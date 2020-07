Nujna je vzpostavitev etičnih standardov

Na področju umetne inteligence (AI) bomo v prihodnjih letih doživeli veliko prebojev, ki nam lahko koristijo in izboljšajo življenje. Lahko bo reševala življenja, a morda na račun pravice do zasebnosti, zato je nujno, da dobro domislijo etične standarde in prilagoditve na novo tehnologijo, saj bo posegala, denimo, po delovnih mestih, ki jih zdaj opravljajo ljudje. Tu so seveda tudi tveganja zlorab. Zato so ustanovili globalno partnerstvo za umetno inteligenco, ki si je za prvo nalogo naložilo poiskati, kako lahko pomaga pri izvajanju ukrepov za blaženje posledic covida-19. Ustanovna članica je tudi Slovenija, ki je sodelovala pri ...