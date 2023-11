Nenavadno spolno življenje netopirjev

Raziskovalci so dolgo razglabljali, kako mladičke naredita samček in samička vrste pozni netopir (Eptesicus serotinus). Če ste ob tem nagubali čelo in se nasmehnili, da to pa res ne bi smela biti taka znanost, je vprašanje precej bolj umestno, ko pojasnimo anatomijo. Samčev penis je kar sedemkrat daljši in širši od samičine vagine, zato, kot menijo, »tradicionalni seks« s penetracijo ni mogoč.

Skrivnost so razvozlali iz posnetkov, ki so nastali v cerkvi sv. Matije v vasi Castenray na Nizozemskem, ko so »zaljubljene« parčke ujeli pri delu. Posnetek je črno-bel, nič kaj romantičen, vendar dovolj nazoren, da so raziskovalci spisali študijo, objavljeno v reviji Current Biology, ki tradicionalno razumevanje parjenja pri sesalcih postavlja na glavo. Pri večini sesalcev gre za notranjo oploditev jajčec in tudi samo parjenje je »notranje«, pri samcih sesalcev se je spolni ud razvil tako, da spermo dostavi karseda blizu jajčec.

»Bili smo presenečeni, toda dokazi, ki smo jih zbrali, kažejo, da pri spolnosti teh netopirjev ni penetracije,« je za Guardian dejal dr. Nicholas Fasel, strokovnjak za netopirje z lozanske univerze. Pred to študijo so menili, da ali penis samčka nabrekne šele po penetraciji v vagini ali pa se ti netopirji parijo podobno kot ptice s kloakalnim poljubom, česar pa pri sesalcih še niso videli. Penis poznega netopirja je lahko dolg 1,6 centimetra, od glave do repka pa netopir meri okoli sedem centimetrov. Po podrobnem preučevanju posnetka so dognali, da spermo netopir prenese le z drgnjenjem spolnih organov.

Fasel bi elektronsko sporočilo z »nazornimi« posnetki iz leta 2020 skorajda zavrgel. »Prva beseda v naslovu sporočila je bila penis, nato je bilo nekaj besed v nizozemščini, sledila je beseda Eptesicus. Sporočilo je bilo videti kot vsiljena pošta,« je dejal, vendar ga je latinsko ime za vrsto netopirjev prepričalo, da je tvegal, sporočilo odprl in pogledal posnetek. »In potem sem bil šele presenečen, ker sem našel odgovor,« je Fasel povedal za AFP. Pisal mu je ljubitelj teh nočnih bitij Jan Jeucken, ki spremlja populacijo netopirjev v omenjeni cerkvi. Po Faslovih besedah je Jeuckna, ki mu je poslal 93 posnetkov, gnala strast, da bi razumel netopirje, in upokojeni ljubiteljski znanstvenik je tako pristal med soavtorji študije. Nekaj mesecev kasneje so Faslu sporočilo o spolnem občevanju netopirjev poslali še iz Ukrajine, iz zatočišča za te leteče živalice v Harkovu.

Pozni netopir (Eptesicus serotinus) FOTO: Guillaume Souvant/AFP

Analiza 97 posnetkov je pokazala, da se pri nobenem paru ni zgodila penetracija. Samičke imajo pod repkom membrano, ki ščiti tudi njihove spolne organe, samčki penis uporabijo kot ročico, da membrano odrinejo in tja potisnejo spermo. Proces je pri netopirjih, ki so jih opazovali na posnetkih, trajal v povprečju eno uro, eden od samčkov pa se je trudil kar 13 ur. Kožušček samice je bil po tem moker, kar nakazuje prenos sperme.

To vseeno še ni trden dokaz, da pri sesalci obstaja nepenetrativno parjenje, bodo pa to skušali dokazati z nadaljnjim preučevanjem, ko bodo netopirje zaprli v laboratorij in jih snemali z vseh strani. Paula Raceyja, strokovnjaka za te živali z univerze v Exeterju, študija ni prepričala, saj je, kot je povedal za Guardian, na lastne oči videl penetracijo pri poznih netopirjih, prav tako se mu ne zdi smiselno, da bi evolucija vodila v smer potrate sperme. Toda glede na preostale ugotovitve o nenavadnem spolnem življenju netopirjev je pripravljen tudi spremeniti mnenje.

Leteči sesalci so namreč polni presenečenj, so zapisali v reviji Science. Nekatere vrste se parijo, medtem ko z glavo navzdol visijo z drevesa ali jamskega stropa, nekateri netopirji so monogamni, samičke vrste Cynopterus sphinx so opazili celo pri oralnem seksu, ki je v živalskem kraljestvu sicer redkost. Kot so še opisali v reviji Science, imajo nekatere samice netopirjev nenavadno dolg maternični vrat, kjer shranjujejo spermo, lahko tudi več mesecev. Tako se samica pari z več samci, šele potem pa se odloči, katere semenčice bodo oplodile njeno jajčece. Dolg maternični vrat pri samici poznega netopirja kaže, da je morda lahko enako izbirčna.