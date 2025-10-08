  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Nobelovec, ki iz peska in zraka ujame vlago in jo pretvori v pitno vodo

    Omar Yaghi, pionir retikularne kemije, ki smo ga pred časom intervjuvali v Delu, je danes prejel Nobelovo nagrado za kemijo.
    Omar Yaghi. FOTO: Milan Ilić
    Galerija
    Omar Yaghi. FOTO: Milan Ilić
    R. I.
    8. 10. 2025 | 12:17
    8. 10. 2025 | 12:23
    3:28
    A+A-

    Omar Yaghi, pionir retikularne kemije, ki smo ga pred časom intervjuvali v Delu, je danes prejel Nobelovo nagrado za kemijo. Njegova odkritja so spremenila način, kako razumemo gradnjo materialov – in morda tudi prihodnost našega planeta.

    Ko se je Delov novinar Milan Ilić z Omarjem Yaghijem pogovarjal v Rimu, je bil sveži prejemnik Balzanove nagrade in eden najresnejših kandidatov za Nobelovo. Zdaj je napoved postala resničnost – profesor kemije na kalifornijski univerzi Berkeley je danes postal nobelovec za leto 2025.

    image_alt
    Molekularni arhitekt materialov prihodnosti

    Rodil se je leta 1965 v Amanu v družini palestinskih beguncev. Pri petnajstih se je preselil v ZDA, kjer je dokončal šolanje, doktoriral na Univerzi Illinois Urbana-Champaign in pozneje poučeval na univerzah v Arizoni, Michiganu in Kaliforniji. Leta 2012 se je pridružil univerzi Berkeley, kjer je ustanovil več raziskovalnih inštitutov, med drugim Bakar Institute for Digital Materials for the Planet (BIDMaP).

    Yaghi velja za očeta retikularne kemije – področja, ki raziskuje gradnjo novih materialov z natančnim povezovanjem molekularnih gradnikov. V devetdesetih letih je utrl pot odkritju kovinsko-organskih ogrodij (MOF), kovalentnih organskih ogrodij (COF) in zeolitnih imidazolatnih ogrodij (ZIF) – materialov z izjemno poroznostjo, uporabnih za shranjevanje vodika, zajemanje ogljikovega dioksida in celo pridobivanje vode iz zraka.

    »Kot otrok sem upal, da bodo ljudje nekoč lahko poljubno kombinirali atome in molekule in tako ustvarjali materiale po lastni želji,« nam je povedal. »Zdaj imamo tehnologijo, računalnike in umetno inteligenco, ki to omogočajo.«

    Yaghijeva odkritja so odprla povsem novo vejo znanosti, ki danes pomaga pri boju proti podnebnim spremembam. Njegovi materiali lahko iz zraka ujamejo vlago in jo pretvorijo v pitno vodo, delujejo v ekstremnih razmerah puščave Mojave in omogočajo energetsko učinkovito zajemanje ogljikovega dioksida.

    V intervjuju za Delo je poudaril, da so MOF več kot laboratorijska zanimivost: »Če delujejo v puščavi, bodo delovali kjerkoli. Naš cilj je ustvarjati materiale, ki jih bo družba lahko uporabljala desetletja – ne take, ki jih je treba nenehno menjavati.«

    Danes se njegovo življenjsko delo uresničuje na svetovni ravni. Retikularna kemija je eno najhitreje rastočih znanstvenih področij, ki ga razvijajo raziskovalci v več kot sto državah. Po svetu je bilo ustvarjenih že več kot sto tisoč novih materialov, ki se vse bolj uporabljajo v industriji in energetiki.

    A Yaghijev pogled sega dlje od uporabnosti: »Raziskujem, ali je mogoče izdelati materiale s kodami, ki delujejo kot zaporedja DNK,« nam je zaupal. »Če bi uspeli ustvariti materiale, ki se ‘obnašajo’ po kodah, bi jih lahko uporabili za pretvorbo ogljikovega dioksida v nekaj koristnega.«

    Sorodni članki

    Novice  |  Znanoteh
    Nobelove nagrade 2025

    Nagrada za materiale, s katerimi bi lahko rešili največje izzive človeštva

    Nobelovi nagrajenci za kemijo so ustvarili molekularne konstrukcije z velikimi prostori, skozi katere se lahko pretakajo plini in druge kemikalije.
    Saša Senica 8. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Razlagamo

    Nobelova nagrada za fiziko: kaj je kvantno tuneliranje in kje ga najdemo?

    Letos mineva sto let od začetka razvoja sodobne kvantne mehanike.
    Saša Senica 7. 10. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Nobelove nagrade

    Nobelova nagrada za odkritja v kvantni mehaniki, ki letos praznuje sto let

    Nobelovo nagrado za fiziko za leto 2025 dobijo John Clark, Michel H. Devoret in John M. Martinis.
    Saša Senica 7. 10. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Medicina

    Za prestižno nagrado je izvedel sredi divjine

    Fred Ramsdell je bil na pohodu v divjini Idaha, kjer ni omrežja, in so ga komaj doklicali z veselo novico.
    7. 10. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Neenakost

    Izobrazba staršev pomembno vpliva na to, kakšne priložnosti bo imel otrok

    Za premagovanje vrzeli je pomembna zgodnja vključenost v vzgojo in izobraževanje. Nujna geografska porazdeljenost osnovnih storitev.
    Barbara Hočevar 7. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Umetna inteligenca je ultimativni test človeštva

    Roman Zidarn o tehnologijah kot gonilu kapitalskega trga in vlogi umetne inteligence za razvoj družbe.
    Milka Bizovičar 8. 10. 2025 | 13:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Poslovna konferenca

    Priložnost za vlagatelje tudi prehod energetskega sektorja

    Kako z zasebnim kapitalom podpreti strateške projekte držav in podjetij?
    Marjana Kristan Fazarinc 8. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Zagrebška borza z rekordno rastjo prometa, Ljubljana takoj za njo

    Na konferenci Kapitalski trgi 2025 tudi o hrvaškem trg kapitala, blockchain tehnologiji in o priložnostih za vlaganja v letu 2026.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 8. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več

    Več iz teme

    Nobelova nagradaKEMIJAintervju

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Popolna zapora

    Policija pred zasedanjem Nata: Pot načrtujte za kakšen drug dan, če res ni nujno

    Kdaj bo najhuje? Največje zastoje pričakujejo v petek od približno 11. ure dalje in v ponedeljek od 7. ure zjutraj do poznega popoldneva.
    8. 10. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ustavna komisija DZ

    Pravica do gotovine: od zarote do ustave

    Pravica do gotovinskega plačila je še korak bliže vpisu v slovensko ustavo.
    8. 10. 2025 | 14:37
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Razlagamo

    Nobelova nagrada za kemijo: kaj so MOF-i in kakšne razvijajo v Sloveniji?

    Izjemnost tek materialov je, da imajo zelo veliko površino – v enem samem gramu MOF-a se lahko skriva površina več nogometnih igrišč.
    Saša Senica 8. 10. 2025 | 14:34
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Kraljica countryja o generalnem servisu

    Vladarica country glasbe Dolly Parton je zaradi zdravja prestavila letošnje mega nastope, njena sestra pa oboževalce poziva k molitvam.
    8. 10. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Razlagamo

    Nobelova nagrada za kemijo: kaj so MOF-i in kakšne razvijajo v Sloveniji?

    Izjemnost tek materialov je, da imajo zelo veliko površino – v enem samem gramu MOF-a se lahko skriva površina več nogometnih igrišč.
    Saša Senica 8. 10. 2025 | 14:34
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Kraljica countryja o generalnem servisu

    Vladarica country glasbe Dolly Parton je zaradi zdravja prestavila letošnje mega nastope, njena sestra pa oboževalce poziva k molitvam.
    8. 10. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ČAKALNE DOBE

    Za te preglede morate čakati več kot 500 dni!

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo