Nov starship vzletel, a še zdaleč ne brezhibno

Prikaz moči, a ne brez napak. Tako bi na kratko lahko opisali 12. izstrelitev vesoljske rakete starship podjetja Spacex. Zgodaj zjutraj je nova različica rakete – v3 – prvič poletela z izstrelišča v kraju Starbase v južnem Teksasu ob Mehiškem zalivu. To je bil prvi polet te rakete ob lanskem oktobru. »Čestitke ekipi za epski prvi polet starship v3,« je zapisal Elon Musk, ustanovitelj podjetja.

Pri podjetju imajo filozofijo, da se učijo iz napak, a učenje je tokrat počasno. Prepočasno glede na cilje. Raketa mora biti brezhibna v nekaj mesecih, če želijo, da bodo vanjo sedli ljudje in se z njo popeljali na površje Lune.

Od predhodnic je raketa višja za dober meter in precej močnejša, izboljšani so motorji, zakrilca, s katerimi popravljajo smer ob pristajanju, cevi za pretok goriva in drugi sistemi, prenovljen je tudi izstrelitveni stolp, ki je hkrati tudi pristajalni, ko mehanske roke lovijo ogromno raketo, prenovljeno je tudi samo izstrelišče, na katerem je predvsem izboljšana zaščita pred visokimi temperaturami ...

Polet je bil podorbitalen, zelo visokih ciljev si niso postavljali, tako ni bil predviden spektakularen povratek nosilne stopnje na izstrelišče, ampak so si zamislili pristajanje v vodi. Raketa je sicer predvidena, da bo v celoti večkratno uporabna. Za razliko od falconov, ki pristajajo na plavajoči ploščadi ali pa na trdnih tleh v bližini izstrelišča, se bo super heavy vrnil neposredno na izstrelišče.

Starship je sestavljen iz nosilne stopnje super heavy in zgornje stopnje starship, ali krajše ship. Po izstrelitvi je eden od 33 motorjev raptor na stopnji super heavy ugasnil, tudi na zgornji stopnji, na kratko imenovani ship, se eden od šestih motorjev ni prižgal, a je raketa dobro delovala tudi s petimi.

Nekoliko so zatajili motorji. FOTO: SpaceX/AFP

Eden prvih mejnikov prenovljene rakete je bil dobri dve minuti po izstrelitvi, ko je nastopila »vroča ločitev« - ko super heavy opravi svoje delo, da ship ponese dovolj visoko, se stopnji ločita. Vroča ločitev pomeni, da se motorji zgornje stopnje prižgejo še preden se stopnji ločita. Prejšnja različica rakete je imela poseben obroč, ki je po dejanju odpadel, po novem pa je obroč del nosilne stopnje.

Nato bi moral super heavy prižgati motorje za povratek, a se prižig ni zgodil po načrtih, tako se raketa ni nežno spuščala proti vodi, ampak je strmoglavljala. Posnetki so pokazali, da so se zaradi napake poškodovali številni motorji.

Starship je nadaljevala pot in uspešno izpustila modele starlinkov in dva prava starlinka, ki sta imela nalogo, da posnameta toplotni ščit in tako zaznata morebitne poškodbe tega zelo pomembnega elementa rakete še preden se začne vračati v atmosfero.

V načrtu je bilo, da bo ship prižgal enega izmed motorjev, a ker je en motor že zatajil, so nato to izpustili. Gre za zelo pomemben manever, ki dokazuje, da lahko raketa manevrira v orbiti in se s prižigom motorjev usmeri proti Luni ali Marsu. Tega za zdaj pri Spacexu še niso uspešno dokazali. Okoli 50 minut po izstrelitvi je tudi ship začel povratek proti površju. Prikazal je pravilen prižig motorjev, kakršen bo potreben, ko bo starship pristajal na izstrelišču.

Takole je staship 39 pristajal v Indijskem oceanu. FOTO: SpaceX/AFP

V podjetju so bili s poletom videti zadovoljni, čeprav česa »nevidenega« niso izvedli. Predvsem so pokazali, da nova različica deluje.

A pred njimi je še veliko dela, časa pa vse manj.

Raketa je orjaška. FOTO: Steve Nesius Reuters

Na raketo stavi Nasa, starship je namreč predviden kot pristajalni modul za povratek Američanov na površje Lune. Pred tem morajo pri Spacexu dokazati, da so sposobni raketo polniti z gorivom v orbiti, dokazati morajo, da je raketa dovolj zanesljiva, da se nanjo priklopi orion, še posebej pa je pomembno, da uspešno dokaže pristanek in vnovični polet. Nujno pa je, da dokaže, da je varna. Prihodnje leto se obeta odprava Artemis 3, v kateri bodo testirali spajanje Nasini in komercialnih plovil. Nasa je pristajalnik naročila tudi pri podjetju Blue Origin. Nasa si želi, da bi na Luni s posadko pristala leta 2028. Pri tem bo astronavte do Lune prepeljala z lastno rakete SLS in kapsulo orion, za pristanek pa so odvisni od podjetji milijarderjev.