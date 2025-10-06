Nobelova nagrada za medicino: zakaj so celice treg za nas pomembne?

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell in Šimon Sakaguči so prejeli Nobelovo nagrado za fiziologijo ali medicino za leto 2025 za svoje revolucionarno odkritje na področju periferne imunske tolerance, ki preprečuje, da bi imunski sistem škodoval telesu. Nagrajenci so identificirali »varnostnike« imunskega sistema, regulatorne T-celice (treg), ki preprečujejo, da bi imunske celice napadale naše lastno telo.

Roman Jerala FOTO: Leon Vidic

»Nobelova nagrada za medicino nagrajuje temeljno odkritje v imunologiji, regulatorne celice T (treg), ki preprečujejo delovanje proti lastnim celicam. Številne terapije avtoimunih bolezni (diabetes, revmatoidni artritis ...) pa tudi raka se razvijajo na osnovi delovanja na treg. Če so celice T policisti, ki iščejo in uničujejo okužene ali tumorske celice, so celice treg notranja kontrola, ki nadzira, da policisti ne zlorabijo pooblastil, ne aretirajo nedolžnih in se ne spravijo na lastne državljane,« je slikovito opisal prof. dr.s Kemijskega inštituta.

Kaj so celice T in kaj regulatorne celice T?

»Celice T so poseben tip imunskih celic, sposoben prepoznati celice, ki so okužene ali spremenjene. V našem telesu nastaja zelo veliko različnih klonov celic T, teoretično milijon milijard različnih, vendar je treba izločiti tiste, ki prepoznavajo lastne celice, sicer lahko začnejo napadati lastno telo in se pojavi avtoimunost,« je nadaljeval dr. Jerala.

»Izločitev celic T, ki prepoznavajo lastne celice, se dogaja v timusu (zato jih imenujemo celice T), kar predstavlja centralno toleranco. Šimon Sakaguči je pred 30 leti pokazal, da obstaja še dodaten mehanizem, s katerim se zavira delovanje celic T na lastne celice, in s tem odkril regulatorne celice T kot mehanizem periferne tolerance. Če so celice T motor, ki poganja imunski sistem, so regulatorne celice T zavora, ki preprečuje njegovo pretirano delovanje,« je dodal.

Kakšno vlogo imajo pri razvoju/preprečevanju avtoimunskih bolezni?

»Te regulatorne celice T oz. treg so sposobne utišati delovanje drugih celic T, ki sicer lahko ubijejo celice, katere prepoznavajo. Ta mehanizem je pomemben, da prepreči aktivacijo imunskega sistema zaradi okoljskih proteinov, bakterij, ki sobivajo v našem telesu, pa tudi ob nosečnosti zaradi prisotnosti očetovih antigenov v plodu,« je pojasnil vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo.

»Okvarjeno delovanje trega je povezano s številnimi avtoimunimi boleznimi, kot so diabetes tipa 1, lupus, revmatoidni artritis, multipla skleroza, IPEX (kjer sta Mary Brunkow in Fred Ramsdell prvič odkrila mutacijo, ki zavira razvoj trega) in številnimi drugimi. V teh primerih bi bilo zaželeno okrepljeno delovanje trega, ker citotoksične celice T uničujejo lastno tkivo. Po drugi strani pa je delovanje trega preveč izrazito v primeru raka, kjer rakave celice privabljajo treg, ki utišajo delovanje imunskega sistema, zato bi v tem primeru želeli oslabiti delovanje trega v neposredni bližini tumorja.«

Zakaj so njihova odkritja pomembna? Za razvoj katerih terapij je to znanje pomembno?

»Ta odkritja omogočajo razvoj novih terapij za zdravljenje avtoimunskih bolezni, pa tudi raka. Več dolgo uporabljenih zdravil posredno deluje na treg, npr. glukokortikoidi, rapamicin, vitamin D3, protitelesa proti CD25, zaradi česar jih uporabljamo za zdravljenje avtoimunskih bolezni ali raka. Trenutno poteka pa več deset kliničnih študij za celične terapije na osnovi trega, od katerih si obetamo še bolj učinkovito in ciljano zdravljenje avtoimunskih bolezni, presaditve organov, alergij in raka,« je za Delo še pojasnil profesor Roman Jerala.