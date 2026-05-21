Nova različica starshipa pripravljena na vzlet

Starship je največja in najmočnejša vesoljska raketa do zdaj. Podjetje SpaceX je sestavilo novo različico v3, da bo s prenovljenimi motorji in nadgradnjami drugih sistemov uspešnejša od njenih predhodnic, ki so skupno poletele 11-krat. Prvi testni polet celotne rakete je bil aprila 2023, zadnji oktobra lani. Dvanajsta izstrelitev bo v petek ob enih po srednjeevropskem času iz kraja Starbase v Teksasu ob Mehiškem zalivu.

Testni polet bo podoben prejšnjim – gre za suborbitalni polet, znova bodo preizkusili utirjenje 22 lažnih starlinkov. Zgornja stopnja ship bo v vesolju tudi ponovno prižgala enega od svojih šestih motorjev raptor, kar bo morala storiti na operativnih poletih. Če bo šlo vse po načrtih, bo ship pristal v Indijskem oceanu ob obali zahodne Avstralije približno 65 minut po izstrelitvi. Super heavy bo vodni pristanek izvedel v Mehiškem zalivu. »Ker je to prvi preizkusni polet bistveno prenovljenega vozila, se raketa ne bo vračala na izstrelišče,« so zapisali pri podjetju.

Različica v3 je visoka dobrih 124 metrov, kar je dober meter več od prejšnje, seveda je večji tudi potisk 33 motorjev raptor, ki poganjajo nosilno stopnjo – super heavy. Preoblikovana je cev za prenos goriva – starship poganjata metan in kisik - iz dveh rezervoarjev. Cev je zdaj tako široka kot raketa falcon 9. To omogoča, da se vseh 33 motorjev prižge hkrati in hitreje, prav tako zanesljivejše manevre obračanja.

Tako imenovana vroča stopnja, ki povezuje nosilno stopnjo z zgornjo, je zdaj integrirana v super heavy in je med poletom ne bodo zavrgli. S štiri na tri so zmanjšali število mrežastih zakrilc, ki jih uporabljajo pri pristajanju, a so ta zdaj večja in močnejša, spremenjen je tudi del, ki se pusti ujeti velikim mehanskim rokam izstrelitvenega stolpa. Poleg tega je prenovljeno samo izstrelišče: pristajalne mehanske vilice so krajše, da se hitreje premikajo, učinkovitejši je sistem polnjenja goriva, izboljšana je zaščita pred visokimi temperaturami.

Če bo šlo vse po načrtih, bodo to različico rakete, ki je opremljena s štirimi priklopnimi mesti za združevanje plovil, uporabili za eksperimentiranje s polnjenjem goriva v orbiti, kar morajo inženirji obvladati, preden pošljejo plovilo dlje od nizkozemeljske orbite. V bližnji prihodnosti bo pretakanje goriva omogočilo starshipom leteti na Luno, kjer bodo uporabni kot pristajalna plovila za program Artemis ameriške vesoljske agencije. Nasa sicer za prihodnje leto načrtuje odpravo Artemis 3, v kateri bodo v zemeljski orbiti priklopili plovilo orion na komercialna plovila, poleg starshipa Nasa računa tudi na plovilo podjetja Blue Origin.