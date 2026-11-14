Nosilna stopnja v vodo, se bo pustil ujeti vsaj starship?

Podjetje SpaceX je še 15. izstrelilo mogočno raketo starship. To je bil prvi testni polet, po kateri so skušali ujeti obe stopnji rakete, a že pri nosilni se je zapletlo. Super heavy so zaradi napake namesto nazaj na izstrelišče preusmerili v Mehiški zaliv, kjer je končal v plamenih. Medtem pa zgornja stopnja starship ali ship nadaljuje kroženje okoli Zemlje in se bo danes zvečer poskušala vrniti v Starbase v Teksasu in skušala pristati.

Kar 124 metrov visoka raketa, ki velja za največjo in najmočnejšo v zgodovini, je z izstrelišča Stabase v južnem Teksasu poletela ob 16.47 po lokalnem času (ob 23.47 po srednjeevropskem). Raketa je brez težav zapustila izstrelitveni stolp, prižgalo se je vseh 33 motorjev raptor 3 na nosilni stopnji.

Tudi vroča ločitev, ko zgornja stopnja motorje prižge še preden se loči od spodnje, je potekala brez zapletov. Super heavy se je preusmeril nazaj proti tlom, starship pa je nadaljeval pot proti orbiti.

Starship je poletel brez večjih težav. FOTO: Steve Nesius Reuters

Pri Spacexu so načrtovali, da bi še četrtič v mehanske vilice na izstrelitvenem stolpu ujeli super heavy. Stolp Mechazilla je super heavy ujel trikrat: prvič pri poletu 5 oktobra 2024, nato pri poletu 7 januarja lani in nazadnje pri poletu 8 marca lani. Nato nosilne stopnje niso sploh skušali ujeti. Vse do včerajšnjega poskusa. Vendar je podjetje preklicalo poskus ulova in nosilno stopnjo približno 6,5 minute po izstrelitvi pripeljalo do nadzorovanega pristanka v Mehiškem zalivu. Tam so raketo objeli plameni.

Uspešen ulov bi bil pomemben mejnik za podjetje, ki načrtuje, da bi bil starship (od letos leti različica 3) v celoti večkratno uporaben.

»Varnost je vedno na prvem mestu, še vedno pa preizkušamo stvari, ki jih na teh plovilih še nismo počeli, zato dajemo prednost zagotavljanju, da lahko vsak manever izvedemo varno,« so poudarili pri prenosu.

Nosilna stopnja v plamenih FOTO: Ricardo Arduengo AFP

Ship v orbiti

Nekoliko razočaranja je bilo čutiti pri inženirjih poleta, ki so pripravili prenos dogajanja, vendar testnega poleta še ni konec. Ship je namreč dobro nadaljeval svojo pot in se po dobrih 26 minutah namestil v orbito, in sicer na višino 275 kilometrov. »Vstop v orbito je potekal po načrtu, tako da je starship zdaj drugič v zgodovini v orbiti okoli Zemlje,« je dejal Dan Huot iz podjetja SpaceX med spletnim prenosom izstrelitve. »To je resnično čudovit trenutek.« Starship je prvič orbito dosegel v prejšnjem testnem poletu septembra letos.

Mogočna raketa ni poletela prazna, ampak se je v tovornem delu plovila skrivalo 26 internetnih satelitov starlink tretje generacije. Vsi sateliti so uspešno izpluli iz vesoljske »ladje« in se bodo z lastnim pogonom dvignili na operativno orbito. Sateliti V3 so znatno zmogljivejši od satelitov starlink V2, katerih število v nizki zemeljski orbiti trenutno presega 11.000. Dodajanje nove serije satelitov bo konstelaciji prineslo boljše podatkovne zmogljivosti. Trije starlinki so opremljeni s kamerami, da spremljajo raketo in zbirajo pomembne podatke, med drugim tudi te, ali je raketa v ustreznem stanju, da poskusijo s pristajanjem.

Zanimanje za izstrelitev mogočne rakete je veliko. FOTO: Ricardo Arduengo AFP

»Starship se bo vrnil na izstrelitveno mesto le, če bo ekipa za nadzor poleta zagotovila, da so sistemi plovila, ki so ključni za manevre ponovnega vstopa v atmosfero, končno zagon za pristanek in približevanje stolpu, v dobrem stanju,« so poudarili pri podjetju. Inženirji bodo imeli dovolj časa, da pregledajo sisteme, preden sprejmejo končno odločitev o pristanku. Starship naj bi 14-krat obkrožil Zemljo in preživel več kot 21 ur v vesolju, preden se vrne na trdna tla.

SpaceX je v časovnem načrtu misije rezerviral tri kontrolne točke za izredne razmere, ki omogočajo zgodnjo usmeritev rakete v Tihi ocean, če inženirji ugotovijo, da pristajanja ne bodo mogli izvesti. Če bo ship deloval po načrtih, bo raketa po 21 urah in 36 minutah po izstrelitvi izvedla 10-sekundni manever za izstop iz orbite, s čimer se bo vesoljsko plovilo usmerila na pot nazaj proti južnemu Teksasu. Njegov vstop v Zemljino atmosfero se bo začel približno 35 minut kasneje. SpaceX je prav tako določil zasilno območje za pristanek v Mehiškem zalivu, če bi razmere preprečile varen ulov med končnim približevanjem plovila ship. Če ne bo zapletov, se bo ship v »pristanišče« vrnil ob 15.17 po lokalnem času ali ob 22.17 po srednjeevropskem. To bi bil prvi pristanek zgornje stopnje. Pristajanje je znatno zahtevnejše od nosilne, saj ima ship višjo hitrost, ker se vrača iz atmosfere.

Popolna ponovna uporabnost je ključna za načrte podjetja, da bi v orbito po hitrem postopku nameščali starlinke in pa podatkovne centre, ki si jih je zamislil Elon Musk. Po njegovih besedah bo do leta 2030 starhip na leto vzletel kar 10.000-krat. Testne polete pozorno spremlja tudi Nasa, starship je namreč pristajalni modul za pristanek astronavtov na Luni. Raketa mora biti nared že prihodnje poletje, ko je načrtovana demonstracijska misija z vesoljskim plovilom orion in astronavti Artemis 3.