Nobelovec, ki iz peska in zraka ujame vlago in jo pretvori v pitno vodo

Omar Yaghi, pionir retikularne kemije, ki smo ga pred časom intervjuvali v Delu, je danes prejel Nobelovo nagrado za kemijo. Njegova odkritja so spremenila način, kako razumemo gradnjo materialov – in morda tudi prihodnost našega planeta.

Ko se je Delov novinar Milan Ilić z Omarjem Yaghijem pogovarjal v Rimu, je bil sveži prejemnik Balzanove nagrade in eden najresnejših kandidatov za Nobelovo. Zdaj je napoved postala resničnost – profesor kemije na kalifornijski univerzi Berkeley je danes postal nobelovec za leto 2025.

Rodil se je leta 1965 v Amanu v družini palestinskih beguncev. Pri petnajstih se je preselil v ZDA, kjer je dokončal šolanje, doktoriral na Univerzi Illinois Urbana-Champaign in pozneje poučeval na univerzah v Arizoni, Michiganu in Kaliforniji. Leta 2012 se je pridružil univerzi Berkeley, kjer je ustanovil več raziskovalnih inštitutov, med drugim Bakar Institute for Digital Materials for the Planet (BIDMaP).

Yaghi velja za očeta retikularne kemije – področja, ki raziskuje gradnjo novih materialov z natančnim povezovanjem molekularnih gradnikov. V devetdesetih letih je utrl pot odkritju kovinsko-organskih ogrodij (MOF), kovalentnih organskih ogrodij (COF) in zeolitnih imidazolatnih ogrodij (ZIF) – materialov z izjemno poroznostjo, uporabnih za shranjevanje vodika, zajemanje ogljikovega dioksida in celo pridobivanje vode iz zraka.

»Kot otrok sem upal, da bodo ljudje nekoč lahko poljubno kombinirali atome in molekule in tako ustvarjali materiale po lastni želji,« nam je povedal. »Zdaj imamo tehnologijo, računalnike in umetno inteligenco, ki to omogočajo.«

Yaghijeva odkritja so odprla povsem novo vejo znanosti, ki danes pomaga pri boju proti podnebnim spremembam. Njegovi materiali lahko iz zraka ujamejo vlago in jo pretvorijo v pitno vodo, delujejo v ekstremnih razmerah puščave Mojave in omogočajo energetsko učinkovito zajemanje ogljikovega dioksida.

V intervjuju za Delo je poudaril, da so MOF več kot laboratorijska zanimivost: »Če delujejo v puščavi, bodo delovali kjerkoli. Naš cilj je ustvarjati materiale, ki jih bo družba lahko uporabljala desetletja – ne take, ki jih je treba nenehno menjavati.«

Danes se njegovo življenjsko delo uresničuje na svetovni ravni. Retikularna kemija je eno najhitreje rastočih znanstvenih področij, ki ga razvijajo raziskovalci v več kot sto državah. Po svetu je bilo ustvarjenih že več kot sto tisoč novih materialov, ki se vse bolj uporabljajo v industriji in energetiki.

A Yaghijev pogled sega dlje od uporabnosti: »Raziskujem, ali je mogoče izdelati materiale s kodami, ki delujejo kot zaporedja DNK,« nam je zaupal. »Če bi uspeli ustvariti materiale, ki se ‘obnašajo’ po kodah, bi jih lahko uporabili za pretvorbo ogljikovega dioksida v nekaj koristnega.«