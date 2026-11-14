  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Nosilna stopnja v vodo, se bo pustil ujeti vsaj starship?

    Zgornja stopnja še kroži okoli Zemlje in bo pristanek skušala izvesti danes zvečer, če bodo vsi sistemi delovali brezhibno.
    Super heavy v plamenih, potem ko je pristal v vodi. FOTO: Joe Skipper Reuters  
    Galerija
    Super heavy v plamenih, potem ko je pristal v vodi. FOTO: Joe Skipper Reuters  
    S. S.
    14. 11. 2026 | 07:03
    14. 11. 2026 | 07:17
    5:59
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Podjetje SpaceX je še 15. izstrelilo mogočno raketo starship. To je bil prvi testni polet, po kateri so skušali ujeti obe stopnji rakete, a že pri nosilni se je zapletlo. Super heavy so zaradi napake namesto nazaj na izstrelišče preusmerili v Mehiški zaliv, kjer je končal v plamenih. Medtem pa zgornja stopnja starship ali ship nadaljuje kroženje okoli Zemlje in se bo danes zvečer poskušala vrniti v Starbase v Teksasu in skušala pristati.

    Kar 124 metrov visoka raketa, ki velja za največjo in najmočnejšo v zgodovini, je z izstrelišča Stabase v južnem Teksasu poletela ob 16.47 po lokalnem času (ob 23.47 po srednjeevropskem). Raketa je brez težav zapustila izstrelitveni stolp, prižgalo se je vseh 33 motorjev raptor 3 na nosilni stopnji.

    Tudi vroča ločitev, ko zgornja stopnja motorje prižge še preden se loči od spodnje, je potekala brez zapletov. Super heavy se je preusmeril nazaj proti tlom, starship pa je nadaljeval pot proti orbiti.

    Starship je poletel brez večjih težav. FOTO: Steve Nesius Reuters
    Starship je poletel brez večjih težav. FOTO: Steve Nesius Reuters

    Pri Spacexu so načrtovali, da bi še četrtič v mehanske vilice na izstrelitvenem stolpu ujeli super heavy. Stolp Mechazilla je super heavy ujel trikrat: prvič pri poletu 5 oktobra 2024, nato pri poletu 7 januarja lani in nazadnje pri poletu 8 marca lani. Nato nosilne stopnje niso sploh skušali ujeti. Vse do včerajšnjega poskusa. Vendar je podjetje preklicalo poskus ulova in nosilno stopnjo približno 6,5 minute po izstrelitvi pripeljalo do nadzorovanega pristanka v Mehiškem zalivu. Tam so raketo objeli plameni.

    Uspešen ulov bi bil pomemben mejnik za podjetje, ki načrtuje, da bi bil starship (od letos leti različica 3) v celoti večkratno uporaben.

    »Varnost je vedno na prvem mestu, še vedno pa preizkušamo stvari, ki jih na teh plovilih še nismo počeli, zato dajemo prednost zagotavljanju, da lahko vsak manever izvedemo varno,« so poudarili pri prenosu.

    Nosilna stopnja v plamenih FOTO: Ricardo Arduengo AFP
    Nosilna stopnja v plamenih FOTO: Ricardo Arduengo AFP

    Ship v orbiti

    Nekoliko razočaranja je bilo čutiti pri inženirjih poleta, ki so pripravili prenos dogajanja, vendar testnega poleta še ni konec. Ship je namreč dobro nadaljeval svojo pot in se po dobrih 26 minutah namestil v orbito, in sicer na višino 275 kilometrov. »Vstop v orbito je potekal po načrtu, tako da je starship zdaj drugič v zgodovini v orbiti okoli Zemlje,« je dejal Dan Huot iz podjetja SpaceX med spletnim prenosom izstrelitve. »To je resnično čudovit trenutek.« Starship je prvič orbito dosegel v prejšnjem testnem poletu septembra letos.

    Mogočna raketa ni poletela prazna, ampak se je v tovornem delu plovila skrivalo 26 internetnih satelitov starlink tretje generacije. Vsi sateliti so uspešno izpluli iz vesoljske »ladje« in se bodo z lastnim pogonom dvignili na operativno orbito. Sateliti V3 so znatno zmogljivejši od satelitov starlink V2, katerih število v nizki zemeljski orbiti trenutno presega 11.000. Dodajanje nove serije satelitov bo konstelaciji prineslo boljše podatkovne zmogljivosti. Trije starlinki so opremljeni s kamerami, da spremljajo raketo in zbirajo pomembne podatke, med drugim tudi te, ali je raketa v ustreznem stanju, da poskusijo s pristajanjem.

    Zanimanje za izstrelitev mogočne rakete je veliko. FOTO: Ricardo Arduengo AFP
    Zanimanje za izstrelitev mogočne rakete je veliko. FOTO: Ricardo Arduengo AFP

    »Starship se bo vrnil na izstrelitveno mesto le, če bo ekipa za nadzor poleta zagotovila, da so sistemi plovila, ki so ključni za manevre ponovnega vstopa v atmosfero, končno zagon za pristanek in približevanje stolpu, v dobrem stanju,« so poudarili pri podjetju. Inženirji bodo imeli dovolj časa, da pregledajo sisteme, preden sprejmejo končno odločitev o pristanku. Starship naj bi 14-krat obkrožil Zemljo in preživel več kot 21 ur v vesolju, preden se vrne na trdna tla.

    SpaceX je v časovnem načrtu misije rezerviral tri kontrolne točke za izredne razmere, ki omogočajo zgodnjo usmeritev rakete v Tihi ocean, če inženirji ugotovijo, da pristajanja ne bodo mogli izvesti. Če bo ship deloval po načrtih, bo raketa po 21 urah in 36 minutah po izstrelitvi izvedla 10-sekundni manever za izstop iz orbite, s čimer se bo vesoljsko plovilo usmerila na pot nazaj proti južnemu Teksasu. Njegov vstop v Zemljino atmosfero se bo začel približno 35 minut kasneje. SpaceX je prav tako določil zasilno območje za pristanek v Mehiškem zalivu, če bi razmere preprečile varen ulov med končnim približevanjem plovila ship. Če ne bo zapletov, se bo ship v »pristanišče« vrnil ob 15.17 po lokalnem času ali ob 22.17 po srednjeevropskem. To bi bil prvi pristanek zgornje stopnje. Pristajanje je znatno zahtevnejše od nosilne, saj ima ship višjo hitrost, ker se vrača iz atmosfere.

    Popolna ponovna uporabnost je ključna za načrte podjetja, da bi v orbito po hitrem postopku nameščali starlinke in pa podatkovne centre, ki si jih je zamislil Elon Musk. Po njegovih besedah bo do leta 2030 starhip na leto vzletel kar 10.000-krat. Testne polete pozorno spremlja tudi Nasa, starship je namreč pristajalni modul za pristanek astronavtov na Luni. Raketa mora biti nared že prihodnje poletje, ko je načrtovana demonstracijska misija z vesoljskim plovilom orion in astronavti Artemis 3.

    Sorodni članki

    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nasa išče novo generacijo raziskovalcev za misije na Luno in Mars

    Razpis je del Nasinega programa Artemis, s katerim želijo Američani ponovno poslati človeško posadko na Luno.
    8. 11. 2026 | 20:39
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Muskova stava stoletja: največja združitev v zgodovini borz

    Predlagana združitev podjetij Tesla in Spacex stavi vse na umetno inteligenco.
    2. 11. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nasa spreminja načrte osvajanja Lune in znova izbira med Muskom in Bezosom

    Pri Nasi so sicer prepričani, da bodo ameriški astronavti na površje Lune stopili leta 2028.
    24. 10. 2026 | 09:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Hrvaška

    Hrvaške oljarne ustavile delo, kljub eni najboljših letin oljk

    Hrvaški oljarji ne vedo, kam s 15.000 do 20.000 tonami oljčnih tropin.
    12. 11. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Presegel celo Dončića in spisal zgodovino: česa takega NBA še ni videla

    Cade Cunningham je ob zmagi Detroita po dveh podaljških postavil zgodovinski mejnik, Philadelphia pa je za novo zmago nadoknadila 17 točk zaostanka.
    13. 11. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Davorin Kračun

    Državni zbor predsednika fiskalnega sveta meče iz stanovanja

    Službeno stanovanje Davorina Kračuna so oddali uslužbencu DZ ravno v času, ko fiskalni svet opozarja na posledice predloga interventnega zakona.
    13. 11. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Nepremičnine

    Andreja Cirman: Pri minimalni kvadraturi se mi zdi predlog prestrog

    Pogoji in omejitve, ki jih prinaša predlog zakona o reševanju prvega stanovanjskega problema.
    Aleksandar Lukić 13. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

    Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

    Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Bomo imeli čez 15 let dovolj elektrike za vse?

    Vse večja poraba električne energije bo v prihodnjih desetletjih zahtevala, da se elektroenergetski sistem prilagodi spreminjajočim se razmeram.
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniška zvezda 2018

    Polycom: Z največjim poslom v zgodovini vstopajo v novo poglavje

    Ob desetem izboru Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2018 je Delova zvezda postalo podjetje Polycom.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniška zvezda 2019

    Intra Lighting: Smo samozavestnejši pri inovacijah in pri pristopu do trga

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2019 je Delova zvezda postalo podjetje Intra Lighting.
    Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Sposobnosti vodenja nimamo v krvi, ampak se je naučimo

    Simona Špilak, kadrovska strokovnjakinja, o slovenskih vodjih, ki da so strokovni in vizionarski, a premalo zaupajo svojim sodelavcem.
    Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Duol: Očeta na vrhu zamenjal sin, podjetje v preboj z napihljivimi hangarji

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2024 je Delova zvezda postal Duol.
    Nejc Gole 11. 11. 2026 | 08:54
    Preberite več

    Več iz teme

    SpaceXstarshipizstrelitevraketaElon MuskNasaluna

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Liga narodov

    Neizprosni Nizozemci proti Grkom izenačili rekord

    V ligi narodov sta bila v ospredju obračuna skupine A2, v kateri so Nizozemci kar s 7:0 ugnali Grke, Nemci pa so se v Beogradu veselili zmage nad Srbijo s 3:1.
    14. 11. 2026 | 07:22
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nosilna stopnja v vodo, se bo pustil ujeti vsaj starship?

    Zgornja stopnja še kroži okoli Zemlje in bo pristanek skušala izvesti danes zvečer, če bodo vsi sistemi delovali brezhibno.
    14. 11. 2026 | 07:03
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    (Kinorecenzija) Divji konj številka devet

    Ko dva godrnjava vohuna prideta na Velikonočni otok ...
    14. 11. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Čez dolgih sedem let se bomo videli spet – in nič več ne bo tako, kot je bilo

    Spreminjamo se mi in naši bližnji, bolečino ob tem spoznanju pa lahko ublažijo sprejemanje, čas in tolažba.
    14. 11. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Polemika o FURS: zakaj primerjava z Avstrijo ne zdrži

    Pismo bralca: Preac piše, da FURS zavrača očitke o neučinkovitosti in poudarja, da njeni rezultati temeljijo na primerljivih nalogah, stroških in podatkih.
    14. 11. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    (Kinorecenzija) Divji konj številka devet

    Ko dva godrnjava vohuna prideta na Velikonočni otok ...
    14. 11. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Čez dolgih sedem let se bomo videli spet – in nič več ne bo tako, kot je bilo

    Spreminjamo se mi in naši bližnji, bolečino ob tem spoznanju pa lahko ublažijo sprejemanje, čas in tolažba.
    14. 11. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Polemika o FURS: zakaj primerjava z Avstrijo ne zdrži

    Pismo bralca: Preac piše, da FURS zavrača očitke o neučinkovitosti in poudarja, da njeni rezultati temeljijo na primerljivih nalogah, stroških in podatkih.
    14. 11. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihranki na banki? Preverite, kje lahko dobite največ

    Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Združili moči s prvakom med pijačami

    Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
    Promo Delo 10. 11. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

    Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

    Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce.
    10. 11. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    TRADICIJA

    Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

    Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    V Ljubljano prihajajo filmske legende

    Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

    Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
    9. 11. 2026 | 14:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Kaj išče hrvaško energetsko podjetje v Kazahstanu?

    Energija je eden ključnih dejavnikov stabilnosti in samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa poudarjajo pomen energetske varnosti v Evropi.
    Promo Delo 13. 11. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

    Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

    Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo