Daniel Metzler, izvršni direktor in soustanovitelj podjetja Isar Aerospace.

Lani je bilo podjetje med petimi izbranci Evropske vesoljske agencije v projektu gradnje evropskih vesoljskih raket. Evropa je bila še ne tako dolgo tega v globoki krizi, ker ni imela operativne rakete za dostop do vesolja, trenutno sta v pogonu dve: ariane 6 za velike tovore in vega-C za manjše.

»Z drugo raketo spectrum na izstrelitveni ploščadi na Norveškem smo priča jasnemu signalu o razcvetu komercialnih vesoljskih prevoznih storitev v Evropi,« je poudaril generalni direktor Ese Josef Aschbacher, ki vseskozi poudarja neodvisnost evropskega vesoljskega sektorja.

Isar Aerospace svoje vesoljske rakete skoraj v celoti načrtuje in izdeluje interno. V proizvodnji imajo že nove štiri rakete te vrste, letos bodo v bližini Münchna odprli nov obrat. Podjetje je bilo sicer ustanovljeno leta 2018, danes ima več kot 400 zaposlenih iz več kot 50 držav. Podjetje se financira tudi s pomočjo zasebnih vlagateljev.