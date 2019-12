NLB opozarja na lažna elektronska sporočila

Po spletu so zaokrožila lažna elektronska sporočila, katerih pošiljateljica je domnevno Nova Ljubljanska banka (NLB) in s katerimi poskušajo prevaranti od prejemnikov pridobiti osebne podatke. V NLB zato vsem strankam oz. prejemnikom zlonamerne spletne pošte svetujejo, da jo nemudoma zbrišejo.



Če je prejemnik že izpolnil lažni elektronski obrazec, ki ga vsebuje zlonamerna spletna pošta, in s tem posredoval svoje osebne podatke, v NLB svetujejo, da takoj prekliče ali blokira plačilne in kreditne kartice oz. zamenja gesla za vstop v spletno banko NLB Klik.



Plačilne kartice lahko stranke NLB za uporabo zaklenejo prek mobilne denarnice NLB Pay, kartice z odloženim plačilom pa kadar koli blokirajo ali deaktivirajo prek mobilne banke Klikin ali s pomočjo bančnih strokovnjakov NLB Kontaktnega centra prek video klica, spletnega klepeta ali telefonskega klica na številko (01) 477 20 00. Kot so dodali na NLB, dogodek sicer že obravnava Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost Si-cert.