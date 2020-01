Nobelovka priznala napako in umaknila znanstveni članek

Odlika je priznati napako. Ameriška znanstvenica, ki je lani prejela Nobelovo nagrado za kemijo , je umaknila svoj zadnji znanstveni članek o encimski sintezi lektamaz beta, ki je bil maja 2019 objavljen v reviji Science Umaknila ga je, ker so njeni rezultati, opisani v članku, neponovljivi, prav tako pa so avtorji ugotovili določene pomanjkljivosti podatkov v laboratorijskih dnevnikih.»Razočarana sem, da povem, da smo umaknili članek o encimski sintezi. Dela ni mogoče ponoviti,« je tvitnila Arnoldova.Ponovljivost znanstvenih eksperimentov je ključnega pomena pri dokazovanju znanstvenih rezultatov. Vsakič, ko pod istimi pogoji opravijo poskus, morajo znanstveniki dobiti enake rezultate. V tem primeru to torej ni bilo mogoče, je priznala znanstvenica na začetku tega leta.»Boleče je priznati, a pomembno je priznati. Vsem se opravičujem. Bila sem zelo zaposlena, ko smo oddali članek, a svojega dela nisem opravila dobro,« je še sporočila svojim sledilcem na omrežju twitter.Odzvali so se tudi pri reviji Science, kjer so na kratko pojasnili , zakaj umikajo članek, katerega avtorja sta bila poleg Arnoldove šein. Pri vnovični preverbi dela se je izkazalo, da encimi ne katalizirajo na način, opisan v članku, so zapisali. Dodali so še, da so ob podrobnem pregledu laboratorijskih zapiskov ugotovili manko nekaterih ključnih podatkov za ponovitev eksperimenta.Njeni kolegi so se večinoma pozitivno odzvali na njeno »priznanje«.