Observatorij na letalu

Sofia ali stratosferski observatorij za infrardečo astronomijo je letalo boeing 747SP, ki ima na krovu teleskop s premerom 2,7 metra. Letalo se med deseturnim poletom dvigne od 12 do 14 kilometrov visoko, kjer je infrardeče sevanje še neokrnjeno (atmosfera namreč absorbira večino infrardečega sevanja) in teleskopu razkriva rojevanje in umiranje zvezd, meglice in galaksije, črne luknje, planete, komete in asteroide v našem osončju. Sofia, ki vesolje opazuje v bližnje, srednjevalovni in daljno infrardeči svetlobi - torej v skoraj celotnem spektru, je partnerski projekt Nase in Nemškega vesoljskega centra. Na teden poleti do ...