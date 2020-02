Novo poglavje tožbe med ZDA in podjetjem Huawei

FOTO: Voranc Vogel/Delo

ZDA sicer Kitajsko obtožujejo tega, kar delajo tudi same skupaj z drugimi državami

Združene države Amerike so proti kitajskemu telekomunikacijskemu gigantu razširile tožbo, s katero Huawei obtožujejo tudi večletnega načrta za krajo tehnologije ameriškim podjetjem, poroča BBC. Po besedah svetovalca za nacionalno varnost ZDAlahko Huawei s svojo opremo za nova sodobna telefonska omrežja, ki jo prodaja po svetu, izkoristi za krajo informacij in vohunjenje. Za to trditev, ki jo ameriški uradniki že dolgo ponavljajo, O'Brien sicer ni ponudil nobenega dokaza.Obtožbe dodajajo na seznam številnih drugih obtožb, ki so jih proti kitajskemu podjetju vložili že lani Tožilci so v izjavi dejali, da je Huawei kršil pogoje partnerstva z ameriškimi podjetji in je v preteklosti ukradel njihove poslovne skrivnosti, kot sta izvorna koda in robotska tehnologija. Obtožujejo jih tudi izsiljevanja in trgovanja s poslovnimi skrivnostmi, na tem mestu izpostavljajo izogibanje pravilom, ki jih v zvezi s poslovanjem z Iranom in s Severno Korejo določajo ZDA. Huawei mora v skladu s kitajsko zakonodajo vohuniti za komunistično partijo države, še trdijo Američani.Kitajsko podjetje je obtožbe v sredo že zanikalo in dejalo, da ZDA pritiska nanje, ker njihova poslovna rast ogroža ameriške poslovne interese. Prav tako so pri podjetju zagotovili, da do informacij na telekomunikacijskih omrežjih ne bo nikoli na skrivaj dostopalo, saj za to ni dovolj zmogljivo. Tožilci so dejali tudi, da naj bi Huawei svoje zaposlene, ki so od konkurentov pridobili zaupne podatke, nagradilo z bonusi.»Nova obtožnica je poskus ameriškega pravosodnega ministrstva, da zaradi poslovnih razlogov nepreklicno škodi ugledu družbe Huawei in njenemu poslovanju,« so obtožbe komentirali pri podjetju.Glavno finančno direktorico in hčer ustanovitelja podjetjaše vedno pridružujejo v Kanadi, kjer se brani proti izročitvi ZDA.Vohunske službe držav namreč rutinsko izkoriščajo ranljivosti v opremi za omrežja za vohunjenje.ZDA na primer zahtevajo, da se v omrežja vgradijo tako imenovane zakonite zmogljivosti za prestrezanje informacij, uradno zaradi boja proti terorizmu in kriminalu. Varnostni analitiki pa v ameriški gonji proti Huaweiu vidijo tudi prizadevanje za ohranitev tehnološke globalne nadvlade ZDA.Agencija za nacionalno varnost ZDA (NSA) je na primer že vdrla v opremo Huaweia in drugih podjetij, kar je razkril žvižgač iz NSAleta 2013.