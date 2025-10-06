  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    Nobelova nagrada za medicino: zakaj so celice treg za nas pomembne?

    »Če so celice T policisti, ki iščejo in uničujejo okužene celice, so celice treg notranja kontrola, ki nadzira, da policisti ne zlorabijo pooblastil.«
    Odkritja nagrajencev so sprožila razvoj področja periferne tolerance in spodbudila razvoj medicinskih zdravljenj raka in avtoimunskih bolezni. FOTO: Shutterstock
    Odkritja nagrajencev so sprožila razvoj področja periferne tolerance in spodbudila razvoj medicinskih zdravljenj raka in avtoimunskih bolezni. FOTO: Shutterstock
    Saša Senica
    6. 10. 2025 | 15:25
    6. 10. 2025 | 15:36
    4:35
    Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell in Šimon Sakaguči so prejeli Nobelovo nagrado za fiziologijo ali medicino za leto 2025 za svoje revolucionarno odkritje na področju periferne imunske tolerance, ki preprečuje, da bi imunski sistem škodoval telesu. Nagrajenci so identificirali »varnostnike« imunskega sistema, regulatorne T-celice (treg), ki preprečujejo, da bi imunske celice napadale naše lastno telo.

    Podrobnejšo obrazložitev Nobelovega odbora, kako so se raziskovalci dokopali do odkritij, in prve izjave novih Nobelovcev lahko preberete TUKAJ

    Roman Jerala FOTO: Leon Vidic  
    Roman Jerala FOTO: Leon Vidic  
    »Nobelova nagrada za medicino nagrajuje temeljno odkritje v imunologiji, regulatorne celice T (treg), ki preprečujejo delovanje proti lastnim celicam. Številne terapije avtoimunih bolezni (diabetes, revmatoidni artritis ...) pa tudi raka se razvijajo na osnovi delovanja na treg. Če so celice T policisti, ki iščejo in uničujejo okužene ali tumorske celice, so celice treg notranja kontrola, ki nadzira, da policisti ne zlorabijo pooblastil, ne aretirajo nedolžnih in se ne spravijo na lastne državljane,« je slikovito opisal prof. dr. Roman Jerala s Kemijskega inštituta.

    Kaj so celice T in kaj regulatorne celice T?

    »Celice T so poseben tip imunskih celic, sposoben prepoznati celice, ki so okužene ali spremenjene. V našem telesu nastaja zelo veliko različnih klonov celic T, teoretično milijon milijard različnih, vendar je treba izločiti tiste, ki prepoznavajo lastne celice, sicer lahko začnejo napadati lastno telo in se pojavi avtoimunost,« je nadaljeval dr. Jerala.

    »Izločitev celic T, ki prepoznavajo lastne celice, se dogaja v timusu (zato jih imenujemo celice T), kar predstavlja centralno toleranco. Šimon Sakaguči  je pred 30 leti pokazal, da obstaja še dodaten mehanizem, s katerim se zavira delovanje celic T na lastne celice, in s tem odkril regulatorne celice T kot mehanizem periferne tolerance. Če so celice T motor, ki poganja imunski sistem, so regulatorne celice T zavora, ki preprečuje njegovo pretirano delovanje,« je dodal.

    Kakšno vlogo imajo pri razvoju/preprečevanju avtoimunskih bolezni?

    »Te regulatorne celice T oz. treg so sposobne utišati delovanje drugih celic T, ki sicer lahko ubijejo celice, katere prepoznavajo. Ta mehanizem je pomemben, da prepreči aktivacijo imunskega sistema zaradi okoljskih proteinov, bakterij, ki sobivajo v našem telesu, pa tudi ob nosečnosti zaradi prisotnosti očetovih antigenov v plodu,« je pojasnil vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo.

    »Okvarjeno delovanje trega je povezano s številnimi avtoimunimi boleznimi, kot so diabetes tipa 1, lupus, revmatoidni artritis, multipla skleroza, IPEX (kjer sta Mary Brunkow in Fred Ramsdell prvič odkrila mutacijo, ki zavira razvoj trega) in številnimi drugimi. V teh primerih bi bilo zaželeno okrepljeno delovanje trega, ker citotoksične celice T uničujejo lastno tkivo. Po drugi strani pa je delovanje trega preveč izrazito v primeru raka, kjer rakave celice privabljajo treg, ki utišajo delovanje imunskega sistema, zato bi v tem primeru želeli oslabiti delovanje trega v neposredni bližini tumorja.«

    Zakaj so njihova odkritja pomembna? Za razvoj katerih terapij je to znanje pomembno?

    »Ta odkritja omogočajo razvoj novih terapij za zdravljenje avtoimunskih bolezni, pa tudi raka. Več dolgo uporabljenih zdravil posredno deluje na treg, npr. glukokortikoidi, rapamicin, vitamin D3, protitelesa proti CD25, zaradi česar jih uporabljamo za zdravljenje avtoimunskih bolezni ali raka. Trenutno poteka pa več deset kliničnih študij za celične terapije na osnovi trega, od katerih si obetamo še bolj učinkovito in ciljano zdravljenje avtoimunskih bolezni, presaditve organov, alergij in raka,« je za Delo še pojasnil profesor Roman Jerala.

    Sorodni članki

    Novice  |  Znanoteh
    Nobelove nagrade

    Nobelova nagrada za imunske varnostnike

    Nobelovo nagrado za medicino in fiziologijo prejmejo Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell in Šimon Sakaguči »za odkritja na področju periferne imunske tolerance«.
    Saša Senica 6. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Nobelove nagrade

    Razkrili bodo Nobelove nagrade: za mir si jo želi Trump

    V preteklosti tudi več spornih odločitev: med najbolj kontroverznimi nagradi za Kissingerja in za lobotomijo.
    Saša Senica 5. 10. 2025 | 08:23
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Julijske Alpe

    Hrvaški pohodniki so iz Splita in okolice, vračali so se z vzpona na Triglav

    Plaz je zasul tri hrvaške državljane. V izjemno težkih razmerah je danes posredovalo več kot 60 reševalcev, popoldne se je pridružil vojaški helikopter.
    5. 10. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Pogačar je naslovu svetovnega dodal še naslov evropskega prvaka

    Vingegaard je odpadel 110 km pred ciljem in je že končal z današnjo dirko.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 10. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Sončna energija prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU

    V Evropski uniji skoraj četrtina vse porabljene energije že prihaja iz obnovljivih virov, leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Nobelova nagrada za medicinot celicetregroman jeralarazlaga

    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Jaka Bijol o Šešku in derbiju: Vesel sem zanj, za Manchester ne smem biti

    Osrednji slovenski branilec Jaka Bijol v Leedsu še čaka na svojo priložnost, a mu to ne jemlje samozavesti pred reprezentančnimi tekmami.
    Nejc Grilc 6. 10. 2025 | 18:10
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Nogometna reprezentanca

    Kekovi razlogi za smeh: Oblak igralec tekme, Šeško je vroč

    Slovenska reprezentanca danes na Brdu začenja lov za šestimi točkami, ki Ameriko ohranjajo na dosegu roke. Forma napadalcev v vzponu, skrbi obramba.
    Nejc Grilc 6. 10. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
