Nobelova nagrada za fiziko: kaj je kvantno tuneliranje in kje ga najdemo?

Nobelovo nagrado za fiziko za leto 2025 si delijo John Clark, Michel H. Devoret in John M. Martinis »za odkritje makroskopskega kvantnega tuneliranja in kvantizacije energije v električnem vezju«.

Anton Ramšak FOTO: Blaž Samec

Kvantna teorija je odgovorila na nekatera ključna vprašanja klasične fizike konec 19. stoletja in postavila temelje našega razumevanja sveta, v katerem živimo, obenem pa s pojavi, kot so superpozicija stanj, prepletenost in kolaps valovne funkcije, odprla neslutene možnosti tehnološkega napredka – od razvoja varne komunikacije in natančnih meritev do kvantnih računalnikov in simulatorjev, ki bi lahko omogočili reševanje problemov, ki jim niso kos niti najboljši klasični računalniki.

Kaj je tuneliranje oziroma kvantnomehanski pojav makroskopskega tuneliranja?

»Če delec v klasični fiziki prileti v steno, se vanjo zaleti, se morda odbije, nikakor pa ne more skozi steno. V kvantni mehaniki pa lahko kvantni delec, denimo elektron, pride do potencialne ovire in z neko določeno verjetnostjo pride skozi na drugo stran – temu se reče, da tunelira. V resnici ne moremo reči, da gre skozi, preprosto se pojavi na drugi strani,« pravi prof. dr. Anton Ramšak s fakultete za matematiko in fiziko.

Preberite članek prof. Ramšaka o kvantni mehaniki:

Dodaja še bolj slikovito in preprosto razlago sicer veliki večini težko razumljivih pojmov v nenavadnem kvantnem svetu: »Lahko si predstavljate, da igrate minigolf, žogica je naš delec, hribček pa ovira. Če ima žogica dovolj kinetične energije, bo potovala po hribčku navzgor, nato navzdol in naprej. Če ima premalo energije, se bo ustavila na sredini hribčka na poti navzgor in se skotalila nazaj. V kvantnem svetu pa obstaja majhna verjetnost, da se bo takšna žogica, četudi s premalo energije, pojavila na drugi strani, kot da bi skotalila skozi predor v tem hribčku.«

Kot še nadaljuje, ogromno tehnologij deluje na podlagi tega pojava. »Recimo tunelski mikroskop, ki je zelo uporabna naprava. Tudi vsa druga elektronika – na primer ta pojav najdemo v spominskih celicah, tranzistorjih in drugih elektronskih komponentah, kjer elektroni preskakujejo.«

Tuneliranje FOTO: Shutterstock

Poskusi nagrajencev so pokazali, da je mogoče kvantnomehanske lastnosti konkretizirati na makroskopski ravni.

Zakaj je pomembno, da gre za makroskopsko raven?

»Žogica je klasičen objekt in klasični objekti s premalo energije ne morejo skozi oviro. Temeljno vprašanje je, kako majhen mora biti delec, da lahko tunelira na drugo stran. Kje je torej meja med klasičnim in kvantnim svetom,« pravi prof. dr. Ramšak.

»V vsakdanjem življenju pravimo, da v makroskopskem svetu velja klasična fizika, za zelo majhne delce so odkrili kvantno mehaniko, ker so ugotovili, da klasična fizika tam ne deluje. Letošnji nagrajenci so to mejo med malim in velikim svetom postavili precej višje, kot je bila postavljena do takrat. Za relativno velika telesa so pokazali, da se vedejo po principih kvantnih pojavov.«

V poskusih so nagrajenci tvorili sistem, ki se je obnašal, kot da bi bil en sam delec, ki je zapolnil celotno vezje. »To pomeni, da je bilo več elektronov v kvantnem stanju. Na prvi pogled pa ne bi pričakovali, da se bo ta veliki delec obnašal kot klasičen kvantni delec.«