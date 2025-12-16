Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

Nova potrošniška raziskava, izvedena ob začetku največje nakupovalne sezone v letu, razkriva jasen trend: kupci pri izbiri nove tehnologije najprej pogledajo končno ceno po popustu, nato preverjeno kakovost izdelka in zanesljivost blagovne znamke.

V času gospodarske negotovosti potrošniki še bolj tehtno presojajo razmerje med ceno in kakovostjo – zato več kot polovica vprašanih letos načrtno kupuje elektroniko prav v obdobju prazničnih akcij. Najbolj izstopajo generacija Z in milenijci, ki nakup pametnega telefona obravnavajo premišljeno, strateško in z jasnim ciljem dobiti največ za svoj denar.

FOTO: Honor

Cena je ključni dejavnik, a ne edini

Današnji uporabnik nakupovanje načrtuje precej bolj sistematično kot v preteklosti. Pred končno odločitvijo izdelke shranjuje na sezname želja, spremlja spremembe cen in primerja ponudbe različnih trgovcev. Pri tem mu vse pogosteje pomagajo tudi orodja umetne inteligence in pametna opozorila o cenah, ki izpostavijo optimalen trenutek za nakup. Rezultat je manj impulzivnih odločitev in veliko več premišljene, informirane izbire.

Raziskava potrjuje, da je privlačna končna cena še vedno ključni razlog za nakup elektronike – vendar kupci danes ne iščejo zgolj najnižjega zneska, temveč premišljeno kombinacijo vrednosti, vzdržljivosti in zanesljive uporabniške izkušnje. HONOR se na takšna pričakovanja odziva z nacionalno promocijo, ki omogoča občutne prihranke pri najnovejših modelih, pri tem pa ostaja zvest visokim standardom kakovosti in dolgotrajnosti.

FOTO: Honor

Kakovost in znamka kot temelj zaupanja

Raziskava razkriva tudi, da sta takoj za ceno najpomembnejša dejavnika kakovost izdelka in ugled znamke. Kupci od naprav pričakujejo trajnost, zanesljivost in tehnologijo, ki bo služila več let, in pri tem izstopa HONOR s svojimi ključnimi prednostmi:

Vzdržljivost, potrjena s certifikati: Naprave HONOR so zasnovane za prave življenjske situacije. Robustna konstrukcija je potrjena s certifikati SGS 5-star drop resistance, naprave pa se ponašajo tudi z odpornostjo proti vodi in prahu.



Naprave HONOR so zasnovane za prave življenjske situacije. Robustna konstrukcija je potrjena s certifikati SGS 5-star drop resistance, naprave pa se ponašajo tudi z odpornostjo proti vodi in prahu. Inovativna baterijska tehnologija: Z uporabo naprednih silicij-ogljikovih baterij HONOR premika meje vzdržljivosti. Takšna tehnologija omogoča izjemno avtonomijo in zanesljivo delovanje od jutra do večera, kar je še posebej pomembno za uporabnike, ki svoj telefon uporabljajo za delo, študij ali ustvarjanje vsebin.



Z uporabo naprednih silicij-ogljikovih baterij HONOR premika meje vzdržljivosti. Takšna tehnologija omogoča izjemno avtonomijo in zanesljivo delovanje od jutra do večera, kar je še posebej pomembno za uporabnike, ki svoj telefon uporabljajo za delo, študij ali ustvarjanje vsebin. Zmogljive UI-kamere: HONOR profesionalne fotografske zmožnosti približa vsakemu uporabniku z inteligentnimi UI-algoritmi in zmogljivimi senzorji, ki poskrbijo za ostre, svetle in naravne posnetke v vseh svetlobnih razmerah.



Takšne lastnosti so temelj zaupanja, ki ga kupci pričakujejo, ter dokaz, da se pameten nakup ne meri le v višini popusta, temveč v vrednosti, ki jo naprava ponuja še dolgo po nakupu.

FOTO: Honor

Darila, ki trajajo

Od 3. novembra do 31. decembra 2025 lahko kupci izkoristijo ekskluzivno ponudbo in ob nakupu izbranih telefonov HONOR prejmejo praktična darila. Ponudba velja pri pooblaščenih prodajnih partnerjih HONOR do razprodaje zalog.

Več informacij o ekskluzivni ponudbi je na voljo na uradni spletni strani.

