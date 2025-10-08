Nobelova nagrada za kemijo: kaj so MOF-i in kakšne razvijajo v Sloveniji?

Kraljeva švedska akademija znanosti se je odločila, da bo Nobelovo nagrado za kemijo za leto 2025 podelila raziskovalcem Susumuju Kitagavi, Richardu Robsonu in Omarju Yaghiju »za razvoj kovinsko-organskih ogrodij«. Gre za novo obliko molekularne arhitekture.

»V njihovih konstrukcijah kovinski ioni delujejo kot temeljni kamni, ki so povezani z dolgimi organskimi (ogljikovimi) molekulami. Kovinski ioni in molekule so organizirani tako, da tvorijo kristale, ki vsebujejo velike votline. Ti porozni materiali se imenujejo kovinsko-organske mreže (Metal-Organic Framework - MOF). S spreminjanjem gradnikov, uporabljenih v MOF, jih kemiki lahko oblikujejo tako, da zajamejo in shranijo določene snovi.

MOF lahko tudi spodbujajo kemijske reakcije ali prevajajo elektriko,« so pojasnili v obrazložitvi nagrade. To so materiali, s katerimi bi lahko reševali nekatere ključne izzive sodobnega sveta: blaženje podnebnih sprememb, zajemanje onesnaževal iz vode, shranjevanje strupenih plinov ali kataliziranje kemijskih reakcij.

Za kaj uporabljajo MOF-e in kakšne razvijajo na Kemijskem inštitutu, odgovarja dr. Matjaž Mazaj z Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo Kemijskega inštituta.

Kaj so kovinsko-organski porozni materiali ali krajše MOF?

MOF-i so materiali, ki jih lahko predstavljamo kot neke vrste »molekularne spužve«. Zgrajeni so iz kovinskih vozlišč ali enot (na primer iz cinka, aluminija, bakra, cirkonija, magnezija ...) in organskih molekul, ki jih povezujejo v urejeno tridimenzionalno mrežo. V teh mrežah nastanejo drobne, enakomerno razporejene luknjice – pore z natančno definiranimi dimenzijami in oblikami – v katere se lahko ujamejo druge molekule, kot so plini ali voda.

Kaj je njihova posebna lastnost, ki jim omogoča veliko aplikacij (od zajemanja vode v puščavi do lovljenja onesnaževal v vodi)?

Njihova izjemnost je v tem, da imajo zelo veliko površino – v enem samem gramu MOF-a se lahko skriva površina več nogometnih igrišč. Poleg tega je njihovo notranjo strukturo mogoče »nastaviti« skoraj po želji, tako da lahko izberemo, katere molekule se bodo ujele in katere ne. Prav zato so uporabni za zelo različne namene. Od zajemanja vode iz puščavskega zraka, lovljenja CO₂ iz dimnih plinov ali celo neposredno iz zraka, do odstranjevanja škodljivih snovi iz vode ali celo kontrolirane dostave zdravilnih učinkovin v telesu.

Model materialov, ki so jih odkrili letošnji dobitniki Nobelove nagrade za kemijo. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Kakšne MOF-e razvijate na Kemijskem inštitutu? Za katere namene?

Naš cilj je razviti materiale, ki bi lahko učinkovito zajemali CO₂ iz zraka ali dimnih plinov, tudi v realnih razmerah – torej v prisotnosti vlage in drugih plinov. Poleg tega preučujemo tudi mehanizme, kako se ti plini natančno vežejo znotraj por, saj to znanje omogoča boljše načrtovanje novih, še učinkovitejših materialov.

Poleg tega preučujemo tudi zajemanje in sproščanje vode za namene, kot so zajem vode iz zraka, shranjevanje toplote ter na primer hlajenje elektronskih naprav na principu desorpcije vode. Obenem nas zanima tudi, kako se plini ali voda natančno vežejo znotraj por teh materialov, saj to znanje omogoča boljše načrtovanje novih, še učinkovitejših MOF-ov.

Če so Nobelovci postavili temelje, kateri so denimo največji izzivi pri razvoju teh materialov oziroma končnih naprav, s katerimi bi reševali največje izzive sodobnega sveta?

Temelji so res trdni – razumemo, kako MOF nastane in kako deluje. A izzivi danes so predvsem v tem, kako te zanimive materiale narediti dovolj stabilne, poceni in uporabne v realnih napravah. V laboratoriju delujejo odlično, a v industriji morajo zdržati vlago, temperaturna nihanja in tisoče ciklov delovanja. Drugi velik izziv je povezati MOF-e s tehnologijo – jih vgraditi v filtre, membrane ali monolite, ki jih lahko uporabimo v praksi.

Ali gre za drage postopke sinteze in ravno to onemogoča razmah MOF-ov?

Nekateri MOF-i so res dragi, ker so sestavljeni iz dragih kovin ali zahtevajo zapletene postopke. Vendar se veliko raziskav usmerja prav v to, da bi jih naredili ceneje in okolju prijazneje – na primer z uporabo odpadnih surovin, vode namesto topil, sinteze pri čim nižjih temperaturah. Zadnja leta se zato cena izdelave hitro znižuje, kar odpira vrata tudi industrijski uporabi v prihodnosti.