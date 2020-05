FOTO:Nenavadni svetovi ob oddaljenih zvezdah

Eksoplaneti so planeti zunaj našega osončja. Nekateri so podobni Zemlji, na drugih so podnebne razmere popolnoma drugačne – spodnje plasti atmosfere imajo lahko nižjo temperaturo kot zgornje ali pa na njih dežuje železo. Poznamo planete brez zvezde, ki prosto potujejo po vesolju, in takšne, ki izhlapevajo. Odkritih je že približno štiri tisoč eksoplanetov, vsi v naši galaksiji. S podrobno analizo rezultatov opazovanja lahko za nekatere od njih napovemo, ali so na njih ustrezne razmere za obstoj življenja.Za odkrivanje eksoplanetov in določanje njihovih lastnosti uporabljamo različne metode, pri vseh pa je pomembna dobra ...