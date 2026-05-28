Observatorij, ki bo lahko dal odgovor, ali obstaja deveti planet

Populacija asteroidov lahko pove, kako se je oblikovalo naše osončje, kje so nastali planeti, kako so se njihove orbite spreminjale, pravi Mario Jurić.

Kako zelo vrhunsko napravo je pridobila znanost, kažejo že podatki, zbrani v testnem obdobju. Samo v desetih urah opazovanj je odkril 2100 novih asteroidov, v naslednjem sklopu pa v mesecu in pol kar 11.000 novih asteroidov in 380 novih transneptunskih teles. Gre za observatorij Vere Rubin visoko v gorah Atacame v Čilu. Z observatorijem bodo v desetletje dolgem pregledu neba, imenovanem Legacy Survey of Space and Time (LSST), izrisali največji in najnatančnejši zemljevid neba, na katerem bo približno 40 milijard galaksij, zvezd in drugih nebesnih teles. Tako bodo temeljito spremenili poznavanje vsega, kar nas obdaja. Observatorij Vere Rubin ima teleskop z zrcalom premera 8,4 metra, največjo in najzmogljivejšo digitalno kamero na svetu ter avtomatiziran sistem za prenos in obdelavo ...