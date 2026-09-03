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    Znanoteh

    Nenavadni deseterokotnik na južnem polu Saturna

    Pojav je zelo podoben Saturnovemu šesterokotniku na severnem polu, a je vseeno drugačen.
    Teleskop je razkril desetstranski atmosferski val (nihanja zraka v atmosferi, ki prenašajo energijo) na južnem polu Saturna. FOTO: Nasa, Esa
    Galerija
    Teleskop je razkril desetstranski atmosferski val (nihanja zraka v atmosferi, ki prenašajo energijo) na južnem polu Saturna. FOTO: Nasa, Esa
    S. S.
    3. 9. 2026 | 10:37
    3. 9. 2026 | 11:21
    4:03
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    Opazovanja z vesoljskim teleskopom Hubble so razkrila ogromen, razvijajoč se desetstranski atmosferski val, ki obkroža Saturnov južni pol. Pojav je zelo podoben Saturnovemu šesterokotniku na severnem polu, vendar pa se južni mnogokotnik jasno razlikuje, kar kaže, da so znanstveniki morda priča razvoju novega atmosferskega pojava na tem plinskem velikanu. Pojav na južnem polu opazujejo prvič.

    Raziskovalce so strukturo, ki se je šele začela izraziteje oblikovati, s Hubblom začeli opazovati leta 2023. Nato je vzorec postal vse bolj jasen, so sporočili iz ameriške in evropske vesoljske agencije, ki upravljata z legendarnim teleskopom. »Na Saturnovi južni polobli še nikoli nismo videli ničesar podobnega,« je dejala Amy Simon, soavtorica študije in raziskovalka v Nasinem Goddardovem centru za vesoljske polete. »Severni šesterokotnik je bil tam vsakič, ko smo ga iskali v zadnjih več kot 40 letih. Ta pojav je drugačen – zdi se, da se krepi, kar nam daje redko priložnost, da opazujemo razvoj velikanskega atmosferskega vzorca.«

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    Odkritje je bilo mogoče, ker se Saturn ob spreminjanju letnih časov obrača in je teleskopom omogočil pogled na južni pol. Nenavadno strukturo so kot prvi opazili na Univerzi v Baskiji, kjer upravljajo s spletno stranjo Planetary Virtual Observatory Laboratory, na kateri sprejemajo slike planetov, ki jih prispevajo opazovalci z vsega sveta. Agustín Sánchez-Lavega, glavni avtor nove študije in amaterska astronoma Trevor Barry in Jean-Paul Oger so leta 2024 opazili komaj zaznaven valovit pas vzdolž južnega pola. Dodatne slike iz leta 2025, posnete s teleskopi na tleh, so še močneje nakazovale to dekagonsko strukturo. Na pomoč so nato vpoklicali vesoljski teleskop, ki lahko ostreje pogleda v vesolje, saj ga pri tem ne ovira atmosfera.

    Južni pol Saturna FOTO: Nasa, Esa    
    Južni pol Saturna FOTO: Nasa, Esa    

    »Glede na simetrijo Saturnovega sistema severno-južnih vetrovnih strženov smo na posnetkih teleskopa Hubble že od leta 1990 iskali na južnem polu ustreznico Saturnovemu severnemu šesterokotniku,« je dejal Sánchez-Lavega. »Tudi posnetki vesoljske sonde Cassini, ki je krožila okoli Saturna med letoma 2004 in 2017, niso pokazali nobenega namiga na dolgotrajno formacijo,« je dodal. »Zame je najbolj zanimivo to, da se zdi, da se je ta pojav oblikoval šele pred kratkim,« je poudarila Amy Simon. »Vprašanje je, zakaj prav zdaj?«

    Val se nahaja znotraj enega od močnih Saturnovih vetrovnih strženov in se razteza skozi več plasti atmosfere, kar kaže, da ne gre le za pojav na ravni oblakov, ampak za navpično razširjeno atmosfersko strukturo. Navidezna lega deseterokotnika se rahlo spreminja, ker teleskop Hubble zajema slike na različnih valovnih dolžinah. Te različne valovne dolžine preiskujejo različne višine v Saturnovi atmosferi, so pojasnili astronomi.

    Znameniti šestkotnik na severu planeta FOTO: Nasa
    Znameniti šestkotnik na severu planeta FOTO: Nasa

    Ekipa namerava nadaljevati z opazovanjem Saturna, da bi ugotovila, ali bo struktura obstala, podobno kot severni šesterokotnik, ali se bo še naprej razvijala. Prihodnja opazovanja bi znanstvenikom lahko pomagala tudi ugotoviti, kaj poganja strukturo, kaj nam ta razkriva o atmosferski dinamiki velikih planetov v celotnem Osončju in kako so ti pojavi morda povezani s tistimi, ki jih opazujemo na Zemlji. Saturn bo še naprej opazoval Hubble, na pomoč pa bodo vpoklicali tudi vesoljski teleskop James Webb.

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