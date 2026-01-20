  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    Nemška vesoljska raketa pripravljena: na krovu tudi slovenski satelit

    Glavni cilj satelita Trisat-S je predstaviti tehnološke novosti za prihodnje dolgotrajno raziskovanje vesolja.
    Vesoljska raketa spectrum nemškega podjetja Isar Aerospace je pripravljena na izstrelišču na Norveškem. FOTO: Isar Aerospace
    Galerija
    Vesoljska raketa spectrum nemškega podjetja Isar Aerospace je pripravljena na izstrelišču na Norveškem. FOTO: Isar Aerospace
    Saša Senica
    20. 1. 2026 | 15:36
    20. 1. 2026 | 15:53
    A+A-

    Nemško zasebno vesoljsko podjetje Isar Aerospace se pripravlja na drugo izstrelitev njihove rakete spectrum iz vesoljskega izstrelišča Andøya na severu Norveške. Vsekakor upamo, da bo tokrat šlo dlje in višje kot prvič, ko je raketa eksplodirala vsega 30 sekund po dvigu s tal, še posebej zato, ker je na raketi tudi slovenski satelit Trisat-S.

    Izstrelitev bo predvidoma jutri ob 21. uri po srednjeevropskem času, vendar pa se ta časovnica še lahko spremeni glede na vreme in druge dejavnike.

    Vesoljska raketa spectrum je visoka 28 metrov, premer pa je dva metra, ima deset motorjev in v nizkozemeljsko orbito lahko ponese do tisoč kilogramov tovora. Izstrelitev rakete – tokrat so odpravo poimenovali »Naprej in navzgor« – je kvalifikacijski polet, so navedli na spletni strani podjetja. Ime odprave »simbolizira naš neizmerni zagon za napredek in nenehno izboljševanje ter odraža našo odločenost, da nadgradimo uspehe in izkušnje, pridobljene med našim prvim testnim poletom«.

    Ta se je zgodil pred desetimi meseci in končal se je hitro, vendar pa z jasnim dokazom, da je raketa sposobna poleteti. Velikokrat se namreč testne rakete razletijo že na tleh, kmalu po prižigu motorjev. Iz testnega spectruma se je marca lani začelo kaditi ob strani, nato je začel padati in je silovito eksplodiral.

    Tako se je marca lani razletel testni spectrum. FOTO: Isar Aerospace/Reuters  
    Tako se je marca lani razletel testni spectrum. FOTO: Isar Aerospace/Reuters  

    V nasprotju s testnim poletom ima drugi spectrum potnike: pet komercialnih cubesatov in en izobraževalni nanosatelit. Med temi so nemški, norveški, bolgarski, avstrijski in slovenski satelit – Trisat-S, ki so ga sestavili na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in podjetju Skylabs.

    Glavni cilj satelita Trisat-S, ki sledi Trisatu in Trisatu-R, je predstaviti tehnološke novosti za prihodnje dolgotrajno raziskovanje vesolja: napredno zmogljivost hibernacije baterij in ultraminiaturizirano navigacijo na podlagi slikanja, so pojasnili na spletni strani satelita.

    »Najprej tehnologija oceni izjemno nizko stopnjo samopraznjenja in hitro obnovitev napetosti primarnih baterij po daljšem obdobju hibernacije v orbiti – ključne zahteve za vesoljska plovila, za katera se pričakuje, da bodo dolgo časa v mirovanju. Neprekinjene meritve na kraju samem omogočajo vpogled v kemijo baterij, dolgoročne učinke sevanja in napoved celotne življenjske dobe.«

    Satelit pa je opremljen tudi z ultramajhnim sistemom slikanja z izjemno nizko porabo energije, ki zagotavlja popoln vizualni pregled za določanje lege in orbite za avtonomno navigacijo v orbitalnih režimih in okoljih globokega vesolja, kjer so tradicionalne metode pozicioniranja omejene. »Skupaj te zmogljivosti tvorijo celovito predstavitev energetsko avtonomne hibernacije vesoljskih plovil in navigacije na podlagi slikanja – dveh temeljnih elementov za prihodnje arhitekture globokega vesolja,« so še pojasnili ustvarjalci satelita.

    Isar Aerospace dobil sofinanciranje Ese

    »Ta kvalifikacijski polet je premišljen korak k zagotavljanju suverenega dostopa do vesolja za Evropo in zavezniške države. Le deset mesecev po tem, ko smo dokazali, da je mogoče nosilne rakete zasnovati, zgraditi in izstreliti s celinskih evropskih tal, smo ponovno pripravljeni leteti. Takojšnja potreba Evrope po dostopu do vesolja je jasna. Hitra iteracija je bistvena za razvoj vesoljskih zmogljivosti ravno takrat, ko so potrebne,« je za spletno stran podjetja povedal Daniel Metzler, izvršni direktor in soustanovitelj podjetja Isar Aerospace.

    Lani je bilo podjetje med petimi izbranci Evropske vesoljske agencije v projektu gradnje evropskih vesoljskih raket. Evropa je bila še ne tako dolgo tega v globoki krizi, ker ni imela operativne rakete za dostop do vesolja, trenutno sta v pogonu dve: ariane 6 za velike tovore in vega-C za manjše.

    »Z drugo raketo spectrum na izstrelitveni ploščadi na Norveškem smo priča jasnemu signalu o razcvetu komercialnih vesoljskih prevoznih storitev v Evropi,« je poudaril generalni direktor Ese Josef Aschbacher, ki vseskozi poudarja neodvisnost evropskega vesoljskega sektorja.

    Isar Aerospace svoje vesoljske rakete skoraj v celoti načrtuje in izdeluje interno. V proizvodnji imajo že nove štiri rakete te vrste, letos bodo v bližini Münchna odprli nov obrat. Podjetje je bilo sicer ustanovljeno leta 2018, danes ima več kot 400 zaposlenih iz več kot 50 držav. Podjetje se financira tudi s pomočjo zasebnih vlagateljev.

    Novice  |  Znanoteh
    Trisat-S

    Naslednji slovenski satelit čaka na raketo

    Trisat, ki je poletel septembra 2020, je lani sklenil odpravo, Trisat-R še vedno dobro deluje, na raketo pa čaka Trisat-S.
    Saša Senica 16. 1. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vesoljska industrija

    Potencial slovenskega vesoljskega sektorja v gospodarstvu je brezmejen

    Polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji prinaša številne strateške in gospodarske prednosti, pa tudi višjo članarino.
    Saša Senica 30. 12. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Z novim letom Slovenija polnopravna članica Ese

    Polnopravno članstvo odpira vrata novim priložnostim za razvoj vesoljskih tehnologij.
    Saša Senica 20. 12. 2024 | 15:25
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ostri odzivi na Trumpove grožnje

    Nemška industrija ima Trumpa dovolj

    Gospodarstvo in tudi ekonomski svetovalci Merzeve vlade podpirajo protiukrepe.
    Barbara Zimic 19. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Evropska obramba

    Grenlandija je poslance zavila v molk

    Vladno odločitev o tem, da na vojaško vajo Arktična odpornost pod vodstvom Danske pošlje dva častnika, sta komentirali le Levica in Svoboda.
    Novica Mihajlović 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Kočljiv namen in povedna sestava odbora za mir

    Odbor za mir je ameriško-izraelski korporacijski projekt za nadaljevanje genocida. Vprašanja in odgovori.
    Boštjan Videmšek 20. 1. 2026 | 16:48
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Oder
    70 let Mladinca

    Mladinsko nikoli ni bilo gledališče konsenza

    Slovensko mladinsko gledališče ob sedemdesetletnici v Tivoliju do 27. marca predstavlja pregledno razstavo o razvoju gledališča od leta 1955 do danes.
    Nina Gostiša 20. 1. 2026 | 16:30
    Preberite več
