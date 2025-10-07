Za prestižno nagrado je izvedel sredi divjine

Včeraj je švedski Karolinski inštitut razglasil dobitnike Nobelove nagrade za medicino in fiziologijo. Preden imena sporočijo javnosti, generalni sekretarji odbora pokličejo dobitnike in jih seznanijo z veselo novico. Še posebej Američane zaradi časovne razlike pogosto zbudijo sredi noči ali pa jih niti ne prikličejo, spet druge zmotijo med predavanji ali drugim delom ... Dobra novica se seveda nato razširi in nagrajenec prej ali slej izve, da bo za večno v panteonu Nobelovih lavreatov.

Letos so komajda priklicali Freda Ramsdella, ki si letošnjo prestižno nagrado za medicino deli z Mary Brunkow iz Seattla in Šimonom Sakagučijem iz Univerze v Osaki na Japonskem za njihova odkritja v zvezi z delovanjem imunskega sistema. Raziskovalec in soustanovitelj biotehnološkega podjetja Sonoma Biotherapeutics namreč, kot poroča AFP, »živi svoje najboljše življenje« in je užival na pohodniški turi, kjer ni omrežja. Jeffrey Bluestone, Ramsdellov prijatelj in soustanovitelj laboratorija, se vsekakor strinja, da si Ramsdell zasluži priznanje, a ga ni mogel doklicati. Kasneje so vendarle z njim uspeli vzpostaviti stik, Ramsdell pa je predčasno končal pohod in se vrača domov. Bluestone, izvršni direktor podjetja Sonoma Biotherapeutics, je Ramsdella, rojenega leta 1961, sicer opisal kot »enega najskromnejših ljudi, kar jih lahko srečate«.

Nobelova nagrajenka Mary Brunkow z Inštituta za sistemsko biologijo v Seattlu pa je prezrla čestitke na telefonu, menila je namreč, da gre za »spam«. Da je dobila nagrado, je dojela šele, ko se je zgodaj zjutraj na njenem pragu pojavil fotograf agencije Associated Press in jo je zbudil, pa tudi njenega moža in njuna dva psa. 64-letnica je povedala, da je prezrla klic Nobelovega odbora: »Zazvonil je telefon in videla sem številko iz Švedske, zato sem pomislila, da gre za kakšno vrsto sumljivih nezaželenih klicev. Telefon sem izklopila in zaspala nazaj.«

Šimon Sakaguči je bil nasmejan, ko je stopil pred japonske novinarje. Med konferenco ga je poklical in mu čestital tudi japonski premier. FOTO: Kyodo/Reuters

Nobelovemu odboru se je nemudoma odzval le 74-letni dr. Sakaguči, profesor na Univerzi v Osaki na Japonskem. Zanj je bila nagrada veselo presenečenje in je zanjo tudi zelo hvaležen. Kot upa, bo nagrada spodbudila nadaljnji razvoj, ki bo temeljil na njihovih odkritjih: »Obstaja veliko bolezni, ki potrebujejo nadaljnje raziskave in zdravljenje, in upam, da se bo na teh področjih napredek nadaljeval, tako da bodo ugotovitve pripeljale do preprečevanja bolezni. Za to so namenjene naše raziskave.«

Trojica je nagrado prejela za raziskave, v katerih so identificirali varnostnike imunskega sistema, imenovane regulatorne celice Z.

Preberite še: Kaj so regulatorne celice T?

Leta 2020 je imel Nobelov odbor podobne težave pri navezovanju stika z dobitniki nagrade za ekonomijo. Ko je sredi noči zazvonil telefon Boba Wilsona v Stanfordu, ga je izklopil, zato je odbor moral poklicati njegovo ženo. Odbor prav tako ni mogel priklicati njegovega kolega nagrajenca Paula Milgroma in se je tako Wilson sprehodil do njega in ga zbudil. Posnetek Milgromove varnostne kamere je ujel trenutek, ko mu je bilo sporočeno, da je dobil Nobelovo nagrado, na kar je odgovoril: »Res? Wow.«