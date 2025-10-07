  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    Za prestižno nagrado je izvedel sredi divjine

    Fred Ramsdell je bil na pohodu v divjini Idaha, kjer ni omrežja, in so ga komaj doklicali z veselo novico.
    Fred Ramsdell FOTO: Sonoma Biotherapeutics/Reuters  
    Fred Ramsdell FOTO: Sonoma Biotherapeutics/Reuters  
    S. S.
    7. 10. 2025 | 10:50
    7. 10. 2025 | 12:54
    3:57
    Včeraj je švedski Karolinski inštitut razglasil dobitnike Nobelove nagrade za medicino in fiziologijo. Preden imena sporočijo javnosti, generalni sekretarji odbora pokličejo dobitnike in jih seznanijo z veselo novico. Še posebej Američane zaradi časovne razlike pogosto zbudijo sredi noči ali pa jih niti ne prikličejo, spet druge zmotijo med predavanji ali drugim delom ... Dobra novica se seveda nato razširi in nagrajenec prej ali slej izve, da bo za večno v panteonu Nobelovih lavreatov.

    Letos so komajda priklicali Freda Ramsdella, ki si letošnjo prestižno nagrado za medicino deli z Mary Brunkow iz Seattla in Šimonom Sakagučijem iz Univerze v Osaki na Japonskem za njihova odkritja v zvezi z delovanjem imunskega sistema. Raziskovalec in soustanovitelj biotehnološkega podjetja Sonoma Biotherapeutics namreč, kot poroča AFP, »živi svoje najboljše življenje« in je užival na pohodniški turi, kjer ni omrežja. Jeffrey Bluestone, Ramsdellov prijatelj in soustanovitelj laboratorija, se vsekakor strinja, da si Ramsdell zasluži priznanje, a ga ni mogel doklicati. Kasneje so vendarle z njim uspeli vzpostaviti stik, Ramsdell pa je predčasno končal pohod in se vrača domov. Bluestone, izvršni direktor podjetja Sonoma Biotherapeutics, je Ramsdella, rojenega leta 1961, sicer opisal kot »enega najskromnejših ljudi, kar jih lahko srečate«.

    Nobelova nagrajenka Mary Brunkow z Inštituta za sistemsko biologijo v Seattlu pa je prezrla čestitke na telefonu, menila je namreč, da gre za »spam«. Da je dobila nagrado, je dojela šele, ko se je zgodaj zjutraj na njenem pragu pojavil fotograf agencije Associated Press in jo je zbudil, pa tudi njenega moža in njuna dva psa. 64-letnica je povedala, da je prezrla klic Nobelovega odbora: »Zazvonil je telefon in videla sem številko iz Švedske, zato sem pomislila, da gre za kakšno vrsto sumljivih nezaželenih klicev. Telefon sem izklopila in zaspala nazaj.«

    Šimon Sakaguči je bil nasmejan, ko je stopil pred japonske novinarje. Med konferenco ga je poklical in mu čestital tudi japonski premier. FOTO: Kyodo/Reuters
    Šimon Sakaguči je bil nasmejan, ko je stopil pred japonske novinarje. Med konferenco ga je poklical in mu čestital tudi japonski premier. FOTO: Kyodo/Reuters

    Nobelovemu odboru se je nemudoma odzval le 74-letni dr. Sakaguči, profesor na Univerzi v Osaki na Japonskem. Zanj je bila nagrada veselo presenečenje in je zanjo tudi zelo hvaležen. Kot upa, bo nagrada spodbudila nadaljnji razvoj, ki bo temeljil na njihovih odkritjih: »Obstaja veliko bolezni, ki potrebujejo nadaljnje raziskave in zdravljenje, in upam, da se bo na teh področjih napredek nadaljeval, tako da bodo ugotovitve pripeljale do preprečevanja bolezni. Za to so namenjene naše raziskave.«

    Trojica je nagrado prejela za raziskave, v katerih so identificirali varnostnike imunskega sistema, imenovane regulatorne celice Z. 

    Preberite še: Kaj so regulatorne celice T? 

    Leta 2020 je imel Nobelov odbor podobne težave pri navezovanju stika z dobitniki nagrade za ekonomijo. Ko je sredi noči zazvonil telefon Boba Wilsona v Stanfordu, ga je izklopil, zato je odbor moral poklicati njegovo ženo. Odbor prav tako ni mogel priklicati njegovega kolega nagrajenca Paula Milgroma in se je tako Wilson sprehodil do njega in ga zbudil. Posnetek Milgromove varnostne kamere je ujel trenutek, ko mu je bilo sporočeno, da je dobil Nobelovo nagrado, na kar je odgovoril: »Res? Wow.«

    Novice  |  Znanoteh
    Nobelove nagrade

    Nobelova nagrada za odkritja v kvantni mehaniki, ki letos praznuje sto let

    Nobelovo nagrado za fiziko za leto 2025 dobijo John Clark, Michel H. Devoret in John M. Martinis.
    Saša Senica 7. 10. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Razlagamo

    Nobelova nagrada za medicino: zakaj so celice treg za nas pomembne?

    »Če so celice T policisti, ki iščejo in uničujejo okužene celice, so celice treg notranja kontrola, ki nadzira, da policisti ne zlorabijo pooblastil.«
    Saša Senica 6. 10. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Nobelove nagrade

    Nobelova nagrada za imunske varnostnike

    Nobelovo nagrado za medicino in fiziologijo prejmejo Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell in Šimon Sakaguči »za odkritja na področju periferne imunske tolerance«.
    Saša Senica 6. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Nobelove nagrade

    Razkrili bodo Nobelove nagrade: za mir si jo želi Trump

    V preteklosti tudi več spornih odločitev: med najbolj kontroverznimi nagradi za Kissingerja in za lobotomijo.
    Saša Senica 5. 10. 2025 | 08:23
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Analiza kapitalskega trga

    Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

    Slovenija je pred nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko delno financirali s prihranki državljanov.
    Karel Lipnik 7. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    Država mora podpreti privlačne produkte

    Eden od signalov, da se v EU in pri nas dogajajo pozitivne spremembe, so novi varčevalni programi na kapitalskih trgih, pravi Igor Štemberger, lastnik Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje za starost

    Kako do finančno brezskrbnejše starosti

    Zgodnejši začetek varčevanja za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je ključen za doseganje želenih rent ob optimizaciji mesečnih vplačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrla kraljica erotičnih romanov

    Jilly Cooper se je poklonila tudi njena prijateljica kraljica Camilla.
    7. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ljubljanski maraton

    Na 42-kilometrskem teku rekordno število prijav, več kot polovica iz tujine

    Vsega skupaj se je prijavilo 19.379 tekačev, največ za desetkilometrsko preizkušnjo. Za več kot četrtino več prijav kot lani.
    7. 10. 2025 | 13:27
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Geneplanet: Pri respiratorjih kaznivega dejanja ni bilo

    Odločitev je vsebinske narave in ne temelji na zastaranju, izločitvi dokazov ali drugih procesnih dejanjih.
    Janez Tomažič 7. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Fajon v Egiptu

    Fajon v Kairu: »Čas je za končanje te vojne«

    Ministrica Tanja Fajon se je v Kairu z egiptovskim zunanjim ministrom pogovarjala o končanju vojne v Gazi in okrepitvi dvostranskih odnosov.
    7. 10. 2025 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Delovna nesreča

    V delovni nesreči v Šempetru pri Gorici umrl 53-letni delavec

    V Šempetru pri Gorici je pri padcu z gradbenega odra umrl 53-letni delavec iz Severne Makedonije, vzrok nesreče še ni znan.
    7. 10. 2025 | 13:08
    Preberite več
