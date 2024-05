Nevarne motnje satelitske navigacije, ki naj bi izvirale iz Rusije

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek, 29. aprila, so iz finskega letalskega prevoznika Finnair sporočili, da zaradi motenj signala satelitske navigacije za mesec dni prekinjajo polete v estonski Tartu. V dneh pred tem sta se namreč morali dve njihovi letali obrniti nazaj proti Helsinkom, ker zaradi takšnih težav nista mogli varno pristati v Estoniji.

To je zgolj zadnji in do zdaj najbolj javen izraz vse večje pojavnosti motenj satelitskih navigacijskih signalov v baltskih državah z okolico, tudi na Poljskem. V preteklem tednu so predstavniki Litve, Latvije in Estonije s prstom pokazali na Rusijo, različni analitiki pa menijo, da gre za najmanj dva fizična vira teh motenj, postavljena v eksklavo Kaliningrad, in ruske vojaške baze jugozahodno od Sankt Peterburga. Ker njihov porast približno sovpada z začetkom ruske invazije na Ukrajino, gre verjetno za »stranski« produkt ruskih obrambnih prizadevanj. Ta so bila v preteklih mesecih, denimo, usmerjena predvsem v cilj, da bi Ukrajincem onemogočili napadanje tamkajšnjih naftno-industrijskih obratov z droni. Toda ker Kremelj dogajanja ne komentira, obenem pa imajo tovrstni problemi obsežno geografsko pojavnost in očitno vplivajo na civilni promet, se pojavljajo opozorila, da bi lahko šlo za komponento ruskih vohunskih dejavnosti v Baltskem morju ali tudi novo poglavje v hibridni vojni Vladimirja Putina z Evropo.