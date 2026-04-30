Od diagnoze do prvega odmerka: slovenska pot razvoja genske terapije za sindrom CTNNB1

Od prvega stika z družino do začetka klinične študije je šlo za proces, ki presega raziskovalni okvir in vključuje izrazito družbeno in etično dimenzijo.

Sindrom CTNNB1 je posledica izražanja oziroma normalnega delovanja le ene kopije gena CTNNB1, kar vodi v znižano raven funkcionalnega proteina β-katenina. Ta protein ima glavno vlogo pri razvoju centralnega živčnega sistema, formaciji krvno-možganske bariere, vzpostavljanju celičnih stikov in medsebojni celični komunikaciji ter sinaptični plastičnosti. Njegovo pomanjkanje se odraža v progresivni klinični sliki, ki vključuje razvojne zaostanke, motorične motnje in kognitivne primanjkljaje. Preberite še: Urban po genski terapiji lahko sam naredi nekaj korakov Leta 2021 se je Urbanova mama, gonilna sila razvoja zdravila, dr. Špela Miroševič skupaj s prof. dr. Damjanom Osredkarjem obrnila na nas z vprašanjem, ali bi bilo mogoče razviti terapijo za njenega sina. Tak trenutek raziskovalca v ...