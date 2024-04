Umetna inteligenca bi lahko korenito spremenila področje medicine

V nadaljevanju preberite:

Zgodnje odkrivanje bolezni je ključno za uspešno zdravljenje, toda to je lažje reči kot storiti, saj se začetni simptomi zlahka spregledajo ali zamenjajo za drugo bolezen. Pri tem lahko pomaga umetna inteligenca (UI), ki jo je mogoče naučiti tudi, kako na slikah ali v podatkih zazna (prve) znake bolezni.

UI bi lahko korenito spremenila področje medicine in zdravstvene oskrbe, vodila bi lahko v personalizirano medicino, zdravnikom pa olajšala pot do diagnoze, vendar mora biti za to še bolj natančna in zaupanja vredna.

Če jo bomo znali izkoristiti v svoje dobro in v dobro družbe, bo naše življenje zaradi nove tehnologije lahko boljše, je optimistična dr. Vida Groznik, raziskovalka in predavateljica na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, ki med drugim razvija metode UI za zaznavanje simptomov parkinsonove bolezni in demence. Prav tako sodeluje pri mednarodnem projektu Parent, v okviru katerega z UI raziskujejo kognitivne in motorične motnje pri nedonošenčkih.