New Glenn tokrat uspešno tudi pristal

Raketa podjetja Blue Origin je sinoči proti Marsu poslala Nasino odpravo Escapade. To je bil za raketo drugi polet in tokrat je nosilna raketa tudi uspešno pristala na plavajoči ploščadi.

Nasina odprava Escapade je sestavljena iz dveh enakih satelitov, ki so jih sestavili pri raketnem podjetju Rocket Lab, za Naso pa odpravo upravljajo pri Univerzi v Kaliforniji Berkeley. Ko bosta prispeli do Marsa, bosta raziskovali, zakaj je planetu odpihnilo atmosfero. Raziskovalci menijo, da je bil Rdeči planet nekoč precej bolj podoben Zemlji in da je bila na planetu tudi tekoča voda. Sondi se nista neposredno odpravili proti Marsu, ampak sta najprej namenjeni v točko L2 v sistemu Sonce-Zemlja, kjer bosta najprej preučevali sončev veter. Escapade bo v tej stabilni točki, od nas oddaljeni 1,5 milijona kilometrov, ostal eno leto, nato bo prižgal motorje in se zavihtel k Zemlji po gravitacijsko pomoč in potoval do Marsa.

Uspešen pristanek

Za raketo New Glenn je bil to drugi polet, prvi operativni, potem ko so jo na krstnem poletu predstavili januarja letos. Takrat je polet tekel dobro, le pristati ni uspelo. Tokrat jim je uspelo. Raketa je po odcepitvi zgornje stopnje, odpotovala proti Atlantskemu oceanu in se ustrezno pripravila na pristanek pa ladji Jacklyn.

Tako je raketa dosegla, kar že več let dosegajo tudi rakete podjetja SpaceX, prav tako pristajajo tudi Blue Originove manjše turistične rakete new shepard.

New Glenn v nizko zemeljsko orbito lahko ponese 45 ton, s čimer je primerljiv s Spacexovo rakete falcon heavy. Blue Origin želi z 98 metrov visoko raketo konkurirati Spacexovemu falconu 9. Pri podjetju, ki ga je ustanovil šef Amazona Jeff Bezos, menijo, da bo vsaka nosilna raketa sposobna opraviti 25 poletov, posle so pridobili tako pri ameriški vladi kot komercialnih podjetjih, hkrati pa bodo s svojo raketo izstreljevali tudi internetne satelite kuiper, s katerimi bodo konkurirali starlinkom.