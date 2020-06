Nova prestavitev: veter znova premočan

Nov sistem

Nemo HD FOTO: Center Odličnosti Vesolje-si

Mikrosatelit Nemo HD, ki tehta 65 kilogramov, bo v orbiti pet let. Je prototip mikrosatelita za interaktivno daljinsko zaznavanje z veliko natančnostjo, ki bo omogočal zajem multispektralnih podob zemeljske površine in snemanje videa visoke ločljivosti v realnem času. Z njim lahko opazujemo stanje vegetacije, voda in urbanih naselij za aplikacije od kmetijstva, gozdarstva in urbanizma do ekologije in energetike. Namen satelita je tehnološka demonstracija.

Trisat FOTO: Tadej Regent/Delo

Okoli Zemlje bo štirikilogramski nanosatelit Trisat krožil predvidoma šest let. V prvi vrsti je namenjen testiranju nove vesoljske elektronike. Na krovu satelita je tudi miniaturna hiperspektralna oziroma multispektralna kamera, delujoča v kratkovalovnem infrardečem (SWIR) območju, ki bo vsakodnevno delala posnetke Zemljinega površja. S temi posnetki lahko natančneje spremljajo onesnaženost voda, vlažnost vegetacije, določajo žarišča požarov in zaznavajo vulkanski prah v višjih plasteh atmosfere za potrebe letalske industrije.

Potem ko je sinoči vreme znova odpihnilo izstrelitev rakete vega, so danes znova poskusili, a tudi tokrat ni šlo.Znova so bili vetrovi premočni, da bi raketa v orbito odnesla 53 satelitov, med njimi slovenska Nemo HD in Trisat. Novega datuma še niso določili., predsednik uprave vesoljskega podjetja Arianespace, je v izjavi za javnost povedal, da so glede vremena vedno najbolj tvegani nevihtni oblaki oziroma naelektrenost ozračja in pa višinski vetrovi. Ti jim v Francoski Gvajani, ki je francoski prekomorski departma na severu Južne Amerike, delajo težave že ves junij. Za ta mesec je takšno vreme tudi značilno.»Kaj je treba imeti za uspešno izstrelitev? Najprej raketo, ta je pripravljena, nato satelite, ti so tudi pripravljeni. Nato je treba preveriti vreme. Izogniti se moramo strelam, ki nocoj niso težava, in višinskim vetrovom, ki pa nam na žalost nagajajo,« je povedal.Spomnil je, da bi morali raketo izstreliti marca, ko pa so vse aktivnosti na izstrelišču po odloku francoske vlade prekinili zaradi širjenja koronavirusa. Izstrelitev so prestavili na čas, ko so se v Evropi začeli sproščati ukrepi za zajezitev bolezni covid 19. »Vse ekipe so opravile odlično delo, da bi se izstrelitev zgodila. Naredili smo vse, da bi izstrelili raketo takoj, ko bi to bilo možno, a vreme ni drži z nami,« je pojasnil in dodal, da je treba biti potrpežljiv.Med tem je v Kourou prispel tudi tovor - Intelsatova satelita in japonski satelit B-Sat, ki ga bodo izstrelili z raketo ariane 5.Situacija v Francoski Gvajani glede epidemije sicer ni najboljša, saj so države v Južni Ameriki trenutno med najbolj prizadetimi. Po besedah Israëla delajo vse, da so zaposleni na izstrelišču varni.Izstrelitev rakete s sateliti 21 ponudnikov iz 13 držav se odmika že dlje časa. Najprej so jo lani prestavili zaradi nesreče enake rakete, nato zaradi pandemije, nazadnje pa torej zaradi neugodnih vremenskih razmer.Odprava ni pomembna ne za Slovenijo, ki bo z njo dobila prva satelita v vesolju, ampak tudi za Evropo, saj preizkuša nov sistem za dostavo majhnih satelitov v orbito. Trg teh satelitov raste, ponudniki pa si želijo zanesljivo in cenovno ugodno rešitev.Sistem SSMS (Small Satellite Mission Service), ki ga je Esa zgradila z različnimi partnerji in s sofinanciranjem evropske komisije, omogoča tako odprave izključno majhnih satelitov kot kombinirano vožnjo večjega plovila in več manjših, ki jih nato na predvidenih višinah okoli 500 kilometrov nad Zemljo postopoma izpustijo.Pri Esi in Arianespace si vsekakor ne želijo, da bi bil krstni polet SSMS neuspešen, zato ničesar ne prepuščajo sreči.