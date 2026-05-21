  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Nova različica starshipa pripravljena na vzlet

    Nekaj zamikov je že bilo, zdaj pri podjetju predvidevajo, da bo izstrelitev v noči s četrtka na petek.
    Starship v3 FOTO: Ronaldo Schemidt AFP  
    Galerija
    Starship v3 FOTO: Ronaldo Schemidt AFP  
    S. S.
    21. 5. 2026 | 22:50
    21. 5. 2026 | 23:42
    A+A-

    Starship je največja in najmočnejša vesoljska raketa do zdaj. Podjetje SpaceX je sestavilo novo različico v3, da bo s prenovljenimi motorji in nadgradnjami drugih sistemov uspešnejša od njenih predhodnic, ki so skupno poletele 11-krat. Prvi testni polet celotne rakete je bil aprila 2023, zadnji oktobra lani. Dvanajsta izstrelitev bo v petek ob enih po srednjeevropskem času iz kraja Starbase v Teksasu ob Mehiškem zalivu.

    Testni polet bo podoben prejšnjim – gre za suborbitalni polet, znova bodo preizkusili utirjenje 22 lažnih starlinkov. Zgornja stopnja ship bo v vesolju tudi ponovno prižgala enega od svojih šestih motorjev raptor, kar bo morala storiti na operativnih poletih. Če bo šlo vse po načrtih, bo ship pristal v Indijskem oceanu ob obali zahodne Avstralije približno 65 minut po izstrelitvi. Super heavy bo vodni pristanek izvedel v Mehiškem zalivu. »Ker je to prvi preizkusni polet bistveno prenovljenega vozila, se raketa ne bo vračala na izstrelišče,« so zapisali pri podjetju.

    Različica v3 je visoka dobrih 124 metrov, kar je dober meter več od prejšnje, seveda je večji tudi potisk 33 motorjev raptor, ki poganjajo nosilno stopnjo – super heavy. Preoblikovana je cev za prenos goriva – starship poganjata metan in kisik - iz dveh rezervoarjev. Cev je zdaj tako široka kot raketa falcon 9. To omogoča, da se vseh 33 motorjev prižge hkrati in hitreje, prav tako zanesljivejše manevre obračanja.

    Tako imenovana vroča stopnja, ki povezuje nosilno stopnjo z zgornjo, je zdaj integrirana v super heavy in je med poletom ne bodo zavrgli. S štiri na tri so zmanjšali število mrežastih zakrilc, ki jih uporabljajo pri pristajanju, a so ta zdaj večja in močnejša, spremenjen je tudi del, ki se pusti ujeti velikim mehanskim rokam izstrelitvenega stolpa. Poleg tega je prenovljeno samo izstrelišče: pristajalne mehanske vilice so krajše, da se hitreje premikajo, učinkovitejši je sistem polnjenja goriva, izboljšana je zaščita pred visokimi temperaturami.

    Če bo šlo vse po načrtih, bodo to različico rakete, ki je opremljena s štirimi priklopnimi mesti za združevanje plovil, uporabili za eksperimentiranje s polnjenjem goriva v orbiti, kar morajo inženirji obvladati, preden pošljejo plovilo dlje od nizkozemeljske orbite. V bližnji prihodnosti bo pretakanje goriva omogočilo starshipom leteti na Luno, kjer bodo uporabni kot pristajalna plovila za program Artemis ameriške vesoljske agencije. Nasa sicer za prihodnje leto načrtuje odpravo Artemis 3, v kateri bodo v zemeljski orbiti priklopili plovilo orion na komercialna plovila, poleg starshipa Nasa računa tudi na plovilo podjetja Blue Origin.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javne finance

    Slovenija s proračunsko luknjo presegla maastrichtsko mejo

    Bruselj ugotavlja, da bo javnofinančni primanjkljaj letos presegel tri odstotke BDP in da se bo še zviševal, tudi zaradi interventnega zakona.
    Peter Žerjavič 21. 5. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vlada

    Keber: Vprašanje prikritega vplivanja ne sme ostati le tema kavarniških razprav

    Darko Nikolovski vlaga ločeno pritožbo s podporo Svobode, Dušan Keber pa gre z več sopodpisniki na ustavno sodišče.
    21. 5. 2026 | 06:36
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Slovenija ni država, ki bi se jo dalo manipulirati na tak način

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o oblikovanju nove vlade, interventnem zakonu in poskusu vplivanja na volitve.
    20. 5. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Black Cube

    Afera Black Cube se seli še na ustavno sodišče

    Ustavna pritožba zaradi kršenja pravice do svobodnih volitev naj bi že bila vložena.
    Uroš Esih 20. 5. 2026 | 19:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OGLAŠEVANJE

    Kdo je zmagal v Portorožu?

    SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Šport
    Poslovna konferenca

    Ustvarjanje zmagovalcev prihodnosti (VIDEO)

    Emil Tedeschi: Kot predsednik kluba si le navijač. Danes smo priča dejstvu, da je šport postal velik posel; žal pa je v športu tudi veliko netransparentnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

    Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega in izkušnjah iz prakse.
    Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Šport
    Konferenca šport

    Starši ostanejo starši in prva podpora športniku (VIDEO)

    Starši plezalke Janje Garnbret, smučarja Žana Kranjca in nogometaša Jake Bijola o vzgoji vrhunskih športnikov.
    Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Šport
    Poslovna konferenca

    Domen Prevc zgodba navdiha za naslednje generacije (VIDEO)

    Popotovanja mu dajejo zanos, da je treba še veliko narediti, hkrati pa ga navdušujejo in prinašajo številne nove izkušnje.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 5. 2026 | 13:39
    Preberite več

    Več iz teme

    starshipSpaceXElon MuskNasaraketa

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova različica starshipa pripravljena na vzlet

    Nekaj zamikov je že bilo, zdaj pri podjetju predvidevajo, da bo izstrelitev v noči s četrtka na petek.
    21. 5. 2026 | 22:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Kdo stoji za domnevnimi podkupninami poslancev Resnice

    Predsednik Kajakaškega kluba Celje Dušan Konda poskus podkupovanja zanika. Kaj piše v izjavah treh poslancev.
    21. 5. 2026 | 21:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Skupščina NZS

    Mijatović: Celje, Šeško, Bijol dobre stvari, a sezona je bila povprečna (FOTO)

    Z Boštjanom Cesarjem na čelu članske reprezentance odpiramo novo poglavje, je na Brdu povedal prvi mož slovenskega nogometa Radenko Mijatović.
    21. 5. 2026 | 21:17
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Zanimive izjave

    LeBron zapušča Dončića? »Zanima me le boj za naslov, a nimamo dovolj talenta«

    Če se bodo Lakers odločili, da Jamesu namenijo prednost pred drugimi okrepitvami, mu lahko ponudijo največjo dovoljeno pogodbo v višini 48 milijonov dolarjev.
    Peter Zalokar 21. 5. 2026 | 20:22
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Analiza

    Začetek Skoka, konec Dovosa

    Državno premoženje bo preneseno na demografski sklad Nacionalni program za povečanje produktivnosti.
    Uroš Esih 21. 5. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Skupščina NZS

    Mijatović: Celje, Šeško, Bijol dobre stvari, a sezona je bila povprečna (FOTO)

    Z Boštjanom Cesarjem na čelu članske reprezentance odpiramo novo poglavje, je na Brdu povedal prvi mož slovenskega nogometa Radenko Mijatović.
    21. 5. 2026 | 21:17
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Zanimive izjave

    LeBron zapušča Dončića? »Zanima me le boj za naslov, a nimamo dovolj talenta«

    Če se bodo Lakers odločili, da Jamesu namenijo prednost pred drugimi okrepitvami, mu lahko ponudijo največjo dovoljeno pogodbo v višini 48 milijonov dolarjev.
    Peter Zalokar 21. 5. 2026 | 20:22
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Analiza

    Začetek Skoka, konec Dovosa

    Državno premoženje bo preneseno na demografski sklad Nacionalni program za povečanje produktivnosti.
    Uroš Esih 21. 5. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

    Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPA TURIZEM

    Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

    Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
    1. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

    V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

    Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
    Promo Delo 21. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So ledeni možje mit ali resnica?

    So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    15. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

    Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

    Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
    18. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ONLINE ŠTUDIJ

    Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

    Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo