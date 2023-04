»Nimam denarja in znanja, da bi zaščitil svoje podjetje«

Svetovni in tudi slovenski mediji vedno pogosteje poročajo o različnih kibernetskih napadih na podjetja in korporacije po vsem svetu. Napadalci so vedno bolj izurjeni, njihove tarče pa pravzaprav popolnoma nepredvidljive. Kibernetski kriminal je vedno bolj učinkovit in agresiven. To je posel, ki se splača in ki bo po mnenju poznavalcev dobil še večji zamah.

Verjetno ste v začetku aprila brali domače novice o tem, da so kibernetski kriminalci napadli Ministrstvo za zunanje zadeve in evropske zadeve. Če je uspelo njim vdreti v tako varovan sistem, kot ga imajo na ministrstvu, je jasno, kako ranljiva so šele manjša podjetja, ki prave obrambe pred vdori pogosto sploh nimajo.

Glede na raziskavo, ki jo je leta 2020 izvedla Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA), je 45 % MSP-jev poročalo, da so v zadnjih 12 mesecih doživela vsaj en kibernetski incident, 28 % teh incidentov pa je povzročilo finančne izgube. Ista raziskava je pokazala, da ima le 42 % MSP vzpostavljeno politiko kibernetske varnosti, še manj (35 %) pa jih izvaja redne ocene tveganja kibernetske varnosti.

Stroški kibernetskega napada so praviloma veliko višji od stroškov izvajanja varnostnih ukrepov. FOTO: Depositphotos

Ranljivost manjših podjetij ima lahko zelo usodne posledice

Kibernetska varnost je v današnji digitalni dobi ključno varnostno vprašanje vsakega podjetja, ne glede na njegovo velikost. Ker pa gre za razmeroma novo ogrožajočo nevarnost, ki ni otipljiva in se dogaja »nekje v ozadju v virtualnem svetu«, je marsikdo ne jemlje dovolj resno. In prav v takšnem odnosu se skriva glavna težava malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki so prav zaradi pomanjkanja strokovnega znanja s področja kibernetske varnosti postala glavna in tudi najlažja tarča napadalcev.

Poleg tega številni MSP-ji domnevajo, da kibernetsko napadajo le večja podjetja, zato ne vlagajo dovolj v infrastrukturo za kibernetsko varnost.

Kibernetski napadi so resnična in resna grožnja za MSP-je, zato bi morali več pozornosti nameniti ukrepom za tovrstno varnost. To vključuje redne varnostne preglede, izvajanje ustreznih rešitev za kibernetsko varnost in usposabljanje zaposlenih za prepoznavanje morebitnih groženj. S temi ukrepi lahko MSP-ji zmanjšajo tveganja kibernetskih napadov in zaščitijo svoja podjetja pred morebitno škodo.

Manjša podjetja so kibernetskim napadom bolj izpostavljena tudi zato, ker pogosto nimajo usposobljenega IT-kadra, kar posledično pomeni, da odgovornost za kibernetsko varnost nosi neusposobljeno osebje. Takšna podjetja bi morala zato rešitev poiskati pri zunanjih izvajalcih.

Majhna in srednje velika podjetja so enako ranljiva za kibernetske grožnje kot velika podjetja. FOTO: Depositphotos

Kibernetski napadalci so lahko vsi, od posameznih hekerjev do akterjev, ki jih sponzorira država. Njihova motivacija se lahko razlikuje glede na cilje napadalca – to so lahko finančne koristi, kraja intelektualne lastnine, motnje v poslovanju ali povzročanje škode ugledu. Hekerji lahko za dostop do sistemov podjetja uporabijo različne tehnike, kot so lažna e-poštna sporočila, zlonamerna programska oprema in socialni inženiring. Ko so hekerji enkrat v omrežju podjetja, lahko ukradejo občutljive podatke, namestijo izsiljevalsko programsko opremo ali prevzamejo nadzor nad IT-sistemi podjetja.

Poročilo podjetja za kibernetsko varnost Kaspersky iz leta 2021 je pokazalo, da so mala in srednja podjetja v Evropi še posebej ranljiva, saj je 47 % vseh phishing napadov v tej regiji usmerjenih v mala in srednja podjetja. V poročilu je tudi navedeno, da številni MSP-ji nimajo osnovnih varnostnih ukrepov, kot sta dvostopenjsko preverjanje pristnosti in šifriranje.

Kako lahko vaše podjetje poskrbi za kibernetsko varnost

Pri A1, kjer so strokovnjaki na področju kibernetske varnosti, predlagajo pet ključnih korakov, ki bodo vašemu podjetju zagotovili pravo zaščito:

Ocenite tveganje kibernetske varnosti: Prvi korak je razumevanje tveganj kibernetske varnosti vašega podjetja. To vključuje opredelitev vaših kritičnih sredstev, morebitnih groženj in ranljivosti. To lahko storite tako, da najamete strokovnjaka ali podjetje za kibernetsko varnost, ki opravi oceno tveganja. Preverite, kako vam pri tem pomagajo strokovnjaki v družbi A1 Slovenija. Razvijte politiko kibernetske varnosti: Na podlagi rezultatov ocene tveganja morate razviti politiko kibernetske varnosti, v kateri so opisani postopki in smernice za varovanje podatkov in sredstev podjetja. Ta politika mora zajemati teme, kot so upravljanje gesel, nadzor dostopa in odzivanje na incidente. Implementirajte ustrezne rešitve kibernetske varnosti: Na podlagi politike in ocene tveganja lahko nato začnete izvajati rešitve kibernetske varnosti, kot so požarni zidovi, protivirusna programska oprema in sistemi za zaznavanje vdorov. Razmislite lahko tudi o implementaciji šifriranja podatkov in večfaktorske avtentikacije. Usposabljajte zaposlene o ozaveščenosti o kibernetski varnosti: Vaši zaposleni imajo ključno vlogo pri ohranjanju kibernetske varnosti vašega podjetja. Zato je nujno, da jih nekdo usposobi, in sicer kako prepoznati lažna e-poštna sporočila, kako uporabljati močna gesla in kako prijaviti sumljivo dejavnost. Izvajajte redne varnostne revizije: Grožnje kibernetski varnosti se nenehno razvijajo, zato je nujno, da izvajate redne varnostne revizije, da prepoznate nove ranljivosti in odpravite morebitne varnostne vrzeli. To lahko stori bodisi notranja varnostna ekipa bodisi najamete zunanje podjetje za kibernetsko varnost.

V A1 imajo na voljo številne storitve, s katerimi lahko pomagajo slovenskim podjetjem. FOTO: Depositphotos

A1 s pravimi rešitvami za podjetja

V družbi A1 Slovenija imajo številne rešitve in storitve, ki podjetjem pomagajo zagotoviti optimalno zaščito pred kibernetskimi napadalci.

Nič zato, če vaše podjetje nima ustreznega znanja in kadra, ki bi lahko ocenil informacijsko varnost podjetja in poiskal ustrezno rešitev. Za to bodo poskrbeli v družbi A1 Slovenija, kjer bodo z vami v vseh fazah implementacije varnostnih sistemov.

Njihovi strokovnjaki bodo tako poiskali pravo rešitev prav za vaše podjetje, pomagali vzpostaviti sistem, in kar je zelo pomembno: prek svojega centra za kibernetsko varnost bodo skrbeli za stalni nadzor in bodo zato ob morebitnem vdoru tudi znali hitro in ustrezno ukrepati.

Pri zagotavljanju ustrezne kibernetske zaščite je ključnega pomena tudi znanje oziroma izobraževanje zaposlenih. Tudi v tem segmentu lahko pri A1 zagotovijo pravo strokovno pomoč.

A1 Slovenija lahko tako prevzame v upravljanje celotno digitalno okolje podjetja. Njihove storitve med drugim vključujejo tudi celovite IT-storitve, implementacijo, integracijo ter vzdrževanje strojne in programske opreme podjetjem. Med njihovimi storitvami so tudi Kibernetska varnost na ključ in A1 Cyber Backup.

