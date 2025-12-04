Novi materiali za varnejše vsadke: titanovi zlitini dodali malo bakra

V Sloveniji poteka velikopotezen interdisciplinarni raziskovalni projekt Protibakterijske zlitine: razvoj z aditivno 3D-tehnologijo, karakterizacija in klinična uporaba ali krajše BIOAD, v katerega je vključenih pet partnerjev, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za strojništvo, Medicinska fakulteta in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ter Ortopedska bolnišnica Valdoltra.

Projekt, ki ga s poldrugim milijonom evrov financira javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovativno dejavnost, združuje naravoslovje, tehniko in medicino z jasnim ciljem: razviti nov razred kovinskih materialov za vsadke z dolgoročnim protibakterijskim delovanjem. Projekt vodi prof. dr. Ingrid Milošev, vodja odseka za fizikalno in organsko kemijo na IJS in znanstvena svetnica v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, sicer mednarodno priznana strokovnjakinja za korozijo in materiale. Z njo smo se pogovarjali o poteku projekta, pomenu interdisciplinarnega sodelovanja, aditivni proizvodnji z uporabo 3D-tiskalnikov in o tem, katera kovina bi lahko igrala ključno vlogo v prihodnjih generacijah medicinskih vsadkov.