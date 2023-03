Nove obleke za na Luno temno sive barve, končna različica bo bela

Nasa je predstavila prototip nove vesoljske obleke za astronavte, ki se bodo v prihodnjih letih sprehajali po Luni. V sodelovanju z ameriško vesoljsko agencijo je obleko razvilo zasebno podjetje Axiom Space.

Zadnjič so bili astronavti na površju Lune leta 1972, Nasa je lani uspešno izpeljala testni polet rakete SLS in kapsule Orion okoli Lune brez posadke, prihodnje leto bodo v kapsuli potovali štirje astronavti, v odpravi Artemis 3 pa je predviden tudi ponovni pristanek človeka na površju našega naravnega satelita. Odpravo Artemis 2 – imena sodelujočih astronavtov bodo predstavili v začetku aprila – bodo po trenutnih načrtih izstrelili novembra 2024, Artemis 3 pa naj bi se zgodil okoli 12 mesecev po uspešnem zaključku odprave Artemis 2.

Do zdaj je na Luni stalo 12 ljudi – vsi so bili belci in moškega spola. Nasa želi z odpravo Artemis 3 to spremeniti, saj načrtujejo, da bosta v posadki tudi ženska in nebelec. Kot predvidevajo, bodo astronavti pristali na južnem polu Lune, tam naj bi se skrival tudi vodni led, pomemben vir pri prizadevanjih, da bi na površju Meseca vzpostavili stalno lunarno oporišče.

Glavni inženir pri podjetju Axiom Space Jim Stein v novi lunarni obleki. FOTO: Mark Felix/AFP

Podjetje Axiom Space, ki je sicer znano po turističnih aranžmajih za potovanja na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS), je izdelalo obleko z najnovejšimi tehnologijami, ki bodo ščitile astronavte v negostoljubnem okolju. Družba je za oblikovanje oblačila dobila 214 milijonov evrov. Trenutne obleke, ki jih ameriški astronavti uporabljajo pri izhodih iz Mednarodne vesoljske postaje, celovitega redizajna niso doživele že od leta 1981.

Znameniti beli skafandri odprav Apollo: na fotografiji je Buzz Aldrin 20. julija 1969. FOTO: Neil Armstrong/Nasa/AFP

Vesoljska agencija je natančno določila, kako funkcionalni in varni morajo biti novi skafandri, in podjetje je izdelalo prožnejšo in toplejšo obleko, kot so bile tiste izpred več kot 50 let v časih odprav Apollo. Predvsem pa so bolj prilagojene ženskemu telesu. Zaradi okornih in prevelikih oblek se človek lahko prej utrudi ali pa se celo poškoduje.

Spomnimo se še, kako neslavno je propadel prvi poskus povsem ženskega vesoljskega sprehoda leta 2019, ko bi morali astronavtki Anne McClain in Christina Koch opraviti nekaj del na zunanji strani ISS, nato pa so pri Nasi ugotovili, da na postaji ni dveh oblek pravilnih velikosti za ženski, tako je McClainova morala mesto odstopiti kolegu Nicku Hagueu. Razvoj oblek ni končan, do dejanske uporabe jo bodo še izpopolnjevali z najnovejšimi tehnološkimi pridobitvami.

Prototip je v temno sivi barvi, končna različica bo bela, ki je primernejša zaradi odbijanja sončne svetlobe, prav tako je vidnejša in tako tudi bolj varna. V nahrbtniku je oprema, ki astronavtu omogoča preživetje, podobno, kot to velja za potapljače. Na čeladi je vgrajena lučka, pa tudi HD-kamera, da bomo lahko dogajanje spremljali v visoki resoluciji. Čevlji in obleka so primerni za pohajkovanje v stalno osenčenih območjih na Luni, kjer so temperature globoko pod ničlo. Z novo obleko se bo mogoče neprekinjeno sprehajati po Luni do osem ur.

Buzz Aldrin na Luni, fotografiral ga je Neil Armstrong. FOTO: Neil Armstrong/Nasa

Nasa, ki je sicer sprva sama poskušala razviti obleko, se v zadnjih letih bistveno bolj opira na komercialne partnerje. »Nasino sodelovanje z Axiomom je ključno pri pristanku astronavtov na Luni. Sloneč na bogatih izkušnjah Nase je podjetje izdelalo obleko, ki bo omogočila ne le prvi ženski, da stopi na površje Lune, ampak da bodo astronavti opravili še več znanstvenih poskusov na površju,« je poudaril Nasin administrator Bill Nelson.

»Imeli smo zelo stroga pravila. Luna je nevarno območje in južni pol bo res pravi izziv. Imeli smo zelo veliko zahtev glede toplotne zaščite, hkrati pa smo želeli, da bi bili astronavti bolj mobilni, s tem pa tudi bolj učinkoviti,« je poudarila Lara Kearney, vodja Nasinega oddelka za razvoj oblek. Nove obleke, ki jih bodo do leta 2025 še dodobra preskusili v vseh mogočih pogojih – od bazena, v katerem se urijo astronavti, do orbite –, bodo za izbrane astronavte narejene po meri.