  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Nov starship vzletel, a še zdaleč ne brezhibno

    Prenovljena in nadgrajena vesoljska raketa je sicer poletela, a je imela težave z motorji na obeh stopnjah.
    To je bil 12 polet rakete, prvi je bil aprila 2023. FOTO: Steve Nesius Reuters  
    Galerija
    To je bil 12 polet rakete, prvi je bil aprila 2023. FOTO: Steve Nesius Reuters  
    S. S.
    23. 5. 2026 | 07:58
    5:05
    A+A-

    Prikaz moči, a ne brez napak. Tako bi na kratko lahko opisali 12. izstrelitev vesoljske rakete starship podjetja Spacex. Zgodaj zjutraj je nova različica rakete – v3 – prvič poletela z izstrelišča v kraju Starbase v južnem Teksasu ob Mehiškem zalivu. To je bil prvi polet te rakete ob lanskem oktobru. »Čestitke ekipi za epski prvi polet starship v3,« je zapisal Elon Musk, ustanovitelj podjetja.

    Pri podjetju imajo filozofijo, da se učijo iz napak, a učenje je tokrat počasno. Prepočasno glede na cilje. Raketa mora biti brezhibna v nekaj mesecih, če želijo, da bodo vanjo sedli ljudje in se z njo popeljali na površje Lune.

    Od predhodnic je raketa višja za dober meter in precej močnejša, izboljšani so motorji, zakrilca, s katerimi popravljajo smer ob pristajanju, cevi za pretok goriva in drugi sistemi, prenovljen je tudi izstrelitveni stolp, ki je hkrati tudi pristajalni, ko mehanske roke lovijo ogromno raketo, prenovljeno je tudi samo izstrelišče, na katerem je predvsem izboljšana zaščita pred visokimi temperaturami ...

    Polet je bil podorbitalen, zelo visokih ciljev si niso postavljali, tako ni bil predviden spektakularen povratek nosilne stopnje na izstrelišče, ampak so si zamislili pristajanje v vodi. Raketa je sicer predvidena, da bo v celoti večkratno uporabna. Za razliko od falconov, ki pristajajo na plavajoči ploščadi ali pa na trdnih tleh v bližini izstrelišča, se bo super heavy vrnil neposredno na izstrelišče.

    Starship je sestavljen iz nosilne stopnje super heavy in zgornje stopnje starship, ali krajše ship. Po izstrelitvi je eden od 33 motorjev raptor na stopnji super heavy ugasnil, tudi na zgornji stopnji, na kratko imenovani ship, se eden od šestih motorjev ni prižgal, a je raketa dobro delovala tudi s petimi.

    Nekoliko so zatajili motorji. FOTO: SpaceX/AFP
    Nekoliko so zatajili motorji. FOTO: SpaceX/AFP

    Eden prvih mejnikov prenovljene rakete je bil dobri dve minuti po izstrelitvi, ko je nastopila »vroča ločitev« - ko super heavy opravi svoje delo, da ship ponese dovolj visoko, se stopnji ločita. Vroča ločitev pomeni, da se motorji zgornje stopnje prižgejo še preden se stopnji ločita. Prejšnja različica rakete je imela poseben obroč, ki je po dejanju odpadel, po novem pa je obroč del nosilne stopnje.

    Nato bi moral super heavy prižgati motorje za povratek, a se prižig ni zgodil po načrtih, tako se raketa ni nežno spuščala proti vodi, ampak je strmoglavljala. Posnetki so pokazali, da so se zaradi napake poškodovali številni motorji. 

    Starship je nadaljevala pot in uspešno izpustila modele starlinkov in dva prava starlinka, ki sta imela nalogo, da posnameta toplotni ščit in tako zaznata morebitne poškodbe tega zelo pomembnega elementa rakete še preden se začne vračati v atmosfero.

    V načrtu je bilo, da bo ship prižgal enega izmed motorjev, a ker je en motor že zatajil, so nato to izpustili. Gre za zelo pomemben manever, ki dokazuje, da lahko raketa manevrira v orbiti in se s prižigom motorjev usmeri proti Luni ali Marsu. Tega za zdaj pri Spacexu še niso uspešno dokazali. Okoli 50 minut po izstrelitvi je tudi ship začel povratek proti površju. Prikazal je pravilen prižig motorjev, kakršen bo potreben, ko bo starship pristajal na izstrelišču.

    Takole je staship 39 pristajal v Indijskem oceanu. FOTO: SpaceX/AFP
    Takole je staship 39 pristajal v Indijskem oceanu. FOTO: SpaceX/AFP

    V podjetju so bili s poletom videti zadovoljni, čeprav česa »nevidenega« niso izvedli. Predvsem so pokazali, da nova različica deluje. 

    A pred njimi je še veliko dela, časa pa vse manj.

    Raketa je orjaška. FOTO: Steve Nesius Reuters
    Raketa je orjaška. FOTO: Steve Nesius Reuters

    Na raketo stavi Nasa, starship je namreč predviden kot pristajalni modul za povratek Američanov na površje Lune. Pred tem morajo pri Spacexu dokazati, da so sposobni raketo polniti z gorivom v orbiti, dokazati morajo, da je raketa dovolj zanesljiva, da se nanjo priklopi orion, še posebej pa je pomembno, da uspešno dokaže pristanek in vnovični polet. Nujno pa je, da dokaže, da je varna. Prihodnje leto se obeta odprava Artemis 3, v kateri bodo testirali spajanje Nasini in komercialnih plovil. Nasa je pristajalnik naročila tudi pri podjetju Blue Origin. Nasa si želi, da bi na Luni s posadko pristala leta 2028. Pri tem bo astronavte do Lune prepeljala z lastno rakete SLS in kapsulo orion, za pristanek pa so odvisni od podjetji milijarderjev.

    Sorodni članki

    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Spacexova vesoljska raketa še višja in močnejša

    Testni polet bo podoben prejšnjim – gre za suborbitalni polet, znova bodo preizkusili utirjenje 22 lažnih starlinkov.
    Saša Senica 13. 5. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Artemis 2

    Astronavti Artemis 2 so prvič po pristanku spregovorili o svojih izkušnjah

    Po skoraj desetdnevni odpravi okoli Lune pravijo, da je posebno biti na planetu Zemlja.
    Saša Senica 12. 4. 2026 | 11:05
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Podatkovni centri v vesolju niso tako nora ideja, kot se zdi

    Z ustrezno tehnologijo bi lahko bili cenejši od tistih na Zemlji.
    The Economist 7. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Osvajanje Lune: tekma med ZDA, Kitajsko in milijarderji

    Nasa pristanek na Luni načrtuje za leto 2028. Kitajska svoj razvoj skriva.
    Saša Senica 5. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Janša se bo na oblasti obdržal lažje, kot je do nje prišel

    Razlikovalnih znakov med poslanci SDS, NSi, Demokratov Anžeta Logarja in Resnico več ni. Gre za koalicijo popolnoma ustrojeno po politični volji Janeza Janše.
    Uroš Esih 22. 5. 2026 | 17:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Afera Black Cube

    Cerar in Zobec sesula Goloba na Odmevih: Prepričljivega dokaza trenutno ni

    »Ustavno pritožbo lahko vložiš samo proti posamičnemu aktu državnega oziroma oblastnega organa, ki ga je tukaj zelo težko najti,« pravi Miro Cerar.
    22. 5. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Giora Eiland, strateg slovenskih volitev

    Upokojeni izraelski general je krojil geografijo Bližnjega vzhoda in tudi slovenske volitve.
    Ali Žerdin 22. 5. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Koalicijska pogodba

    Poudarki koalicijske pogodbe: ukinitev Dovosa in morebiten poseg v javne plače

    Koalicijska pogodba je spisana v 15 poglavjih na 35 straneh. Posamične rešitve so večinoma opredeljene skopo in faktografsko.
    22. 5. 2026 | 07:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

    V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OGLAŠEVANJE

    Kdo je zmagal v Portorožu?

    SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Kako se lotiti gradnje ali sanacije svojega doma

    Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
    Nina Štajner 22. 5. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Mnogi v stanovanjskih blokih ne vzdržujejo skupne lastnine

    Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
    22. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Spodbudno je, da po koroni nismo vsi ostali na delu od doma (VIDEO)

    Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 5. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Amaterski investitorji z mačkom v žaklju prežijo na kupce stanovanj

    Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
    Nejc Gole 22. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več

    Več iz teme

    starshipSpaceXElon MuskNasaArtemisraketaizstrelitevizstrelitev rakete

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Starejši kolesar pod vplivom alkohola trčil v most in se hudo poškodoval

    Policisti so odkrili, da je moški izgubil nadzor nad kolesom, vozil pa je pod vplivom alkohola.
    23. 5. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Foden, Palmer, TAA, Gibbs-White in Maguire bodo mundial spremljali od doma

    Za mnoge igralce bo junijsko nogometno romanje ognjeni krst, izkušenj na mundialu zasedba nima veliko. Presenetljiv vpoklic je prejel Ivan Toney.
    Luka Škoda 23. 5. 2026 | 09:56
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Tradicionalno srečanje kraševcev v Štanjelu

    Trdna vez med naravo in človekom

    To nedeljo bo v Štanjelu na Krasu, zgoraj na gradu, živahno kot vsakokrat, ko se tam srečajo kraški ovčarji. Doslej so se že sedemkrat.
    Tone Hočevar 23. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Končnica NBA

    SGA ob zmagi Oklahome dokazal, da je nagrada MVP pristala v pravih rokah

    Gostujoči Spurs so tekmo odlično otvorili s kar 15:0, a so na koncu za prav toliko točk izgubili.
    23. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Odstranili posledice nesreče na Primorki, še vedno daljši zastoj do Vrhnike

    Zaradi praznikov v tujini bo promet na slovenskih cestah ta konec tedna še posebej obremenjen.
    23. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Tradicionalno srečanje kraševcev v Štanjelu

    Trdna vez med naravo in človekom

    To nedeljo bo v Štanjelu na Krasu, zgoraj na gradu, živahno kot vsakokrat, ko se tam srečajo kraški ovčarji. Doslej so se že sedemkrat.
    Tone Hočevar 23. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Končnica NBA

    SGA ob zmagi Oklahome dokazal, da je nagrada MVP pristala v pravih rokah

    Gostujoči Spurs so tekmo odlično otvorili s kar 15:0, a so na koncu za prav toliko točk izgubili.
    23. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Odstranili posledice nesreče na Primorki, še vedno daljši zastoj do Vrhnike

    Zaradi praznikov v tujini bo promet na slovenskih cestah ta konec tedna še posebej obremenjen.
    23. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

    Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

    Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
    18. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPA TURIZEM

    Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

    Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
    1. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

    Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugo
    DOBRODELNOST

    Prihaja dan, ki bo povezal Slovenijo

    Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

    Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
    22. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Največje napake, ki jih podjetja naredijo pri prehodu na e-mobilnost

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    22. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

    Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
    Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ONLINE ŠTUDIJ

    Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

    Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo