Nova afera: Je Will Smith svoje oboževalce na koncertu ustvaril z UI?

Igralec in glasbenik Will Smith je na svojem uradnem kanalu na youtubu objavil promocijski video za poletno turnejo Based on a True Story.

Kot poroča Independent, je bil posnetek, naslovljen »Moj najljubši del turneje je, ko vas vse vidim od blizu. Hvala, ker tudi vi vidite mene«, sestavljen iz posnetkov občinstva z njegovih nastopov.

Kmalu po objavi so gledalci v kadrih opazili vizualne nepravilnosti, kar je, kot navajajo številni mediji, da so bili deli videa ustvarjeni z umetno inteligenco (UI).

Incident je povzročil val odzivov na spletu in odprl širša vprašanja o vlogi umetne inteligence v zabavni industriji. Dogodek se je zgodil v času, ko se Smith sooča z izzivi pri ohranjanju ing ponovnem grajenju svoje javne podobe po incidentu na podelitvi oskarjev leta 2022.

Polemika je izbruhnila v obdobju, ko Hollywood še vedno čuti posledice stavk scenaristov in igralcev, pri katerih je bila prav tehnologija UI ena od osrednjih točk spora.

Podrobnosti »umetne« množice

Po objavi videa so uporabniki na družbenih omrežjih, kot je reddit, začeli podrobno analizirati posnetke občinstva. Pri tem so, kot poroča Mashable, opazili več značilnosti, ki so po njihovem mnenju jasno kazale na uporabo generativne umetne inteligence.

Gledalci so izpostavili zamegljene ali popačene obraze in okončine. Portal Mashable dodaja, da je bila koža nekaterih oseb videti nenaravno gladka in sijoča, kar je po navedbah vira pogosta značilnost podob, ustvarjenih z UI. Več medijev, navaja, da so uporabniki opazili tudi ljudi s šestimi prsti na rokah, kar je pogosto, ko vsebino geneirira umetna inteligenca.

Medija Independent in Mashable sta posebej izpostavila prizor moškega, ki drži napis »'You Can Make It' helped me survive cancer. THX Will.«.

Kot opisuje The Independent, se je moškemu členek na roki zlil z napisom, roka ženske pred njim se je nenavadno prepletala z njegovo, naglavni trak ženske v ozadju pa je potekal kar čez zapestje prve.

Mashable poroča tudi o nedoslednostih pri rekvizitih; transparent z napisom »Lov U Fresh Prince« se je v drugem kadru spremenil v »Lov U Fr6sh Crince«, pri čemer se je spremenila tudi množica v ozadju.

Resnična množica, umetna obdelava

Analiza, ki jo je na spletni strani Waxy.org objavil Andy Baio, ponuja drugačen pogled in kaže, da množica najverjetneje ni bila v celoti ustvarjena z UI, temveč da gre za večplastno digitalno obdelavo.

Baio navaja, da naj bi Smithova ekipa uporabila resnične fotografije z evropskih koncertov, na primer s festivalov Positiv v Franciji in Ronquieres v Belgiji. Te fotografije naj bi nato animirali z generativnimi video modeli, kot sta Runway ali Googlov Veo, s postopkom, znanim kot »image-to-video«.

Baio domneva, da je prav ta postopek povzročil vizualne napake, kot so popačeni obrazi in dodatni prsti.

V svoji analizi dodaja, da je k slabemu končnemu videzu prispevala tudi platforma youtube. Ugotavlja, da je bil video na instagramu in facebooku videti bolje, medtem ko je bila različica na youtubu v formatu Shorts podvržena samodejni obdelavi za izboljšanje kakovosti slike.

Ta tehnologija, ki po navedbah Baia uporablja strojno učenje, naj bi še dodatno poudarila napake, ki so nastale v prvi fazi obdelave. Po mnenju Baia je bil končni rezultat posledica dveh dejavnikov: odločitve Smithove ekipe, da animira statične fotografije, in samodejne obdelave s strani youtuba.

Od kritik na spletu do obrambe

Odziv javnosti na video je bil po poročanju medijev pretežno negativen. Independent navaja, da so komentatorji na youtubu posnetek označili za »sramotnega« in »degenerirano packarijo«.

Eden od uporabnikov je zapisal: »Videografi obstajajo, zakaj opustiti kakovostno delo za to degenerirano packarijo?«.

Drugi komentator, ki ga citira Independent, je izrazil začudenje, da mora zvezdnik Smithovega kova posegati po takšnih metodah:

»Predstavljajte si, da ste tako bogati in slavni in morate uporabljati posnetke množic, ustvarjene z umetno inteligenco... Tragično, človek«.

Odziv javnosti na video je bil po poročanju medijev pretežno negativen. FOTO: Henry Romero/Reuters

V bran Smithu pa je, kot poroča Okayplayer, stopil njegov dolgoletni sodelavec Charlie Mack. Na svojem profilu na instagramu je objavil zapis, v katerem je kritiziral medije.

Poudaril je, da si je Smith zgradil kariero na »neomajni predanosti svojemu od Boga danemu talentu, neusmiljenem trdem delu in integriteti,« brez »trikov in bližnjic«.

Mack je medijem, ki so širili zgodbo, sporočil, naj si »vzamejo potni list, odletijo v tujino« in se sami prepričajo o obiskanosti turneje.

Kljub burnim odzivom se Smithova ekipa in njegovi uradni predstavniki na obtožbe niso odzvali. Mediji, med njimi Mashable, The Independent in LADbible, so zaprosili za komentar, a odgovora niso prejeli.

Smithova ekipa in njegovi predstavniki se na obtožbe niso uradno odzvali. FOTO: Reuters

Umetna inteligenca in avtentičnost v Hollywoodu

Incident z videom Willa Smitha se je zgodil v času, ko je Hollywood še vedno zaznamovala zapuščina stavk scenaristov (WGA) in igralcev (SAG-AFTRA) iz leta 2023. Kot poroča več virov, je bila ena osrednjih točk obeh stavk prav uporaba umetne inteligence.

Igralci so se borili za pravice, kot so informirana privolitev, ustrezno nadomestilo in nadzor nad ustvarjanjem ter uporabo njihovih digitalnih replik.

Glavni pogajalec sindikata SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, je po poročanju britanskega časnika Guardian razkril, da so studii predlagali možnost, da bi lahko statiste skenirali, jim plačali za en dan dela in nato njihovo podobo uporabljali v prihodnosti brez dodatnega soglasja ali plačila. Scenaristi so medtem zahtevali zagotovila, da UI ne bo uporabljena za pisanje ali prirejanje scenarijev in da se z UI ustvarjeno besedilo ne bo štelo za »izvirni material«.

Predsednica sindikata SAG-AFTRA, Fran Drescher, je v svojem govoru na podelitvi nagrad SAG opozorila, da nas bo »UI ujela v matriks, kjer nihče od nas ne ve, kaj je resnično«.

Uporaba umetne inteligence je bila ena osrednjih točk lanskih stavk v Hollywoodu. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Crabtree-Ireland pa je v svojem pričanju pred senatnim odborom dejal, da neregulirana umetna inteligenca predstavlja »eksistencialno grožnjo« in da je odvzem glasu in podobe posameznika »oblika kraje«.

V tem kontekstu se je incident z videom Willa Smitha znašel v središču širše razprave o etičnih vprašanjih uporabe UI v zabavni industriji.

Čeprav promocijski material za glasbeno turnejo ne spada neposredno pod določila pogodbe za filmsko in televizijsko produkcijo, odziv javnosti odraža nekatere ključne pomisleke, ki so jih izrazili sindikati med zgodovinskimi stavkami.