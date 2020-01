Ni vsaka nafta slaba nafta

Čeprav je uporaba naftnih derivatov škodljiva za okolje, ni nujno, da se jim bomo v prihodnosti morali odpovedati. Vodikova ekonomija ter električna vozila in plovila so alternativa, ki pa zahteva korenite spremembe infrastrukture in tehnologije. Toda v zadnjih letih so se raziskovalci naučili učinkovito proizvesti umetno nafto in metanol, ki sta ogljično nevtralna in prijaznejša do okolja, povrhu pa rešujeta problem presežkov električne energije. Pred skoraj sto leti sta nemška kemika Franz Fischer in Hans Tropsch odkrila, da lahko ogljikov monoksid in vodik, katerih zmes imenujemo sintezni plin, pretvorimo v tekoče ...